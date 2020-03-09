"Не хватило свежести". "Спартак" уступил "Краснодару" после кубкового дерби с ЦСКА

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:1 проиграл на своем поле "Краснодару" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерпел шестое домашнее поражение в сезоне. Красно-белые повторили клубный антирекорд, установленный в сезоне-2004.

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"Спартак" встал в один ряд с самарскими "Крыльями Советов", "Тамбовом" и "Сочи", которые также потерпели шесть поражений на своем поле, что является худшим показателем в лиге. А ведь многие болельщики ждали трех очков в матче с "Краснодаром" после тяжелой и эмоциональной победы над ЦСКА (3:2) в дополнительное время в четвертьфинале Олимп - Кубка России. Солидарен с болельщиками был и владелец красно-белых Леонид Федун. "Будет интересная игра, жду победы "Спартака", - сказал он перед матчем. Получивший в игре с ЦСКА небольшое сотрясение мозга полузащитник Зелимхан Бакаев мог пропустить встречу, но в итоге вышел в стартовом составе в специальном защитном шлеме. "У Баки было сотрясение, но он молодец, что вышел на игру. Без маски нельзя было выходить на поле, потому что малейшее столкновение могло усугубить травму", - похвалил Бакаева после игры капитан "Спартака" Георгий Джикия. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выставил на правый фланг обороны Андрея Ещенко, который в свои 36 лет вытеснил из состава 22-летнего Николая Рассказова. "Ещенко - огромный молодец, наверное, ему уже лет 40, он вообще не дает спуску и открыто говорит, что хочет играть", - отметил Джикия. Также в запасе у "Спартака" остался новичок Александр Соболев. Тренерский штаб "Краснодара" во втором матче подряд оставил на скамейке запасных нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, чем последний остался весьма недоволен. "В клубе знают, что меня не устраивает тот факт, что я выхожу на замену, но я все доказываю, надеюсь, что в следующей игре буду играть в старте. Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде", - заявил после матча Сулейманов. Почтили память Нетто Матчи 21-го тура РПЛ были посвящены памяти бывшего капитана "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто, 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых. В связи с этим организаторы подготовили несколько сюрпризов в виде конкурса на лучшую ретро-одежду в стиле 50-х и интеллектуальной викторины, посвященной Нетто.

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Джикия вышел на поле со специальной капитанской повязкой. На встрече присутствовали племянницы игрока Людмила и Юлия Нетто и внучка Анна. На построении команд игроки "Спартака" были одеты в майки из капсульной коллекции "Нетто - 90", выпущенной клубом к юбилею великого капитана. Также перед матчем стало известно, что клуб летом установит памятник Нетто около трибуны С, которая носит его имя. Активные болельщики разместили большой баннер с надписью "Игорь Нетто", который был расположен в центре трибуны, на нижнем ярусе была размещена надпись "Капитан на все времена" вместе с изображением легендарного футболиста. Символический удар по мячу нанесли лучший бомбардир в истории "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян и воспитанник академии красно-белых Игорь Родионов. Пенальти и удаление Зобнина "Спартак" на правах хозяев сразу же завладел преимуществом и, воодушевленный поддержкой 28 245 зрителей, полетел забивать быстрый мяч. Но главная проблема команды в этой игре обозначалась сразу - красно-белые не могли найти логического завершения своим атакам, зачастую передерживая мяч вместо ударов. Также стоит отметить грамотно выстроенные оборонительные редуты "Краснодара", который довольно успешно перекрывали все зоны. Гости изредка выбирались в контратаки, из опасных моментов можно лишь вспомнить удар полузащитника Мануэля Фернандеша, когда мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

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На 37-й минуте "Спартак" смог наконец-то опасно пробить по воротам. Сначала Джикия плотно приложился к мячу со штрафного удара, который не без труда отразил лучший игрок матча Матвей Сафонов. А спустя минуту полузащитник красно-белых Роман Зобнин не смог попасть в створ из выгодной позиции. Второй тайм получился более динамичным в исполнении обеих команд. При неослабевающем давлении "Спартака" гости стали чаще подбираться к воротам Александра Максименко. "Краснодар" не стеснялся бить из разных позиций, можно вспомнить опасные выстрелы Ари и Маркуса Берга. А вот красно-белые по-прежнему не могли понять, как же завершить свои атаки, показательным моментом является выход Зобнина один на один, но полузащитник вместо удара сделал прострел вдоль ворот, на который никто не откликнулся. На 71-й минуте защитник "Спартака" Илья Кутепов, проиграв единоборство, сфолил на Берге в штрафной площади - главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил 11-метровый удар. К мячу подошел бывший игрок красно-белых Ари и пробил в верхний угол ворот Максименко - 1:0. Футболист забил восьмой гол в ворота своей бывшей команды, за которую выступал с 2010 по 2013 год. После пропущенного гола игра "Спартака" не клеилась, выход Соболева не прибавил напора и креатива в атаке. В концовке второго тайма гости спокойно держали мяч, чем провоцировали игроков "Спартака" на эмоции. Уже в компенсированное время Зобнин сфолил на Сулейманове, который вышел на замену на 59-й минуте, и получил вторую желтую карточку. "Не хватило нормального судейства" После матча Федун в беседе с ТАСС рассказал, что стало, по его мнению, причинами поражения "Спартака". "Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства", - сказал он. Серьезных вопросов к главному арбитру в матче не возникало, однако в некоторых эпизодах Лапочкин не замечал очевидных нарушений на футболистах "Спартака" в центре поля. Тедеско считает, что "Спартак" проиграл незаслуженно. "Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но "Краснодар" - хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело, у соперника опытные футболисты, Ари в том числе" - сказал Тедеско, отметив, что его подопечные получили слишком много желтых карточек, и это заставляло тренерский штаб проводить незапланированные замены. Джикия также подчеркнул, что команда потерпела обидное поражение, и выразил претензии к судьям, отвечавшим за систему видеоассистента рефери (VAR). "В матчах со "Спартаком" вообще не используют помощь VAR, не знаю в чем дело, у нас не смотрят. Есть моменты, где один трактует так, другой - по-другому", - отметил капитан "Спартака". Также он добавил, что красно-белые испытали небольшой спад после эмоциональной победы над ЦСКА.

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что во втором тайме его команда переломила игру. "Спартак" провел чуть лучше нас первый тайм, были моменты, и подборы они осуществляли лучше. С выходом Сулейманова мы полностью завладели преимуществом и победили по делу. Если бы "Спартак" повел в счете, то нам было бы сложно, но наши ребята выстояли и переломили игру", - отметил специалист. "План на игру заключался в атаке и прессинге, может, в первом тайме это чуть хуже получалось, во втором появились зоны, пошла открытая игра. Пенальти же был чистый, мы забили и играли больше от обороны, судейство сегодня было адекватное", - заявил в свою очередь Сулейманов. "Краснодар" вернулся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 21 матче. Теперь отставание от лидирующего петербургского "Зенита", который не смог обыграть "Уфу" (0:0), составляет шесть очков. "Спартак" с 25 очками остался на 10-м месте. В следующем туре 14 марта красно-белые сыграют в гостях с "Оренбургом", а днем позже "Краснодар" встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу "Сочи".