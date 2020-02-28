Новый президент, победа ЦСКА и рекордная посещаемость. Итоги регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Двенадцатый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился в четверг. В пятый раз за последние шесть лет обладателем Кубка континента, вручаемого победителю регулярного сезона, стал московский ЦСКА.

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Армейцы выиграли регулярный чемпионат в четверг благодаря победе в заключительной встрече над "Сочи" со счетом 6:0 и поражению "Ак Барса" от "Автомобилиста" (0:2). Каждая команда в регулярном сезоне-2019/20 провела по 62 матча. По итогам прошлого сезона из-за финансовых проблем из состава участников чемпионата вышел братиславский "Слован", таким образом, в турнире приняли участие 24 команды, разбитые на две конференции по 12 команд в каждой. Нижегородское "Торпедо" перед чемпионатом было переведено из Восточной конференции в Западную, но, несмотря на это, в седьмой раз подряд вышло в плей-офф. Впервые в истории лиги некоторые команды в регулярном чемпионате провели между собой по шесть матчей. Максимальное количество личных встреч провели ЦСКА и СКА, "Ак Барс" и "Салават Юлаев", "Автомобилист" и "Барыс", "Йокерит" и "Локомотив". В стартовом матче сезона за Кубок открытия встречались обладатель Кубка Гагарина и финалист - ЦСКА и "Авангард". Победу со счетом 3:1 одержала команда из Омска. Перед началом сезона целый ряд команд на домашних аренах сменили европейские площадки (60 на 30 м) на так называемые финские (60 на 28 м) или канадские (60 на 26 м). Чемпионат проходил на площадках трех разных размеров. Только семь из 24 команд в лиге сохранили европейские коробки - это "Трактор", "Торпедо", "Салават Юлаев", "Йокерит", "Куньлунь", "Локомотив" и рижское "Динамо". Но со следующего сезона все команды перейдут на финские или канадские площадки. Тем не менее, вопреки прогнозам, результативность регулярного чемпионата по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась. В сезоне-2018/19 команды в среднем забрасывали 4,96 шайбы за игру, а в нынешнем чемпионате - 4,89. Морозов сменил Чернышенко Главным событием сезона стала смена президента КХЛ. 14 февраля новым главой лиги стал управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который был президентом КХЛ с 2014 года, а 21 января 2020 года был назначен вице-премьером. Морозов подчеркнул, что не собирается менять курс и будет придерживаться стратегии, принятой на совете директоров 2017 года и разработанной до 2023 года.

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Новый президент КХЛ заявил, что будет отстаивать введение жесткого потолка зарплат со следующего сезона. Лига установила его с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%. Также Морозов отметил, что будет бороться с оттоком лучших игроков КХЛ в Северную Америку. Новый президент КХЛ намерен провести переговоры с НХЛ для проведения матча между клубами двух лиг. В последние годы своей работы на посту президента КХЛ Чернышенко не раз говорил о возможном расширении географии лиги на запад и восток. Морозов пообещал продолжить работу в этом направлении. Именно с этой целью КХЛ в нынешнем сезоне продолжила практику вынесенных матчей в странах, где нет представителей лиги. В прошлом чемпионате встречи в Вене и Цюрихе провели ЦСКА и СКА, армейские клубы встретились со "Слованом" и рижским "Динамо". В сезоне-2019/20 "Салават Юлаев" и "Ак Барс" 24 декабря сыграли в швейцарском Давосе в присутствии 4264 зрителей. Финский "Йокерит" в Таллине дважды принял череповецкую "Северсталь", а "Барыс" из Нур-Султана сыграл со "Спартаком" и "Трактором" в Алма-Ате. Второй сезон подряд СКА и ЦСКА провели матч регулярного чемпионата на футбольной "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Победу, как и год назад, одержали гости. Рекорд посещаемости клубного европейского хоккея, установленный в прошлом сезоне (67 770 зрителей), побить не удалось. Встречу посетили 61 810 человек. Несмотря на это, среднее количество зрителей на играх регулярного чемпионата увеличилось. В прошлом сезоне один матч в среднем посещали 6392 зрителя, в нынешнем - 6599 зрителей, что стало рекордом КХЛ. После игры на "Газпром-Арене" первый вице-президент СКА и Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что КХЛ продолжит практику проведения встреч на футбольных стадионах и намерена установить мировой рекорд посещаемости. Тренерские отставки Четыре клуба по ходу сезона решились на смену главных тренеров. Первым на такой шаг пошел магнитогорский "Металлург", уволивший чеха Йозефа Яндача уже после трех матчей регулярного чемпионата. Вскоре "Металлург" опустился на последнее место в турнирной таблице, и свой пост покинул вице-президент клуба Геннадий Величкин, работавший там на протяжении 26 лет. Команда из Магнитогорска под руководством вернувшегося в качестве главного тренера Ильи Воробьева нестабильно провела чемпионат, но все же сумела выйти в плей-офф, заняв седьмое место в Восточной конференции. Ярославский "Локомотив" уволил Крэйга Мактавиша в конце сентября. Канадский специалист был назначен главным тренером команды в межсезонье. Обязанности наставника исполнял сначала Александр Ардашев, после чего рулевым был назначен помощник Мактавиша Майк Пелино. Под его руководством "Локомотив" обрел стабильность и уверенно вышел в плей-офф с шестого места в конференции. "Сочи" после смены Сергея Зубова на Александра Андриевского выдал серию хороших матчей, но из-за большого количества упущенных очков в первой части чемпионата не сумел пробиться в плей-офф. Главным разочарованием стал челябинский "Трактор". Перед началом сезона генеральный директор челябинской команды Борис Видгоф заявлял о намерении побороться за Кубок Гагарина, однако чемпионат у "Трактора" не задался с самого начала. В середине "регулярки" Петериса Скудру на посту главного тренера сменил Владимир Юрзинов - младший, но выдать победную серию и вывести команду в плей-офф он не сумел. Позднее был уволен и сам Видгоф. "Трактор" финишировал на предпоследнем, 11-м месте в Восточной конференции. Спустя восемь лет в КХЛ вернулся и Валерий Брагин. Главный тренер молодежной сборной России в конце января вошел в качестве старшего тренера в штаб СКА и национальной сборной России. Лучшие из лучших Лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата стал Вадим Шипачев из московского "Динамо", набравший 65 (17 шайб + 48 результативных передач) очков. Он же стал лучшим ассистентом лиги и самым полезным игроком (+36). Самым результативным защитником стал игрок обороны финского "Йокерита" Микко Лехтонен, набравший 49 (17+32) очков.

На эту тему Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, Капризов - лучший снайпер

В гонке снайперов первое место занял нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, забросивший 33 шайбы в 57 матчах, на его счету также 29 передач. Капризов во второй раз подряд стал лучшим снайпером лиги, в прошлом сезоне нападающий ЦСКА завершил регулярный чемпионат с 30 голами в активе. Самым надежным вратарем лиги стал голкипер СКА Александр Самонов, перешедший в петербургскую команду по ходу сезона из "Витязя". Процент отраженных им бросков составил 94,7%, при этом 24-летний вратарь провел 25 матчей в регулярном чемпионате, из которых его команда проиграла только один. "Витязь" при помощи Самонова стал одной из сенсаций начала регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ, а Самонов впервые получил приглашение в сборную России. По ходу сезона СКА обменял в "Витязь" Алексея Бывальцева на центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также подписал контракт с лучшим бомбардиром команды из Подольска на тот момент Миро Аалтоненом. После этих обменов у "Витязя" наступил спад, команда с трудом попала в плей-офф, а СКА завершил регулярный чемпионат серией из 12 побед. Возвращение Знарка Главной трансферной новостью межсезонья стало возвращение на тренерский мостик Олега Знарка. Бывший тренер сборной России, победивший с командой на Олимпиаде 2018 года, после годичного перерыва возглавил "Спартак". Под его руководством красно-белые повторили лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ, заняв девятое место в общей таблице лиги. Такой же результат спартаковцы продемонстрировали в самом первом сезоне в 2009 году. В плей-офф КХЛ "Спартак" встретится с бывшей командой Знарка - столичным "Динамо", с которым тренер дважды завоевывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Знарок наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является самым титулованным тренером КХЛ. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина со СКА, а по окончании следующего сезона покинул пост наставника команды из Санкт-Петербурга, проиграв в финале Западной конференции ЦСКА (2-4). Московское "Динамо" до последнего игрового дня имело хорошую возможность избежать встречи со "Спартаком" в первом раунде. Но бело-голубые, отправив в Минск основной состав, сенсационно проиграли одноименной команде из столицы Белоруссии со счетом 3:4. В случае победы динамовцы в 1/4 финала Западной конференции сыграли бы с "Локомотивом", а "Спартак" - с "Йокеритом". Серия между "Динамо" и "Спартаком" стартует 2 марта. В те же дни сыграют ЦСКА и "Торпедо". Все пары 1/4 финала Восточной конференции были известны еще до заключительного игрового дня. "Барыс" встретится с "Металлургом", "Авангард" - с "Салаватом Юлаевым", "Ак Барс" - с "Нефтехимиком", "Автомобилист" - с "Сибирью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 62 40 3 2 1 3 13 202-99 94 2 СКА 62 30 9 5 2 3 13 179-118 93 3 Йокерит 62 28 8 2 4 4 16 184-164 84 4 Динамо Мск 62 29 6 2 5 3 17 182-144 82 5 Спартак 62 26 4 4 3 6 19 173-143 77 6 Локомотив 62 25 4 5 2 3 23 170-151 73 7 Витязь 62 19 3 5 7 4 24 137-166 65 8 Торпедо 62 22 5 2 3 3 27 165-167 64 9 Сочи 62 15 6 4 1 8 28 124-164 59 10 Северсталь 62 14 3 7 3 7 28 126-171 58 11 Динамо Р 62 11 5 1 3 4 38 103-187 41 12 Динамо Мн 62 11 2 1 5 6 37 135-232 39