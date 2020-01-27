Тайгеру Вудсу не сообщали о гибели его друга Коби Брайанта, пока он не завершил турнир

ТАСС, 27 января. Гольфист Тайгер Вудс не знал о гибели Коби Брайанта до окончания турнира серии PGA Tour в Калифорнии - в 200 км от места крушения вертолета с баскетболистом на борту. Слова Вудса приводит пресс-служба PGA Tour.

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров. На борту находилась 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Только после соревнований Вудс услышал новости и поговорил с журналистами. Вудс и Брайант находились в дружеских отношениях. Баскетболист часто гостил у Вудса в его доме в Калифорнии, они вместе посещали тренажерный зал по окончании карьеры Коби.

"Мы стали профессиональными спортсменами в одно и то же время. Мой спорт не требует такой быстроты реакции, но он учит обращать внимание на детали, и Коби был в этом компоненте одним из лучших в НБА. Это один из самых шокирующих и трагичных дней", - сказал Вудс.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.