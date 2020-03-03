Представление команды Венгрии - соперника сборной России по футболу в Лиге наций

ТАСС, 3 марта. Сборная России по итогам жеребьевки Лиги наций сыграет в группе 3 дивизиона B вместе с командами Турции, Сербии и Венгрии. ТАСС представляет сборную Венгрии - одного из соперников российских футболистов.
Сборная Венгрии в середине прошлого века являлась одной из сильнейших команд мира, а в ее составе блистал один из лучших игроков в истории мирового футбола и лучший бомбардир в истории национальной команды Ференц Пушкаш. Венгерские футболисты три раза становились олимпийскими чемпионами (1952, 1964, 1968), играли в олимпийском финале 1972 года и дважды доходили до финала чемпионата мира (1938, 1954). Лучшим результатом на чемпионатах Европы является единственная бронзовая медаль на турнире 1964 года. К концу ХХ века венгры утратили свое футбольное могущество.
В последний раз венгерская сборная принимала участие в финальной стадии чемпионата мира в 1986 году. В 2016 году венгры впервые за 44 года попали на чемпионат Европы, где дошли до 1/8 финала. Венгерская команда является одной из хозяек чемпионата Европы 2020 года и имеет шансы отобраться на турнир через плей-офф Лиги наций. Команда итальянского тренера Марко Росси для этого должна победить сборную Болгарии, а затем победителя встречи между румынами и исландцами.
Сборные Венгрии и России встречались между собой пять раз - четыре победы одержали российские футболисты и один матч завершился ничьей. В последний раз команды играли перед Кубком конфедераций 2017 года, команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 3:0, но игра больше запомнилась тяжелой травмой одного из ведущих полузащитников россиян, ставшего в том году чемпионом России в составе "Спартака" Романа Зобнина.
На бумаге сборная Венгрии выглядит аутсайдером группы. Она занимает 52-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Команды чемпионата Венгрии не имеют больших финансовых возможностей, уровень первенства страны невысок, хотя в нынешнем еврокубковом сезоне венгерский "Ференцварош" на групповой стадии Лиги Европы обыграл в Москве ЦСКА (1:0). Большую часть сборной составляют игроки других не самых сильных чемпионатов.
Сильнейшие венгерские футболисты выступают в германской бундеслиге. Основной вратарь сборной Петр Гулачи и центральный защитник Вилли Орбан хороши знакомы болельщикам "Зенита": они представляют "Лейпциг", дважды обыгравший команду из Санкт-Петербурга на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов (2:1, 2:0). Для российских болельщиков самым известным игроком является Балаж Джуджак, который провел четыре сезона в премьер-лиге, выступая за махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо". Главной атакующей силой венгерской сборной является форвард немецкого "Майнца" Адам Салаи.