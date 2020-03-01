Столичное дерби и серия прошлогодних финалистов Востока. Интриги старта плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами. За 11 сезонов Кубок Гагарина завоевывали шесть клубов. Самым титулованным является казанский "Ак Барс", в активе которого три титула. По два раза победы одерживали магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и московское "Динамо". Однажды Кубок Гагарина покорился уфимскому "Салавату Юлаеву" и действующему обладателю трофея ЦСКА. Московские армейцы в пятый раз за последние шесть лет стали победителями регулярного чемпионата, но только в прошлом сезоне сумели завоевать Кубок Гагарина. Защиту титула ЦСКА начнет серией с восьмой командой Западной конференции нижегородским "Торпедо". Красно-синие подходят к нынешнему плей-офф без травмированного капитана команды Сергея Андронова, а также без нападающего Ивана Телегина.

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Команда из Нижнего Новгорода перед началом сезона была переведена из Восточной конференции в Западную, и, несмотря на это, в седьмой раз подряд пробилась в плей-офф. Пройти первый раунд за это время "Торпедо" удавалось лишь однажды - в 2016 году был повержен "Йокерит" со счетом 4-2 в серии. После этого нижегородцы уступили как раз ЦСКА со счетом 1-4. Та серия является единственным противостоянием команд в истории Кубка Гагарина. В рядах "Торпедо" перед стартом матчей на вылет одна потеря - травмирован опытный защитник Антон Волченков. Команда Дэвида Немировски по ходу регулярного чемпионата показывала зрелищный хоккей в атаке, но далеко не всегда надежно действовала в обороне. Нестабильно играли и вратари Андрей Тихомиров и Андерс Линдбек. Тем не менее по ходу регулярного чемпионата нижегородцы сумели одержать одну победу над ЦСКА в четырех матчах, переиграв столичную команду на своей площадке в сентябре со счетом 2:1 в овертайме. ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном практически полностью сохранил чемпионский состав, точечно усилившись. Из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с ролевыми нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач, а по ходу сезона из Северной Америки перебрался центрфорвард Марио Кемпе. Шведский нападающий быстро нашел общий язык с Кириллом Капризовым и Антоном Слепышевым и помог первому стать лучшим снайпером регулярного чемпионата, а второму - выдать результативную серию из 14 матчей. "Динамо" против "Спартака" Знарка Центральным противостоянием в первом раунде плей-офф Западной конференции станет серия между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые сумели пробиться в плей-офф в третий раз подряд, однако в предыдущие сезоны клуб в первом раунде уступал ЦСКА (0-4) и СКА (2-4). Перед началом нынешнего чемпионата команду возглавил Олег Знарок, который привел российских хоккеистов к победе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Под его руководством красно-белые повторили свой лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ, заняв девятое место в общей таблице лиги. Такой же результат спартаковцы продемонстрировали в самом первом сезоне КХЛ (2008/09). В первом раунде "Спартак" встретится с бывшей командой Знарка - столичным "Динамо", с которым тренер дважды завоевывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Знарок наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является самым титулованным тренером КХЛ. В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина со СКА, а по окончании следующего сезона покинул пост наставника команды из Санкт-Петербурга, проиграв в финале Западной конференции ЦСКА (2-4).

"Спартак" в межсезонье усилился опытными и возрастными игроками, многие из которых хорошо знакомы Знарку. Линию нападения существенно укрепить не удалось, команду пополнили Геннадий Столяров и Денис Кокарев. Зато получилось в полном составе сохранить надежную вратарскую бригаду - Юлиус Гудачек и Никита Беспалов. В оборону были приобретены Яков Рылов и Патрик Херсли. Большое количество возрастных хоккеистов и медленная защитная линия могут стать проблемой красно-белых в плей-офф. Дополнительной интриги противостоянию добавит и тот факт, что в составе "Спартака" выступают сразу 10 хоккеистов, ранее защищавших цвета "Динамо". В списке травмированных у команды Знарка значатся Беспалов, защитник Тобиас Виклунд и нападающий Робин Ганзл. Московское "Динамо" до последнего игрового дня регулярного чемпионата имело хорошую возможность избежать встречи со "Спартаком" в первом раунде. Но бело-голубые, отправив в Минск основной состав, сенсационно проиграли одноименной команде из столицы Белоруссии со счетом 3:4. В случае победы динамовцы в 1/4 финала Западной конференции сыграли бы с ярославским "Локомотивом", а "Спартак" - с хельсинским "Йокеритом". Перед стартом плей-офф у бело-голубых вернулись в строй все травмированные игроки, кроме защитника Сергея Бойкова. Главному тренеру "Динамо" Владимиру Крикунову предстоит сделать правильный выбор легионеров - в составе команды шесть иностранцев, в то время как в заявку на матч могут попасть только пятеро. Специалист отметил, что по его плану Андре Петерссон будет действовать в первом звене с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным, а Микс Индрашис отправится в запас. Перед началом серии "Динамо" выглядит фаворитом, но если команде Знарка удастся сдержать двух лучших бомбардиров регулярного чемпионата - Шипачева и Яшкина, то у бело-голубых начнутся серьезные проблемы, так как остальные звенья по ходу сезона показывали низкую результативность. В регулярном чемпионате "Динамо" одержало четыре победы над "Спартаком" в четырех матчах, но, как подчеркнули перед началом серии оба главных тренера, "результаты гладкого чемпионата ничего не значат, плей-офф - это другая игра". СКА готов вернуть кубок На пике формы подходит к плей-офф СКА. Команде из Санкт-Петербурга в первом раунде предстоит серия с подмосковным "Витязем". Армейцы с берегов Невы завершили регулярный чемпионат 12 победами, а в заключительном матче на выезде обыграли ЦСКА (4:1). Команду Алексея Кудашова по ходу сезона серьезно лихорадило, но к концовке СКА обрел стабильность и показывает зрелищную игру.

Это во многом связано с восстановлением всех травмированных игроков, а также с приходом на роль старшего тренера наставника молодежной сборной России Валерия Брагина. При нем СКА еще ни разу не проиграл, одержав десять побед. Проблемой СКА может стать вратарская позиция - швед Магнус Хелльберг провалил прошлогодний плей-офф, а самый надежный вратарь лиги по итогам регулярного чемпионата Александр Самонов, пришедший в команду по ходу сезона как раз из "Витязя", и вовсе не имеет опыта игры в матчах Кубка Гагарина. "Витязь" при помощи Самонова стал одной из сенсаций начала регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ, а Самонов впервые получил приглашение в сборную России. По ходу сезона СКА обменял в "Витязь" Алексея Бывальцева на центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также подписал контракт с лучшим на тот момент бомбардиром команды из Подольска Миро Аалтоненом. После этих обменов у "Витязя" наступил спад, команда с трудом попала в плей-офф, а в последнем матче регулярного чемпионата из-за травмы потеряла капитана и лучшего бомбардира команды Александра Семина. Еще в одной серии Западной конференции встретятся "Йокерит" и "Локомотив". Финская команда в очередной раз неплохо провела регулярный чемпионат и в шестой раз подряд вышла в плей-офф. В Кубке Гагарина у "Йокерита" дела пока не ладятся, за всю историю участия в КХЛ финны выиграли только две серии и ни разу не доходили дальше второго раунда. "Локомотив" после провального старта чемпионата сменил главного тренера - место покинувшего пост Крэйга Мактавиша занял канадец Майк Пелино. Под руководством Пелино команда планомерно стала обретать себя и уверенно обеспечила себе выход в плей-офф. "Локомотив" и "Йокерит" шесть раз встречались в регулярном чемпионате, команда из Ярославля одержала четыре победы и не выглядит аутсайдером противостояния в плей-офф. Прошлогодние финалисты Востока встретятся уже в первом раунде В Восточной конференции самое пристальное внимание большинства нейтральных болельщиков будет приковано к серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". Команды из Омска и Уфы в прошлом сезоне встречались в финале Восточной конференции, где "Авангард" одержал победу в шести матчах. "Салават Юлаев", как и в прошлом сезоне, нестабильно провел регулярный чемпионат и снова занял только шестое место в конференции. Вновь не раз под шквал критики попадал и главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

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