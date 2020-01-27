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Гибель Коби Брайанта

Мэджик Джонсон заявил, что ему трудно принять смерть Коби Брайанта

Оба баскетболиста провели всю карьеру в "Лейкерс", их номера выведены клубом из обращения

ТАСС, 27 января. Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что отказывается верить в гибель Коби Брайанта, он будет скучать по общению с ним. Об этом Джонсон написал в Twitter.

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"Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола"

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

"Я отказываюсь верить в то, что Коби и его маленькая дочь Джиджи покинули нас. Мой друг, легенда, отец, муж, сын, брат, лауреат "Оскара" и величайший игрок "Лейкерс" всех времен покинул нас. Это трудно принять. Коби был лидером нашей игры, наставником как в мужском баскетболе, так и в женском. Словами невозможно описать влияние, которое он оказал на баскетбол. Я знаю, что болельщики во всем мире будут скучать по нему, особенно в Лос-Анджелесе", - написал Джонсон.

"Мы так много общались о жизни и баскетболе, у нас было много общего за пределами площадки. Я любил говорить с ним о "Лейкерс", о том, как быть отцом и мужем, и нашей общей любви к Италии. Я буду скучать по нашим беседам", - продолжил он.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Мэджик Джонсон также провел всю карьеру в "Лейкерс", номера баскетболистов выведены клубом из обращения.

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Гибель Коби Брайанта
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Гибель Коби Брайанта
"Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола"
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