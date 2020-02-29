{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Горячая суббота в РПЛ. Старейшее дерби страны и битва лучших команд прошлого сезона

В этот день пройдут матчи "Динамо" - "Спартак", ЦСКА - "Урал", "Зенит" - "Локомотив" и "Ахмат" - "Ростов"
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 29 февраля. Старейшим российским дерби между "Динамо" и "Спартаком", а также еще тремя матчами в субботу продолжится 20-й тур Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). В других встречах дня ЦСКА примет "Урал", "Зенит" - "Локомотив", а "Ахмат" - "Ростов".

Московское дерби "Динамо" - "Спартак" впервые за 12 лет пройдет на домашней арене бело-голубых в Петровском парке. Стадион в 2008 году был закрыт на реконструкцию, из-за чего динамовцы принимали своих соперников на "Арене-Химки". За это время "Динамо" не одержало над "Спартаком" ни одной домашней победы - четыре встречи завершились вничью, шесть раз победу одерживали красно-белые.

На эту тему
Футболист "Спартака" Шюррле пропустит несколько матчей чемпионата России из-за травмы

Изначально планировалось, что "Динамо" откроет новый стадион матчем со "Спартаком" 11 марта 2019 года. Но комиссия РПЛ отказала в проведении встречи со "Спартаком" на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона, игра состоялась на "Арене-Химки" и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Последний раз в Петровском парке команды встречались 13 апреля 2008 года, тогда благодаря дублям Данни и Цветана Генкова хозяева одержали победу со счетом 4:3. Из нынешних футболистов команд в той игре принимали участие вратарь "Динамо" Антон Шунин и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк, который тогда защищал цвета "Спартака".

В российской истории "Динамо" и "Спартак" встречались между собой 55 раз, 28 побед одержал "Спартак" 18 встреч завершились вничью и девять - победами "Динамо". В советской эпохе команды провели 117 матчей, первый из которых состоялся в 1936 году на стадионе "Динамо" и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Всего же в чемпионатах и Кубках СССР в активе бело-голубых 35 побед над "Спартаком" при 36 поражениях, еще 46 встреч завершились вничью.

Соболев против Комличенко

Обе команды неровно провели первую часть чемпионата и по ее ходу сменили главных тренеров. У "Спартака" Доменико Тедеско сменил Олега Кононова, а "Динамо" отправило в отставку Дмитрия Хохлова, место которого занял Кирилл Новиков. Красно-белые занимают в турнирной таблице десятое место с 22 очками, бело-голубые имеют в активе на два очка больше и располагаются на восьмой строчке. Под руководством Новикова бело-голубые одержали ряд громких побед над лидерами чемпионата (ЦСКА, "Ростовом" и "Локомотивом") и выбрались из зоны вылета в середину таблицы.

"Спартак" и "Динамо" в межсезонье усилили составы нападающими сборной России. Красно-белые взяли в аренду с правом выкупа Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов". 22-летний форвард в нынешнем сезоне забил 10 мячей.

"Я очень рад, что Саша пришел в "Спартак". Нам не хватало такого игрока, как Соболев, он фактурный, талантливый и русский. Он прекрасно вписался в коллектив и провел с нами хорошую работу. Понятно, что мы не можем требовать от него сразу каких-то чудес, он просто должен делать свою работу и пока с этим справляется. В межсезонье мы пришли к выводу, что нам нужно усилить только одну позицию - центрального нападающего", - отметил на предматчевой пресс-конференции Тедеско.

На эту тему
"Динамо" объявило о переходе футболиста Кардозу в "Тамбов" на правах аренды

В составе "Динамо" может дебютировать Николай Комличенко, приобретенный у чешского клуба "Млада Болеслав". Форвард российской сборной в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 голов. "Динамо" вместе с "Уфой" и "Сочи" делит третье место с конца по количеству забитых мячей в первой части чемпионата (по 16). Комличенко призван решить проблему бело-голубых с результативностью.

Матч первого круга на "Открытие-Арене" завершился со счетом 0:0, причем динамовцы больше тайма играли в большинстве после удаления Эсекьеля Понсе. В той игре в составе "Спартака" дебютировал чемпион мира Андре Шюррле, выйдя на замену сразу после перерыва. В предстоящем матче немецкий футболист своей команде не поможет из-за травмы.

Из-за травм у "Спартака" также не сыграют вратарь Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров. В составе "Динамо" под вопросом участие в игре полузащитника Артура Юсупова. С большой долей вероятности у хозяев дебютирует защитник Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родной клуб из "Краснодара".

"Зенит" попробует упрочить лидерство

Действующий чемпион России петербургский "Зенит" ушел на зимнюю паузу с комфортным преимуществом в 10 очков от ближайшего преследователя, "Краснодара". Вторую часть сезона команда из Санкт-Петербурга начнет на своем поле матчем против вице-чемпиона - московского "Локомотива". "Зенит" потерпел в нынешнем чемпионате только два поражения, одно из которых от железнодорожников (0:1). Также команды встречались и в матче за Суперкубок России, где победу одержал "Локомотив" (3:2).

Но обе эти игры прошли в Москве (матч за Суперкубок России состоялся на стадионе "Динамо"). В ответной встрече шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Главное приобретение прошлого лета, купленный у испанской "Барселоны" за €40 млн полузащитник Малком, принял участие всего в двух играх, после чего получил травму. За время паузы в чемпионате бразилец восстановился и готов выйти на поле.

На эту тему
"Зенит" на пути к досрочному чемпионству. Интриги второй части сезона в РПЛ

Петербургский клуб в межсезонье отдал в аренду в "Сочи" нападающего Александра Кокорина, несмотря на сопротивление главного тренера Сергея Семака и самого футболиста. Наставник сине-бело-голубых рассчитывал на 28-летнего нападающего, несмотря на то, что тот с октября 2018 года по май 2019 года находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, а на свободу по УДО вышел только в середине сентября. Прошлой осенью петербургский клуб подписал с Кокориным контракт до конца сезона, но не смог заявить его для выступления в чемпионате России, в результате чего тот принимал участие в тренировочном процессе, но не играл в матчах.

"Зенит" вернул из аренды из итальянской "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони и расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером. "Локомотив" не совершил приобретений, отдав в аренду в испанскую "Сельту" форварда Федора Смолова. Из-за травм Джефферсона Фарфана, Антона Миранчука и Луки Джорджевича в распоряжении Юрия Семина перед игрой с лидером чемпионата остался один чистый нападающий - Эдер. Также железнодорожникам из-за дисквалификации не поможет защитник Мацей Рыбус.

"Зенит" сыграет без травмированного защитника Эммануэля Мамманы. Под вопросом находится участие в матче нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова.

ЦСКА и "Ростов" поборются за Лигу чемпионов

В других матчах субботы ЦСКА примет "Урал", а "Ростов" на выезде сыграет с "Ахматом". ЦСКА и "Ростов" набрали по 34 очка, но команда с берегов Дона располагается выше в турнирной таблице (третье место) по дополнительным показателям. Обеим командам необходимы победы для того, чтобы упрочить позиции в еврокубковой зоне и продолжить борьбу за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов. По глубине состава и ЦСКА, и "Ростов" выглядят предпочтительнее своих конкурентов - "Краснодара" и "Локомотива", в составе которых много травмированных игроков.

У ЦСКА из-за дисквалификации матч пропустит защитник Игорь Дивеев. Не сможет помочь команде во время игры и главный тренер Виктор Гончаренко, который отбывает дисквалификацию и будет вынужден наблюдать за игрой с трибуны. Состав армейцев пополнили два молодых игрока - 17-летний защитник "Крыльев Советов" Никита Котин и 20-летний нападающий Илья Шкурин, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик-БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.

На эту тему
Плетикоса: матчи с ФК "Динамо" и ЦСКА покажут, какую работу Тедеско проделал в "Спартаке"

В составе "Урала" из-за дисквалификаций не сыграют защитник Вараздат Ароян и полузащитник Артем Фидлер. Команда из Екатеринбурга в межсезонье приобрела защитника Мацея Вилюша из "Ростова", а также полузащитника Дмитрия Ефремова из ЦСКА.

"Ростов" отстает от "Зенита" на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не только не потеряла никого из лидеров, но и продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх) и ключевыми полузащитниками - Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем "Зенита" Максимом Рудаковым и защитником "Тамбова" Максимом Осипенко. Также во второй части сезона за ростовчан сможет сыграть экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который перешел в "Ростов" на правах свободного агента после выхода из тюрьмы по УДО.

В субботу "Ростов" на выезде сыграет с "Ахматом", который приобрел из итальянского "Удинезе" форварда Филипе Визеу. Грозненской команде в предстоящем матче не поможет полузащитник Антон Швец.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Краснодар1998233-2035
3Ростов19104534-2834
4ЦСКА19104526-1834
5Локомотив19104528-2434
6Арсенал1974823-2325
7Уфа1967616-1725
8Динамо1966716-2124
9Урал1966724-3124
10Спартак1964919-2122
11Тамбов19631023-2621
12Оренбург1955922-2820
13Рубин1947811-2119
14Крылья Советов20541121-2619
15Ахмат1947813-2419
16Сочи1836916-2515
Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Фазель считает, что CAS может провести отдельное слушание с IIHF по ЧМ-2023
В споре между WADA и РУСАДА Международная федерация хоккея примет участие в качестве третьей стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС