Победа "Спартака", удаление Семина и гол Кокорина. РПЛ возобновилась после зимней паузы

ТАСС, 2 марта. Чемпионат России по футболу возобновился после почти трехмесячной зимней паузы. 20-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) запомнился победой "Спартака" над "Динамо", результативным дебютом Александра Кокорина за "Сочи", удалением главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в матче с лидером чемпионата "Зенитом" и первым официальным матчем Леонида Слуцкого в качестве главного тренера "Рубина".

Московский "Спартак", завершивший первую часть чемпионата на 10-м месте, одержал гостевую победу в старейшем российском дерби над "Динамо" со счетом 2:0. Впервые за 12 лет бело-голубые приняли самого принципиального соперника на родном стадионе в Петровском парке, который с 2008 года был закрыт на реконструкцию. Новую арену впервые посетила вдова легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина Валентина Яшина. Но преподнести ей подарок хозяева поля не сумели. Голы Зелимхана Бакаева и бывшего игрока "Динамо" Романа Зобнина принесли красно-белым уверенную победу. В составе обеих команд дебютировали новички - нападающие сборной России Александр Соболев и Николай Комличенко. Соболев вышел в стартовом составе и принял участие в первой голевой атаке "Спартака". Комличенко появился на поле во втором тайме и имел два великолепных шанса забить, но сначала попал в штангу, а затем в перекладину. Все 90 минут на поле в составе "Динамо" провел другой новичок команды, вернувшийся в родной клуб из "Краснодара" защитник Дмитрий Скопинцев. "Спартак" благодаря победе обогнал "Динамо" и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. 4 марта красно-белые проведут еще одно дерби, в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России "Спартак" сыграет с ЦСКА. Удаление Семина и гол Кокорина В другом важном матче тура сошлись действующий чемпион России и лидер нынешнего чемпионата "Зенит" и вице-чемпион "Локомотив". Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0 и запомнилась удалением за недисциплинированное поведение главного тренера железнодорожников Юрия Семина в первом тайме. Наставник был недоволен некоторыми решениями главного арбитра Евгения Турбина, за что получил две желтые карточки и был вынужден покинуть скамейку запасных своей команды. Турбин разрешал жесткую борьбу не только против игроков "Локомотива", в первом тайме дважды футболисты "Зенита" получали рассечения, но гости оставались безнаказанными.

В воскресенье состоялся дебют в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина. 28-летний форвард не играл в официальных матчах с октября 2018 года. Футболист перешел в "Сочи" из "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. Кокорин провел на поле все 90 минут и отметился голом, который не помог его команде набрать очки. В составе "Арсенала" два мяча забил Евгений Луценко. "Смазанное возвращение: гол забил, эмоции переполняли, но считаю, что мы проиграли не по игре, не реализовали свои моменты и пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал", - отметил после матча Кокорин. Победный гол состоялся на пятой добавленной минуте в результате несогласованных действий защитников "Сочи" и вратаря команды Сослана Джанавева. Дебют чемпиона мира 2018 года защитника Адиля Рами, перешедшего в команду из Краснодарского края 22 февраля, не состоялся из-за травмы. "Сочи", проводивший первый официальный матч под руководством Владимира Федотова, остался на последнем месте в турнирной таблице. Слуцкий начал с ничьей В другом воскресном матче состоялся дебют Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Рубина". Слуцкий трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России (2013, 2014, 2016), в декабре 2016 года специалист покинул клуб. Тренер возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2016 года и после невыхода из группы покинул свой пост. После этого Слуцкий возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Халл" и был уволен по ходу первого сезона, а в 2018-2019 годах работал с "Витессом" из Нидерландов.

Команда из Казани в Нижнем Новгороде не сумела переиграть "Тамбов", завершив встречу со счетом 0:0. Футболисты "Рубина" прибыли на игру на 50 минут позже запланированного, так как водитель автобуса по ошибке сначала привез их на старый стадион. Позднее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков признался, что ошибка произошла по вине его клуба и принес "Рубину" извинения. "Краснодар" на своем поле переиграл "Уфу" со счетом 2:0 и вышел на чистое второе место, оторвавшись от ЦСКА, "Ростова" и "Локомотива" на три очка. Встреча запомнилась несколькими спорными судейскими решениями в пользу хозяев, после игры генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил ТАСС, что клуб обратится в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). ЦСКА и "Ростов" в субботу завершили свои матчи с одинаковым счетом 1:1, причем армейцы ушли от домашнего поражения в игре с "Уралом" на последней минуте благодаря голу Марио Фернандеса. В заявку "Ростова" на гостевой матч с "Ахматом" не попал Павел Мамаев. В стартовом матче тура в пятницу "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. С весенней части чемпионата России во всех матчах используется система видеоассистента рефери (VAR). До перерыва она работала со второго по 19-й туры, до четвертого тура технология использовалась на одном из восьми матчей уик-энда, позже количество игр возросло до двух. В последнем туре перед зимней паузой VAR впервые применили на трех встречах. Противостояния болельщиков В матчах между "Спартаком" и "Динамо", а также "Зенитом" и "Локомотивом" произошли инциденты с участием болельщиков команд. Перед стартовым свистком активные болельщики петербуржцев разместили огромный баннер на фанатской трибуне и зажгли файеры. Крыша стадиона была закрыта, из-за чего дым из чаши арены так и не выветрился полностью до конца встречи. Как и в скандальном декабрьском матче против московского "Спартака", оскорбительные скандирования фанатов гостей в адрес соперника и судей глушились специальными устройствами.

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По ходу встречи один из болельщиков "Зенита" пытался прорваться на трибуну поклонников "Локомотива" и сорвать баннеры. Сделать этого у него не получилось, но спровоцировать фанатов гостей на агрессивные действия ему удалось. В результате завязалась небольшая драка, а одному из болельщиков "Локомотива" грозит административное наказание. Несколько стычек между фанатами произошли и перед игрой "Спартака" с "Динамо". Они случились на платформе станции метро Маяковская. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, самая крупная драка произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте, которая длилась три минуты. В ней приняли участие не только болельщики обеих команд, но и фанаты московского ЦСКА, который к началу встречи завершил свой матч с "Уралом". На территории стадиона беспорядков замечено не было. Однако при входе на арену у болельщиков "Спартака" пытались отобрать часть баннеров, в частности, с надписью "Фанат - не преступник". Этот стяг красно-белые вывешивают в поддержку болельщиков, которые были задержаны до и после декабрьского матча 18-го тура между петербургским "Зенитом" и "Спартаком" (1:0). Полицейские не дали встретить им команду на въезде в город, задерживали болельщиков в барах и около станций метро. Задержания продолжились в день матча, всего в отделениях полиции оказалось около 200 человек. 21-й тур премьер-лиги пройдет с 7 по 9 марта.