Борьба под солнцем. ЧЕ по натурбану прошел в Москве в непростых погодных условиях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по натурбану, который проходил в Москве с 21 по 22 февраля, войдет в историю этой разновидности санного спорта. Из-за теплой погоды и солнца трасса на Воробьевых горах растаяла больше чем наполовину, и саночники вынуждены были соревноваться на самой короткой дистанции за всю свою карьеру.
Первоначально европейское первенство, которое завершало международный сезон, должно было проходить с 22 по 23 февраля, однако было перенесено на день раньше из-за активно таявшего снега на трассе. К утру пятницы снег сохранился только на верхнем участке Воробьевых гор, и уже в 9 часов утра, совершив только по одному тренировочному заезду, саночники начали свою борьбу за награды. Причем из-за желания организаторов сохранить оставшийся участок трассы до конца соревнований, медали разыгрывались только по результатам одного заезда.
"Сами участники соревнований с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Все понимают, что чемпионат Европы необходимо было провести, потому что переносить было некуда и некогда. И мы сделали все, чтобы турнир состоялся".
"Погода весьма часто вмешивается в проведение соревнований по натурбану, все-таки у нас старты проходят на естественных трассах, - сказала лидер женской сборной России Екатерина Лаврентьева, выигравшая в Москве серебряную и бронзовую награды. - И в Европе тоже бывают переносы турниров, тот же чемпионат мира в Румынии проходил в очень сложных условиях. Но тут чемпионат Европы, переносить некуда, поэтому провели. Трасса в Москве - самая короткая трасса в моей жизни, у нас в Кандалакше есть трасса длиной 400 метров, но тут она еще короче".
Золото уплыло от россиян вслед за удачей
Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы, выиграв три серебряных и одну бронзовую награды. Первыми стали итальянцы (3-0-2), вторыми - австрийцы (1-1-1).
Медали в копилку команды принесли Лаврентьева и Александр Егоров (оба - серебро в личных гонках), Павел Поршнев и Иван Лазарев (серебро в двойках). Россияне также выиграли бронзу в командной гонке (Лаврентьева, Егоров, Алексей Мартьянов).
"Были ошибки в заездах у мужчин, у женщин не получился быстрый старт, у экипажа была ошибка на третьем повороте. Да и в командной гонке два наших спортсмена засиделись на старте, после чего мы оказались на обидном третьем месте. Поэтому, я считаю, что нам дома не хватило удачи, но так бывает", - сказал ТАСС старший тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр.
"В целом, три серебра и бронза - это хороший результат для нас, и я доволен, - признался тренер. - Хотелось бы, конечно, золота, но удача, повторюсь, не улыбнулась здесь нам. Из-за погоды мы здесь не имели преимущества домашней трассы, чем практически всегда пользуются наши соперники. Россияне здесь выступали в равных условиях со всеми остальными командами, и уже не первый раз".
Этап Кубка мира в Москве
В прошлом сезоне московский этап Кубка мира по натурбану проходил в середине января. Никаких проблем со снегом тогда не было, однако сильная оттепель не давала возможности сделать трассу жесткой, что стало сильнейшей головной болью для организаторов, которые в итоге сумели-таки провести соревнования. В этом сезоне Федерации санного спорта России опять пришлось приспосабливаться с капризами природы. Двумя годами ранее этап Кубка мира по натурбану в Москве из-за погодных условий был вовсе отменен.
"Несмотря на все предыдущие сложности с погодой, мы будем подавать заявку на проведение в следующем сезоне этапа Кубка мира по натурбану. Мы намерены продолжать популяризировать у себя в стране этот вид спорта", - подчеркнула Гарт.