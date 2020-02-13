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Футбол в России

Непохожие близнецы советского футбола. 55 лет братьям Савичевым

Николай и Юрий Савичевы
© Пресс-служба ФК "Торпедо"
Юбиляры в разговоре с ТАСС поделились воспоминаниями о профессиональной карьере и мыслях о пути развития московского "Торпедо", которое дало им путевку в жизнь

Несмотря на тесную связь, присущую близнецам, Юрий и Николай Савичевы с ранних лет отличались друг от друга. "Я с детства болел за московское "Торпедо", а брат, к сожалению, за киевское "Динамо", — рассказывает Николай. — Скорее всего, он такую позицию занимал: кто чемпион, за того и болею. Когда был другой чемпион, он менял свое мнение, а я сразу был за "Торпедо". Так сложилось, что мы оба оказались в клубе".

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На профессиональный уровень, пройдя структуру ФШМ "Торпедо", они вышли в одно время — в 1984 году. Большую роль в этом сыграл бывший полузащитник автозаводцев Валерий Филатов, который молодому поколению более известен как президент столичного "Локомотива". "Он рекомендовал нас — так и пошла наша карьера, — отмечает Николай. — Моя — немного раньше, его — на полгода позже; когда я начинал, две первые игры были на выезде, они не совсем получились, но потом закрепился и с 1985 года являлся игроком основного состава. Как раз в этот год и брат подключился".

По словам старшего из Савичевых, акцентированное внимание к нему и его брату возникло в еврокубковом сезоне-1986/87, когда "Торпедо" во втором круге Кубка обладателей кубков обыграло немецкий "Штутгарт" (7:3 по сумме двух матчей). Каждый из них в этих встречах забил по три мяча, чем незамедлительно вызвал интерес со стороны клубов из Германии. Несмотря на это, Савичевы продолжали прогрессировать в чемпионате СССР и привлекались сначала в молодежную сборную, а потом и в олимпийскую, которую в то время возглавлял Анатолий Бышовец.

Николай Савичев, 1992 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Николай Савичев, 1992 год
© Игорь Уткин/ТАСС

Специалист в разговоре с ТАСС отметил, что близнецы отличались на футбольном поле: "Если Юра был ближе к атаке и он был скоростным, напористым, играл на завершение, то Коля был фланговым футболистом, более универсальным, созидал, но не хватало агрессивности в завершении. Что касается чисто психологических качеств, то мне кажется, что именно они расставили акценты при выборе в олимпийскую сборную — Юра был более целеустремленным, а Николаю не хватило игровой жесткости, и выбор был сделан в пользу Юрия. Но я его использовал не так, как это делал Валентин Иванов (главный тренер "Торпедо" того времени — прим. ТАСС), я ставил его ближе к атаке — он мог органически выйти в любое время и на любую позицию, он был психологически устойчив".

Олимпиада, которая разделила братьев

Игры в Сеуле 1988 года стали поворотной точкой в жизни Савичевых. Николай из-за травмы не смог рассчитывать на место в составе, а Юрий был приглашен в команду. Несмотря на амплуа игрока группы атаки, до финала против сборной Бразилии, в составе которой играли будущие чемпионы мира 1994 года Клаудио Таффарел, Бебето, Мазиньо и Ромарио, ему не удалось отметиться голом. Символично, что именно он в итоге и стал автором того забитого мяча, который принес советской сборной олимпийское золото.

' Alex Gygovich/YouTube'

Сам Юрий Савичев называет тот матч самым ярким в карьере. Он запомнился не только последней победой советского футбола на уровне сборных на национальной арене, но и эмоциональным комментарием по телевидению экс-футболиста Владимира Маслаченко. Его фраза: "Ну, Савичев! Убегай, забивай, я тебя умоляю!" стала крылатой.

"У меня была травма, хотя перед Олимпиадой я был в команде — судьба нас с братом разделила, Юра попал в схему, поехал и стал олимпийским чемпионом. После Олимпиады поступило предложение от греческого "Олимпиакоса", и его отпустили. Конечно, это было тяжелое расставание, мы созванивались. Мы очень хорошо чувствовали друг друга, такая близость присуща нам и сейчас. Когда играли, его уход из "Торпедо" был очень болезненным", — признается старший из братьев Савичевых.

Юрий Савичев (в центре), 1989 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Юрий Савичев (в центре), 1989 год
© Игорь Уткин/ТАСС

Несмотря на золотой гол, Юрий Савичев не гарантировал себе место в сборной на будущее. И это при том, что Бышовец перед финалом обещал выпустить того на поле и прогнозировал его гол. "Позже я приезжал в "Олимпиакос", тогда я просматривал игроков для сборной в 1991 и 1992 годах — у Юры практически не было игровой практики, — вспоминает тренер. — Он меня спрашивал, почему я его не вызывал? Я ему отвечал, что пришло новое поколение, команде требовалось обновление. Может, я тогда недооценил игровых качеств Юры".

К основным клубным достижениям — Кубку СССР 1986 года и бронзе чемпионата страны 1988 года — братья Савичевы шли вместе. Различие между ними заключалось в том, что один смог попробовать силы за рубежом (в греческом "Олимпиакосе", а также немецких "Саарбрюккене" и "Санкт-Паули"), хоть и без особого успеха, а второй остался в родном "Торпедо".

Жизнь после профессионального футбола

Старший из Савичевых, Николай, был вынужден завершить карьеру в 1993 году, в то время как Юрий продолжал играть в Германии до 2000 года. Несмотря на расстояние, младший из близнецов не оставался в стороне.

Футболисты сборной СССР после победы над бразильцами в финале Олимпиады-1988 AP Photo
Описание
Футболисты сборной СССР после победы над бразильцами в финале Олимпиады-1988
© AP Photo

"Я даже не думал, что моя судьба сложится так, ведь карьеру пришлось закончить из-за травмы в 29 лет, — признался Николай Савичев. — Юрка очень мне помог — здесь вроде как отказывались делать операцию, и я поехал в Грецию. Там была тяжелая операция на колене, чтобы я смог продолжить играть, но в процессе мне вынесли такой приговор — лучше закончить карьеру. Тогда я приехал и сказал, что лучше быть полноценным, чем доигрывать и стать инвалидом. Тогда все оплатил не клуб, а брат".

В то время, пока младший Савичев продолжал играть в Германии, старший при его поддержке активно искал себя в постсоветском обществе. "Решил закончить с футболом и сам не знал, чем заняться. Прошло какое-то время, и я захотел заняться бизнесом — мой брат приобрел станок для изготовления гвоздей. Прямо здесь, на Автозаводской, открыли фирму "007", потому что брат играл под седьмым номером; я работал помощником, прошло полгода, и я понял, что это не мое, хотя за этими гвоздями приезжали все, включая Валентина Козьмича Иванова. Он дал рекомендацию, и я пошел работать в школу "Торпедо", почти десять лет я работал там. Отсюда пошла моя тренерская карьера", — рассказывает старший из Савичевых.

Николай и Юрий Савичевы, конец восьмидесятых годов Пресс-служба ФК "Торпедо"
Описание
Николай и Юрий Савичевы, конец восьмидесятых годов
© Пресс-служба ФК "Торпедо"

Младший Савичев после ухода из футбола попробовал силы в качестве тренера, но по прагматичным причинам решил отказаться от этого вида деятельности. "Я сначала с детьми поработал пару лет, потом в четвертой лиге тренировал, но понял, что у меня не пошло, — рассказывает он. — Не было стабильности с зарплатой, поэтому принял решение о том, что, раз я решил остаться в Германии, лучше иметь стабильный заработок и заняться чем-то другим — уже четвертый год ремонтирую медицинские приборы".

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность возвращения в футбол в любом качестве, Юрий ответил: "Для того чтобы рассматривать, должны быть приглашения — после этого можно будет подумать. В принципе, пока я такую возможность даже не рассматриваю".

Светлое будущее "Торпедо"

Николай Савичев в том или ином качестве работает в "Торпедо" с 2001 года. За это время он успел поработать и с молодыми игроками, среди которых был и экс-капитан сборной России Сергей Игнашевич (ныне старший тренер "Торпедо"), и в качестве и.о. главного тренера первой команды.

Юрий Савичев с тренером сборной СССР Гаджи Гаджиевым, 1990 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Юрий Савичев с тренером сборной СССР Гаджи Гаджиевым, 1990 год
© Игорь Уткин/ТАСС

"Я видел в нем перспективного футболиста. В том числе, возможно, российского футбола на уровне сборных, — вспоминает Николай Савичев. — Мог ли представить, что буду работать с ним в "Торпедо"? Так далеко я не заглядывал, но вот — он пришел, и я, можно сказать, вернулся в семью. Сейчас я работаю на будущее "Торпедо", выступаю связующим звеном между "молодежкой" и основной командой".

В настоящее время родное для братьев Савичевых "Торпедо" выступает во втором по силе дивизионе российского футбола. После 25 туров автозаводцы занимают второе место в турнирной таблице и на данный момент выходят в элиту отечественного футбола — Российскую премьер-лигу.

Юрий Савичев, наблюдая за ситуацией в "Торпедо" со стороны, предположил, что команда может не выйти в РПЛ по итогам этого сезона. "По последним играм у меня возникли сомнения, хотят они в премьер-лигу или нет (перед зимней паузой команда проиграла три матча подряд — прим. ТАСС), — отметил он. — Может быть, из-за финансов им еще рановато, но пока шансы есть — надо выходить. В первый сезон закрепиться, а когда стадион построят — держаться".

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Бывший торпедовец, рассуждая о планах по реконструкции стадиона им. Эдуарда Стрельцова, отметил положительную инициативу по оформлению арены в виде автомобильной шестеренки. Его брат, в свою очередь, связывает с постройкой арены новый этап развития клуба.

"Будет стадион, будут и возможности, — считает Николай Савичев. — Думаю, мы выйдем на хороший уровень, ведь "Торпедо" — это легенда нашего футбола. Пока мыслей о новом стадионе нет, но здесь все родное, воздух совсем другой. Но когда он и своя школа будут, станет вообще прекрасно. Будем стремиться к тому, чтобы к 100-летию решать самые высокие задачи; думаю, что наши акционеры все прекрасно понимают — это наше будущее, будущее "Торпедо".

"Новый владелец понимает ситуацию и хочет помочь. В будущее смотрю с оптимизмом", — резюмировал Савичев-старший.

Андрей Михайлов, Тимофей Нежданов

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