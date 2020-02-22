Борьба под солнцем. ЧЕ по натурбану прошел в Москве в непростых погодных условиях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по натурбану, который проходил в Москве с 21 по 22 февраля, войдет в историю этой разновидности санного спорта. Из-за теплой погоды и солнца трасса на Воробьевых горах растаяла больше чем наполовину, и саночники вынуждены были соревноваться на самой короткой дистанции за всю свою карьеру.

Первоначально европейское первенство, которое завершало международный сезон, должно было проходить с 22 по 23 февраля, однако было перенесено на день раньше из-за активно таявшего снега на трассе. К утру пятницы снег сохранился только на верхнем участке Воробьевых гор, и уже в 9 часов утра, совершив только по одному тренировочному заезду, саночники начали свою борьбу за награды. Причем из-за желания организаторов сохранить оставшийся участок трассы до конца соревнований, медали разыгрывались только по результатам одного заезда.

"Сами участники соревнований с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Все понимают, что чемпионат Европы необходимо было провести, потому что переносить было некуда и некогда. И мы сделали все, чтобы турнир состоялся".

"Погода весьма часто вмешивается в проведение соревнований по натурбану, все-таки у нас старты проходят на естественных трассах, - сказала лидер женской сборной России Екатерина Лаврентьева, выигравшая в Москве серебряную и бронзовую награды. - И в Европе тоже бывают переносы турниров, тот же чемпионат мира в Румынии проходил в очень сложных условиях. Но тут чемпионат Европы, переносить некуда, поэтому провели. Трасса в Москве - самая короткая трасса в моей жизни, у нас в Кандалакше есть трасса длиной 400 метров, но тут она еще короче".

Золото уплыло от россиян вслед за удачей

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы, выиграв три серебряных и одну бронзовую награды. Первыми стали итальянцы (3-0-2), вторыми - австрийцы (1-1-1).

Медали в копилку команды принесли Лаврентьева и Александр Егоров (оба - серебро в личных гонках), Павел Поршнев и Иван Лазарев (серебро в двойках). Россияне также выиграли бронзу в командной гонке (Лаврентьева, Егоров, Алексей Мартьянов).

"Были ошибки в заездах у мужчин, у женщин не получился быстрый старт, у экипажа была ошибка на третьем повороте. Да и в командной гонке два наших спортсмена засиделись на старте, после чего мы оказались на обидном третьем месте. Поэтому, я считаю, что нам дома не хватило удачи, но так бывает", - сказал ТАСС старший тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр.