На опыте. Еременко и Афиногенов помогли "Динамо" обыграть "Спартак" в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 дома обыграло столичный "Спартак" в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7112 зрителей.

В первых четырех матчах серии между двумя московскими командами победы одерживали исключительно хозяева. "Спартак" после двух поражений на старте противостояния смог на своем льду взять реванш и получил психологическое преимущество перед пятой встречей. Красно-белые сначала отыгрались со счета 0:3 в третьем матче, который позже выиграли в овертайме (5:4), а затем одержали победу со счетом 3:2. Тогда уже "Спартак" едва не упустил преимущество в три шайбы.

Последний игровой отрезок четвертой встречи показал, что "Динамо" не будет сдаваться и готово снова завладеть преимуществом в серии. Эмоций обеим командам добавил эпизод, произошедший после финальной сирены. Нападающий "Спартака" Артем Федоров нанес сильный бросок в сторону ворот "Динамо" по истечении игрового времени, что считается неуважительным действием, и спровоцировал массовую потасовку с участием всех хоккеистов. Арбитры быстро погасили конфликт и ограничились лишь дисциплинарным наказанием Федорову (10 минут) и малым штрафом за грубость защитнику "Динамо" Егору Зайцеву.

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов во второй раз по ходу серии поменял легионеров. Место Тему Пулккинена во второй тройке нападения занял Микс Индрашис. В четвертый раз по ходу серии ворота "Динамо" защищал 39-летний Александр Еременко, в регулярном чемпионате основным вратарем был Иван Бочаров. Вратарь "Спартака" Никита Беспалов тоже вытеснил в плей-офф первого номера Юлиуса Гудачека и во второй раз в серии появился на льду со стартовых минут.

Мастерство с годами не тускнеет

Обе команды начали встречу осторожно, при первой же возможности выбрасывая шайбу из своей зоны, избегая рисков. Половина матча прошла с минимальным количеством опасных моментов. По ходу второго периода Крикунов чаще стал выпускать на лед первое звено во главе с капитаном Вадимом Шипачевым. В результате оборона "Спартака" за две минуты до окончания игрового отрезка допустила ошибку при позиционной атаке хозяев и оставила Шипачева одного перед воротами Беспалова.

Капитана бело-голубых отличной передачей нашел Дмитрий Яшкин, что позволило "Динамо" открыть счет. В следующей атаке "Спартак" мог отыграться, но бросок Александра Хохлачева после хорошей комбинации пришелся в перекладину. На второй период команды ушли при минимальном преимуществе хозяев льда, а в начале третьего отрезка красно-белые пробили Еременко. Однако арбитры после просмотра повтора отменили взятие ворот, усмотрев помеху действиям голкипера "Динамо" со стороны спартаковского нападающего.

Практически сразу же динамовцы увеличили преимущество в счете - после передачи Андрея Алексеева Максим Афиногенов с близкого расстояния направил шайбу между щитков Беспалова. Для 40-летнего нападающего "Динамо" этот гол стал первым в плей-офф с 2013 года, когда он выступал за петербургский СКА. "Самое главное, что мы победили, не помню, когда до этого забивал в плей-офф. Знали, что соперник не сдастся и будет воевать на каждом метре", - сказал Афиногенов после матча.

Сразу после гола первое звено "Динамо" провело затяжную позиционную атаку с обилием бросков, но увеличить преимущество не смогло. Казалось, что бело-голубые контролируют ход матча и доведут его до победы. Однако за пять минут до окончания третьего периода правила нарушил Семен Панкратов, после чего главный тренер "Спартака" Олег Знарок взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым игроком. Яшкин в чужой зоне активно прессинговал защитника, пытаясь забросить шайбу в пустые ворота, но переусердствовал и оставил "Динамо" втроем.

Через 13 секунд Патрик Херсли реализовал численное преимущество. После этого Знарок снова заменил Беспалова, но теперь красно-белым забить не удалось, так как отлично действовал Еременко. После серии рикошетов шайба оказалась у Игоря Полыгалова, который броском из своей зоны поразил пустые ворота. За 39 секунд до конца встречи Яшкин еще раз отправил шайбу в пустые ворота "Спартака" и установил окончательный счет - 4:1.

"Не хотели проигрывать третий раз подряд, ребята настроились, действовали внимательно. Забили первый гол, потом противник начал атаковать, пытались поймать на контратаке. В конце нахватали удалений и могли упустить победу, хорошо, что шайба удачно отскочила и забили гол в пустые ворота", - сказал Крикунов после матча.

Шестой матч может пройти при пустых трибунах

Победу в пятом матче серии предопределили хорошая игра Еременко, отразившего 35 бросков, и шайба Афиногенова. Последний не участвовал в трех встречах серии, но в четвертой был заметен на льду и имел несколько неплохих моментов для гола. "Мы поэтому и меняем возрастных игроков, чтобы у них были силы", - сказал Крикунов в ответ на вопрос ТАСС.

Некоторые болельщики "Динамо" со стажем вспоминали на трибунах чемпионскую команду 2005 года, в которой играли Еременко и Афиногенов. Однако сейчас о титуле бело-голубым мечтать рано, игроки "Спартака" не хотят сдаваться и на домашней арене выйдут побеждать. Понимают это и хоккеисты "Динамо" - Афиногенов отметил, что следующие матчи серии будут для его команды тяжелее, чем предыдущие.

Главный тренер и хоккеисты "Спартака" посетовали на плохую реализацию моментов в пятом матче. "Ошибка в моменте с первом голом, потом отмененная шайба. Могли выйти из этой ситуации в концовке, но неправильно сыграли при счете 1:2. Трагедии нет, готовимся к следующему матчу, у нас были хорошие моменты, в большинстве неплохо отыграли", - отметил Знарок.

"В таких встречах все зависит от мелочей, с ними соперник сегодня справился лучше. В концовке рисковали, это плей-офф, все правильно. Будем готовиться к следующему матчу", - сказал защитник "Спартака" Иван Вишневский.

По ходу пятой встречи вышел указ мэра Москвы, согласно которому до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек. КХЛ в ответ на запрос ТАСС заявила, что исполнит решения государственных органов. Формат проведения матчей плей-офф в среду будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. В то же время в пресс-службе "Спартака" сообщили ТАСС, что на шестой матч серии, который пройдет 12 марта, уже реализовано больше 5 тыс. билетов.

"Слышали, что завтра в КХЛ будет совещание. Посмотрим на решение. Конечно, играть перед пустыми трибунами сложнее, но ничего не поделаешь" - сказал Яшкин в беседе с журналистами.

"Сибирь" стала пятым четвертьфиналистом

В другом матче дня в Екатеринбурге встречались местный "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь". Перед пятым матчем гости вели в серии со счетом 3-1, однако в предыдущей игре "Автомобилист" одержал победу (5:1) и подарил болельщикам надежду. На своей площадке команда из Екатеринбурга снова долгое время не могла забросить в ворота Харри Сятери, отразившего 36 бросков. Только в начале третьего периода 41-летний Павел Дацюк сумел пробить финского голкипера.

К тому моменту "Сибирь" уже вела со счетом 2:0. В оставшееся время хозяева много бросали по воротам, но спасти игру и серию не смогли. Дацюк же провел, возможно, свой последний матч в карьере.

"Пока он ничего не решил и в ближайшие недели не стоит этого ждать. Он будет принимать решение летом, все зависит от него. На данный момент больше ничего сказать не могу", - поделился в беседе с ТАСС агент Дацюка Дэн Мильштейн.

"Автомобилист" в прошлом сезоне занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но вылетел из плей-офф уже во втором раунде. Сейчас же команда из Екатеринбурга заняла только четвертое место на Востоке. В плей-офф подопечные Андрея Мартемьянова выступили еще хуже. Сам главный тренер на пресс-конференции заявил, что готов к увольнению, его контракт действует до окончания следующего сезона.

"Руководители и собственники будут решать. Если сделают организационный вывод, я приму его. Ты работаешь, когда есть результат, если его нет, то ты свободен. Результат неудовлетворительный, поставленные на сезон задачи не выполнены", - сказал Мартемьянов.

В среду состоятся шестые матчи в сериях между уфимским "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом", а также ярославским "Локомотивом" и "Йокеритом" (Хельсинки). В противостояниях после пяти матчей счет 3-2 в пользу "Салавата Юлаева" и "Йокерита" соответственно. В среду команда из Уфы проведет матч на своем льду, а финский клуб отправится на выезд. Второй раунд плей-офф начнется 17 марта, участие в нем уже обеспечили "Сибирь", столичный ЦСКА, СКА, казанский "Ак Барс" и "Барыс" (Нур-Султан).