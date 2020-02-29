Горячая суббота в РПЛ. Старейшее дерби страны и битва лучших команд прошлого сезона

ТАСС, 29 февраля. Старейшим российским дерби между "Динамо" и "Спартаком", а также еще тремя матчами в субботу продолжится 20-й тур Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). В других встречах дня ЦСКА примет "Урал", "Зенит" - "Локомотив", а "Ахмат" - "Ростов". Московское дерби "Динамо" - "Спартак" впервые за 12 лет пройдет на домашней арене бело-голубых в Петровском парке. Стадион в 2008 году был закрыт на реконструкцию, из-за чего динамовцы принимали своих соперников на "Арене-Химки". За это время "Динамо" не одержало над "Спартаком" ни одной домашней победы - четыре встречи завершились вничью, шесть раз победу одерживали красно-белые.

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Изначально планировалось, что "Динамо" откроет новый стадион матчем со "Спартаком" 11 марта 2019 года. Но комиссия РПЛ отказала в проведении встречи со "Спартаком" на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона, игра состоялась на "Арене-Химки" и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Последний раз в Петровском парке команды встречались 13 апреля 2008 года, тогда благодаря дублям Данни и Цветана Генкова хозяева одержали победу со счетом 4:3. Из нынешних футболистов команд в той игре принимали участие вратарь "Динамо" Антон Шунин и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк, который тогда защищал цвета "Спартака". В российской истории "Динамо" и "Спартак" встречались между собой 55 раз, 28 побед одержал "Спартак" 18 встреч завершились вничью и девять - победами "Динамо". В советской эпохе команды провели 117 матчей, первый из которых состоялся в 1936 году на стадионе "Динамо" и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Всего же в чемпионатах и Кубках СССР в активе бело-голубых 35 побед над "Спартаком" при 36 поражениях, еще 46 встреч завершились вничью. Соболев против Комличенко Обе команды неровно провели первую часть чемпионата и по ее ходу сменили главных тренеров. У "Спартака" Доменико Тедеско сменил Олега Кононова, а "Динамо" отправило в отставку Дмитрия Хохлова, место которого занял Кирилл Новиков. Красно-белые занимают в турнирной таблице десятое место с 22 очками, бело-голубые имеют в активе на два очка больше и располагаются на восьмой строчке. Под руководством Новикова бело-голубые одержали ряд громких побед над лидерами чемпионата (ЦСКА, "Ростовом" и "Локомотивом") и выбрались из зоны вылета в середину таблицы. "Спартак" и "Динамо" в межсезонье усилили составы нападающими сборной России. Красно-белые взяли в аренду с правом выкупа Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов". 22-летний форвард в нынешнем сезоне забил 10 мячей. "Я очень рад, что Саша пришел в "Спартак". Нам не хватало такого игрока, как Соболев, он фактурный, талантливый и русский. Он прекрасно вписался в коллектив и провел с нами хорошую работу. Понятно, что мы не можем требовать от него сразу каких-то чудес, он просто должен делать свою работу и пока с этим справляется. В межсезонье мы пришли к выводу, что нам нужно усилить только одну позицию - центрального нападающего", - отметил на предматчевой пресс-конференции Тедеско.

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В составе "Динамо" может дебютировать Николай Комличенко, приобретенный у чешского клуба "Млада Болеслав". Форвард российской сборной в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 голов. "Динамо" вместе с "Уфой" и "Сочи" делит третье место с конца по количеству забитых мячей в первой части чемпионата (по 16). Комличенко призван решить проблему бело-голубых с результативностью. Матч первого круга на "Открытие-Арене" завершился со счетом 0:0, причем динамовцы больше тайма играли в большинстве после удаления Эсекьеля Понсе. В той игре в составе "Спартака" дебютировал чемпион мира Андре Шюррле, выйдя на замену сразу после перерыва. В предстоящем матче немецкий футболист своей команде не поможет из-за травмы. Из-за травм у "Спартака" также не сыграют вратарь Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров. В составе "Динамо" под вопросом участие в игре полузащитника Артура Юсупова. С большой долей вероятности у хозяев дебютирует защитник Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родной клуб из "Краснодара". "Зенит" попробует упрочить лидерство Действующий чемпион России петербургский "Зенит" ушел на зимнюю паузу с комфортным преимуществом в 10 очков от ближайшего преследователя, "Краснодара". Вторую часть сезона команда из Санкт-Петербурга начнет на своем поле матчем против вице-чемпиона - московского "Локомотива". "Зенит" потерпел в нынешнем чемпионате только два поражения, одно из которых от железнодорожников (0:1). Также команды встречались и в матче за Суперкубок России, где победу одержал "Локомотив" (3:2). Но обе эти игры прошли в Москве (матч за Суперкубок России состоялся на стадионе "Динамо"). В ответной встрече шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Главное приобретение прошлого лета, купленный у испанской "Барселоны" за €40 млн полузащитник Малком, принял участие всего в двух играх, после чего получил травму. За время паузы в чемпионате бразилец восстановился и готов выйти на поле.

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Петербургский клуб в межсезонье отдал в аренду в "Сочи" нападающего Александра Кокорина, несмотря на сопротивление главного тренера Сергея Семака и самого футболиста. Наставник сине-бело-голубых рассчитывал на 28-летнего нападающего, несмотря на то, что тот с октября 2018 года по май 2019 года находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, а на свободу по УДО вышел только в середине сентября. Прошлой осенью петербургский клуб подписал с Кокориным контракт до конца сезона, но не смог заявить его для выступления в чемпионате России, в результате чего тот принимал участие в тренировочном процессе, но не играл в матчах. "Зенит" вернул из аренды из итальянской "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони и расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером. "Локомотив" не совершил приобретений, отдав в аренду в испанскую "Сельту" форварда Федора Смолова. Из-за травм Джефферсона Фарфана, Антона Миранчука и Луки Джорджевича в распоряжении Юрия Семина перед игрой с лидером чемпионата остался один чистый нападающий - Эдер. Также железнодорожникам из-за дисквалификации не поможет защитник Мацей Рыбус. "Зенит" сыграет без травмированного защитника Эммануэля Мамманы. Под вопросом находится участие в матче нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова. ЦСКА и "Ростов" поборются за Лигу чемпионов В других матчах субботы ЦСКА примет "Урал", а "Ростов" на выезде сыграет с "Ахматом". ЦСКА и "Ростов" набрали по 34 очка, но команда с берегов Дона располагается выше в турнирной таблице (третье место) по дополнительным показателям. Обеим командам необходимы победы для того, чтобы упрочить позиции в еврокубковой зоне и продолжить борьбу за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов. По глубине состава и ЦСКА, и "Ростов" выглядят предпочтительнее своих конкурентов - "Краснодара" и "Локомотива", в составе которых много травмированных игроков. У ЦСКА из-за дисквалификации матч пропустит защитник Игорь Дивеев. Не сможет помочь команде во время игры и главный тренер Виктор Гончаренко, который отбывает дисквалификацию и будет вынужден наблюдать за игрой с трибуны. Состав армейцев пополнили два молодых игрока - 17-летний защитник "Крыльев Советов" Никита Котин и 20-летний нападающий Илья Шкурин, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик-БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.

В составе "Урала" из-за дисквалификаций не сыграют защитник Вараздат Ароян и полузащитник Артем Фидлер. Команда из Екатеринбурга в межсезонье приобрела защитника Мацея Вилюша из "Ростова", а также полузащитника Дмитрия Ефремова из ЦСКА. "Ростов" отстает от "Зенита" на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не только не потеряла никого из лидеров, но и продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх) и ключевыми полузащитниками - Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем "Зенита" Максимом Рудаковым и защитником "Тамбова" Максимом Осипенко. Также во второй части сезона за ростовчан сможет сыграть экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который перешел в "Ростов" на правах свободного агента после выхода из тюрьмы по УДО. В субботу "Ростов" на выезде сыграет с "Ахматом", который приобрел из итальянского "Удинезе" форварда Филипе Визеу. Грозненской команде в предстоящем матче не поможет полузащитник Антон Швец.