Ковальчук и Наместников получили шансы на Кубок Стэнли. В НХЛ закрылось трансферное окно

ТАСС, 25 февраля. Период дозаявок, по окончании которого клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками, завершился в понедельник. ТАСС рассказывает об обменах с участием Ильи Ковальчука, Владислава Наместникова и о других главных сделках.

Обмен Ковальчука состоялся утром в понедельник, "Монреаль" получил за него право выбора в третьем раунде драфта текущего года. При этом канадский клуб сохранит у себя половину зарплаты игрока, с которым был заключен контракт в начале января до конца сезона на $700 тыс. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона", за столичную команду выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. На данный момент ни в одной команде НХЛ нет пяти или более российских игроков.

"Вашингтон" стал третьим клубом Ковальчука в нынешнем сезоне - начинал регулярный чемпионат форвард в "Лос-Анджелесе", с которым летом 2018 года подписал трехлетний контракт на сумму $18,75 млн. В команде из Калифорнии в сезоне-2019/20 Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков, но был худшим по показателю полезности ("-10") и допускал результативные ошибки. Россиянин перестал попадать в состав команды и в декабре 2019 года "Лос-Анджелес" выставил его на драфт отказов, после этого форвард подписал контракт с "Монреалем". "Лос-Анджелес" выплатил заключительный бонус по контракту, а Ковальчук отказался от оставшихся по соглашению $4,25 млн, которые он должен был получить в следующем сезоне.

В "Монреале" 36-летний нападающий воспользовался своим шансом и практически стал любимцем местных болельщиков, которые изначально не одобряли его приход в канадский клуб. В первых 10 матчах российский форвард отметился девятью очками, но затем набрал только четыре балла за результативность в 12 встречах. На момент перехода Ковальчука в "Монреаль" были травмированы пять форвардов основного состава - Джонатан Друэн, Брендан Галлахер, Йоэль Армиа, Пол Байрон и Мэттью Пека. Россиянин сразу получил место в первом звене и в первой бригаде большинства.

В "Вашингтоне" Ковальчук, вероятно, будет выступать в третьей тройке нападения с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином, а также займет место защитника во второй бригаде большинства, где играют Кузнецов и Орлов. Главным мотивом перехода в "Вашингтон" стало желание россиянина выиграть Кубок Стэнли. Если клуб сможет одержать победу в плей-офф НХЛ, то Ковальчук станет восьмым россиянином, вошедшим в Тройной золотой клуб, куда попадают олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Валерию Каменскому, Алексею Гусарову, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Александру Могильному, Владимиру Малахову и Павлу Дацюку.

"Вашингтон" является одной из лучших команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть трофей. Ковальчуку понравилось в "Монреале", но обмен станет хорошей возможностью выступить в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли", - сказал в беседе с ТАСС агент российского хоккеиста Джей Пи Бэрри.

Наместников поменял аутсайдера на одного из лидеров

Еще одним российским хоккеистом, который был обменян в день закрытия трансферного окна, стал нападающий "Оттавы" Владислав Наместников, перешедший в "Колорадо". 27-летний россиянин второй раз по ходу сезона сменил клубную прописку, так как регулярный чемпионат он начинал в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Наместников проводит один из лучших сезонов в карьере, набрав в 56 матчах 25 (13+12) очков. Однако российский форвард не попадал в состав на последние две встречи "Оттавы", что говорило о высокой вероятности обмена.

По информации канадского телеканала TSN, интерес к Наместникову проявляли "Колорадо", "Торонто", "Виннипег" и "Коламбус". "Колорадо" после травмы одного из лидеров команды Микко Рантанена требовалось усиление в линию атаки. При этом травмирован и центральный нападающий второго звена Назем Кадри. "Колорадо" хотел заполучить универсального хоккеиста, который способен закрыть несколько позиций.

Агент Наместникова Дэн Мильштейн в беседе с ТАСС подчеркнул, что клуб из Денвера хотел видеть его клиента в своих рядах уже на протяжении нескольких лет. "Колорадо" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Оттава" располагается на предпоследней строчке на Востоке. Команду из канадской столицы в ближайшие годы ждет стадия перестройки и претендовать на что-то серьезное она не будет. В "Колорадо" у Наместникова вместе с россиянами Владиславом Каменевым, Валерием Ничушкиным и Никитой Задоровым появляется шанс побороться за Кубок Стэнли.

"Влад доволен обменом в "Колорадо", это хороший клуб, который претендует на Кубок Стэнли. Что касается его позиции, то он может играть в центре, справа и слева. "Колорадо" на протяжении нескольких сезонов пытался его выменять. Он готов присоединиться к команде и рад, что будет бороться за Кубок Стэнли", - сказал ТАСС Мильштейн.

Наместников в нынешнем сезоне большое количество игрового времени проводит в меньшинстве и делит первую строчку в лиге по голам в меньшинстве со своим бывшим одноклубником Крисом Тирни и Кевином Хэйсом из "Филадельфии". Все три хоккеиста забросили по четыре шайбы.

"Оттава" получила от "Колорадо" право выбора в четвертом раунде драфта следующего года. Компенсация за российского форварда не является существенной, потому что его контракт по окончании сезона истекает, 1 июля он станет неограниченно свободным агентом. Команда из столицы Канады также обменяла Жана-Габриэля Пажо в "Нью-Йорк Айлендерс" на право выбора в первом и втором раундах предстоящего драфта и на выбор в третьем раунде драфта 2022 года. В "Эдмонтон" проследовал лидер "Оттавы" Тайлер Эннис в обмен на право выбора в пятом раунде драфта 2021 года.

Марло стал одноклубником Малкина

Из других обменов, произошедших в день закрытия окна, выделяется переход двукратного олимпийского чемпиона Патрика Марло из "Сан-Хосе" в "Питтсбург". За 40-летнего форварда отдали право выбора в третьем раунде драфта 2021 года. Причина перехода Марло в команду, где выступает россиянин Евгений Малкин, схожа с той, которая поспособствовала обмену Ковальчука в "Вашингтон". Канадец пока ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Марло провел в НХЛ 715 матчей и набрал 1186 (561+625) очков. С 1997 по 2017 год он защищал цвета "Сан-Хосе", после чего подписал контракт с "Торонто". Перед началом нынешнего сезона форвард принял решение вернуться в "Сан-Хосе", но для клуба чемпионат складывается плохо. Марло имеет в активе 20 (10+10) очков.

Вернулся в "Питтсбург" нападающий Коннор Шири, который играл за клуб с 2015 по 2018 год и выступал в одном звене с Сидни Кросби. Вместе с ним из "Баффало" приехал Эван Родригес, в обмен на которого "Питтсбург" отдал серебряного призера Олимпиады 2018 года немца Доминика Кахуна. В "Баффало" отправился нападающий "Нью-Джерси" Уэйн Симмондс в обмен на право выбора в пятом раунде драфта 2021 года. Еще один претендент на Кубок Стэнли "Бостон" обменял в "Анахайм" Дантона Хейнена на Ника Ричи.

Громкий обмен состоялся между "Флоридой" и "Каролиной" - Винсент Трочек стал одноклубником Андрея Свечникова в обмен на Эрика Хаулу, Лукаса Валльмарка и двух молодых хоккеистов. "Каролина" же усилила линию обороны, выменяв бронзового призера Олимпиады 2014 года Сами Ватанена из "Нью-Джерси" и Брэйди Шэя из "Рейнджерс" на драфт-пики. Таким образом, команда пытается компенсировать потерю ключевого игрока обороны Дуги Хэмилтона, выбывшего из строя до конца сезона.

Претендент на приз лучшему вратарю по итогам прошлого сезона Робин Ленер был обменян из "Чикаго" в "Вегас" на голкипера Малкольма Суббана и право выбора во втором раунде предстоящего драфта. В прошлом сезоне шведский вратарь выступал за "Айлендерс", а летом подписал однолетний контракт с "Чикаго". Клуб в обмен на драфт-пик также покинул защитник Эрик Густафссон.

В последний день трансферов "Рейнджерс" продлили контракт с одним из лидеров команды Крисом Крайдером - договор подписали на семь лет с зарплатой в $45,5 млн. Новое соглашение с ведущим защитником Джейком Маззином подписал "Торонто". Общая сумма четырехлетнего контракта составит $5,6 млн.