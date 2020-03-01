Столичное дерби и серия прошлогодних финалистов Востока. Интриги старта плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.
За 11 сезонов Кубок Гагарина завоевывали шесть клубов. Самым титулованным является казанский "Ак Барс", в активе которого три титула. По два раза победы одерживали магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и московское "Динамо". Однажды Кубок Гагарина покорился уфимскому "Салавату Юлаеву" и действующему обладателю трофея ЦСКА.
Московские армейцы в пятый раз за последние шесть лет стали победителями регулярного чемпионата, но только в прошлом сезоне сумели завоевать Кубок Гагарина. Защиту титула ЦСКА начнет серией с восьмой командой Западной конференции нижегородским "Торпедо". Красно-синие подходят к нынешнему плей-офф без травмированного капитана команды Сергея Андронова, а также без нападающего Ивана Телегина.
Команда из Нижнего Новгорода перед началом сезона была переведена из Восточной конференции в Западную, и, несмотря на это, в седьмой раз подряд пробилась в плей-офф. Пройти первый раунд за это время "Торпедо" удавалось лишь однажды - в 2016 году был повержен "Йокерит" со счетом 4-2 в серии. После этого нижегородцы уступили как раз ЦСКА со счетом 1-4. Та серия является единственным противостоянием команд в истории Кубка Гагарина.
В рядах "Торпедо" перед стартом матчей на вылет одна потеря - травмирован опытный защитник Антон Волченков. Команда Дэвида Немировски по ходу регулярного чемпионата показывала зрелищный хоккей в атаке, но далеко не всегда надежно действовала в обороне. Нестабильно играли и вратари Андрей Тихомиров и Андерс Линдбек. Тем не менее по ходу регулярного чемпионата нижегородцы сумели одержать одну победу над ЦСКА в четырех матчах, переиграв столичную команду на своей площадке в сентябре со счетом 2:1 в овертайме.
ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном практически полностью сохранил чемпионский состав, точечно усилившись. Из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с ролевыми нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач, а по ходу сезона из Северной Америки перебрался центрфорвард Марио Кемпе. Шведский нападающий быстро нашел общий язык с Кириллом Капризовым и Антоном Слепышевым и помог первому стать лучшим снайпером регулярного чемпионата, а второму - выдать результативную серию из 14 матчей.
"Динамо" против "Спартака" Знарка
Центральным противостоянием в первом раунде плей-офф Западной конференции станет серия между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые сумели пробиться в плей-офф в третий раз подряд, однако в предыдущие сезоны клуб в первом раунде уступал ЦСКА (0-4) и СКА (2-4). Перед началом нынешнего чемпионата команду возглавил Олег Знарок, который привел российских хоккеистов к победе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Под его руководством красно-белые повторили свой лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ, заняв девятое место в общей таблице лиги.
Такой же результат спартаковцы продемонстрировали в самом первом сезоне КХЛ (2008/09). В первом раунде "Спартак" встретится с бывшей командой Знарка - столичным "Динамо", с которым тренер дважды завоевывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Знарок наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является самым титулованным тренером КХЛ. В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина со СКА, а по окончании следующего сезона покинул пост наставника команды из Санкт-Петербурга, проиграв в финале Западной конференции ЦСКА (2-4).
"Спартак" в межсезонье усилился опытными и возрастными игроками, многие из которых хорошо знакомы Знарку. Линию нападения существенно укрепить не удалось, команду пополнили Геннадий Столяров и Денис Кокарев. Зато получилось в полном составе сохранить надежную вратарскую бригаду - Юлиус Гудачек и Никита Беспалов. В оборону были приобретены Яков Рылов и Патрик Херсли.
Большое количество возрастных хоккеистов и медленная защитная линия могут стать проблемой красно-белых в плей-офф. Дополнительной интриги противостоянию добавит и тот факт, что в составе "Спартака" выступают сразу 10 хоккеистов, ранее защищавших цвета "Динамо". В списке травмированных у команды Знарка значатся Беспалов, защитник Тобиас Виклунд и нападающий Робин Ганзл.
Московское "Динамо" до последнего игрового дня регулярного чемпионата имело хорошую возможность избежать встречи со "Спартаком" в первом раунде. Но бело-голубые, отправив в Минск основной состав, сенсационно проиграли одноименной команде из столицы Белоруссии со счетом 3:4. В случае победы динамовцы в 1/4 финала Западной конференции сыграли бы с ярославским "Локомотивом", а "Спартак" - с хельсинским "Йокеритом". Перед стартом плей-офф у бело-голубых вернулись в строй все травмированные игроки, кроме защитника Сергея Бойкова.
Главному тренеру "Динамо" Владимиру Крикунову предстоит сделать правильный выбор легионеров - в составе команды шесть иностранцев, в то время как в заявку на матч могут попасть только пятеро. Специалист отметил, что по его плану Андре Петерссон будет действовать в первом звене с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным, а Микс Индрашис отправится в запас. Перед началом серии "Динамо" выглядит фаворитом, но если команде Знарка удастся сдержать двух лучших бомбардиров регулярного чемпионата - Шипачева и Яшкина, то у бело-голубых начнутся серьезные проблемы, так как остальные звенья по ходу сезона показывали низкую результативность. В регулярном чемпионате "Динамо" одержало четыре победы над "Спартаком" в четырех матчах, но, как подчеркнули перед началом серии оба главных тренера, "результаты гладкого чемпионата ничего не значат, плей-офф - это другая игра".
СКА готов вернуть кубок
На пике формы подходит к плей-офф СКА. Команде из Санкт-Петербурга в первом раунде предстоит серия с подмосковным "Витязем". Армейцы с берегов Невы завершили регулярный чемпионат 12 победами, а в заключительном матче на выезде обыграли ЦСКА (4:1). Команду Алексея Кудашова по ходу сезона серьезно лихорадило, но к концовке СКА обрел стабильность и показывает зрелищную игру.
Это во многом связано с восстановлением всех травмированных игроков, а также с приходом на роль старшего тренера наставника молодежной сборной России Валерия Брагина. При нем СКА еще ни разу не проиграл, одержав десять побед. Проблемой СКА может стать вратарская позиция - швед Магнус Хелльберг провалил прошлогодний плей-офф, а самый надежный вратарь лиги по итогам регулярного чемпионата Александр Самонов, пришедший в команду по ходу сезона как раз из "Витязя", и вовсе не имеет опыта игры в матчах Кубка Гагарина.
"Витязь" при помощи Самонова стал одной из сенсаций начала регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ, а Самонов впервые получил приглашение в сборную России. По ходу сезона СКА обменял в "Витязь" Алексея Бывальцева на центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также подписал контракт с лучшим на тот момент бомбардиром команды из Подольска Миро Аалтоненом. После этих обменов у "Витязя" наступил спад, команда с трудом попала в плей-офф, а в последнем матче регулярного чемпионата из-за травмы потеряла капитана и лучшего бомбардира команды Александра Семина.
Еще в одной серии Западной конференции встретятся "Йокерит" и "Локомотив". Финская команда в очередной раз неплохо провела регулярный чемпионат и в шестой раз подряд вышла в плей-офф. В Кубке Гагарина у "Йокерита" дела пока не ладятся, за всю историю участия в КХЛ финны выиграли только две серии и ни разу не доходили дальше второго раунда.
"Локомотив" после провального старта чемпионата сменил главного тренера - место покинувшего пост Крэйга Мактавиша занял канадец Майк Пелино. Под руководством Пелино команда планомерно стала обретать себя и уверенно обеспечила себе выход в плей-офф. "Локомотив" и "Йокерит" шесть раз встречались в регулярном чемпионате, команда из Ярославля одержала четыре победы и не выглядит аутсайдером противостояния в плей-офф.
Прошлогодние финалисты Востока встретятся уже в первом раунде
В Восточной конференции самое пристальное внимание большинства нейтральных болельщиков будет приковано к серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". Команды из Омска и Уфы в прошлом сезоне встречались в финале Восточной конференции, где "Авангард" одержал победу в шести матчах. "Салават Юлаев", как и в прошлом сезоне, нестабильно провел регулярный чемпионат и снова занял только шестое место в конференции. Вновь не раз под шквал критики попадал и главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.
Однако в прошлом сезоне после неубедительного регулярного чемпионата команда преобразилась и сумела уверенно пройти "Металлург" и "Автомобилист". Но и "Авангард" Боба Хартли в нынешнем чемпионате не показывал максимума. В прошлом году команда из Омска под руководством канадского специалиста в Кубке Гагарина показывала совершенно другой хоккей по сравнению с "регуляркой". И сейчас "Авангард" является одним из главных фаворитов Восточной конференции.
Составить конкуренцию омичам постарается казанский "Ак Барс", который упустил победу в регулярном чемпионате, проиграв в последнем матче "Автомобилисту" (0:3). Команда Дмитрия Квартальнова без серьезных спадов провела регулярный чемпионат и готова реабилитироваться за провал в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, когда самая титулованная команда КХЛ всухую проиграла "Авангарду" в первом раунде. Сейчас же в 1/4 финала конференции казанцам предстоит встреча с географическим соседом - "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Команда Вячеслава Буцаева выдала мощную концовку регулярного чемпионата, одержав семь побед в девяти последних играх, и сумела выйти в плей-офф.
В регулярном чемпионате "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались четыре раза и одержали две победы. Тем не менее "Ак Барс" выглядит явным фаворитом противостояния. Квартальнову предстоит определиться с основным вратарем на плей-офф. Швед Адам Рейдеборн и Тимур Билялов никогда не играли в Кубке Гагарина и регулярный чемпионат провели с переменным успехом.
"Барыс" под руководством Андрея Скабелки во второй раз подряд выиграл дивизион Чернышева и в первом раунде плей-офф встретится с магнитогорским "Металлургом". В прошлом сезоне "Барыс" с трудом прошел четвертьфинал конференции, а в полуфинале без шансов проиграл "Авангарду" (1-4). "Металлург" провально начал сезон и уже после трех игр Илья Воробьев сменил на посту главного тренера чеха Йозефа Яндача, а позже команду покинул вице-президент клуба Геннадий Величкин. Команда из Магнитогорска слабо провела регулярный чемпионат, но, имея в составе опытных Василия Кошечкина и Сергея Мозякина, способна дать бой в серии с "Барысом".
Впервые за последние четыре сезона в плей-офф попала "Сибирь". Команда из Новосибирска заняла пятое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с "Автомобилистом". Под вопросом находится участие в стартовых матчах плей-офф форварда команды из Екатеринбурга Павла Дацюка.
Регламент плей-офф
Формат плей-офф изменений не претерпел, вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд, сначала пройдут два матча на льду клубов, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игры будут проведены на льду клубов с высоким посевом, шестая - на площадке команды с низким посевом. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии, в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в формате "пять на пять".
Матчи серий "Барыс" - "Металлург", "Авангард" - "Салават Юлаев", СКА - "Витязь" и "Йокерит" - "Локомотив" пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Остальные встречи состоятся 2, 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 марта.