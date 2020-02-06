Курашов: ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду не должен попасть под возможные санкции

Ранее стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) примет решение о возможности проведения чемпионата мира 2025 года по фристайлу и сноуборду в России на конгрессе организации в мае. Красноярск является единственным претендентом на проведение чемпионата мира, прием заявок завершился 1 мая.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и российского спорта не должны сказаться на проведении в Красноярске чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Такое мнение ТАСС в четверг высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Заявку на выдвижение кандидатуры Красноярка мы подавали в установленные сроки до решения комитета по соответствию. Оплатили заявочный взнос, нашу заявку приняла FIS, мы остались единственным кандидатом. И сами мероприятия чемпионата мира будут происходить после истечения возможных четырехлетних санкций. Если рассматривать это дело в юридической плоскости, то мы не должны попадать под эти санкции", - считает Курашов.

"Даже если вдруг Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение не в нашу пользу, то чемпионат мира не должен попасть под эти санкции - его проведение запланировано через пять лет. В этой связи принятие решения по одобрению кандидатуры Красноярска не попадает под это дело, и мы не видим препятствий на этот счет. Конечно, нас этот вопрос очень сильно беспокоит, будем обсуждать это в мае на конгрессе FIS, проводить консультации, излагать и аргументировать свою позицию. И ждать решения", - заключил Курашов.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

Если CAS примет сторону WADA, то российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.