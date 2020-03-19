Афины передадут олимпийский огонь организаторам Игр-2020 в Токио на скромной церемонии

Как сообщил в среду Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции, церемония состоится за закрытыми дверьми без зрителей и аккредитованных на это событие местных журналистов. Будет допущено лишь несколько репортеров, которые прибудут вместе с небольшой японской делегацией.

АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Передача олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио состоится в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" на скромной церемонии из-за мер против распространения в Греции коронавируса.

НОК отметил, что "церемония состоится 19 марта в 11:30 по местному времени (12:30 мск) на стадионе "Панатинаикос" без присутствия президента республики Екатерини Сакелларопулу", хотя ранее планировалось, что она будет на передаче огня организаторам токийской Олимпиады. По словам НОК, на стадионе пройдет последний этап приостановленной ранее эстафеты олимпийского огня, в котором примут участие два греческих факелоносца-олимпийца - Элефтериос Петруниас и Екатерина Стефаниди. 29-летний Петруниас - греческий гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года в упражнениях на кольцах, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и чемпион I Европейских игр 2015 года. 30-летняя Стефаниди - греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2012, обладательница двух национальных рекордов Греции.

По окончании этой краткой эстафеты будет зажжен огонь на олимпийском алтаре внутри стадиона. Президент НОК Греции, член МОК Спирос Капралос выступит с приветствием, после чего покажут видеообращение главы организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

Потом Капралос получит олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его 12 марта при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии. Капралос передаст огонь представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте и ответственной за образовательный процесс ЮНИСЕФ в Греции. С этого момента олимпийский огонь начнет свой путь в город - организатор Олимпийских игр - 2020.

В конце февраля НОК планировал провести передачу олимпийского огня с участием президента Греции и целого ряда официальных лиц двух стран, показать на стадионе красочное театрализованное представление, заполнить весь стадион греческими зрителями, а после церемонии передачи огня устроить праздничный концерт с участием звезд греческой эстрады. Но распространение коронавируса в последующие дни перечеркнуло эти планы.

Зажжение огня на родине Олимпиад

Торжественная церемония зажжения огня для Игр-2020 в Токио прошла 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес при участии Капралоса, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, президента МОК Томаса Баха, специального представителя президента оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо и десятков других официальных лиц. Из-за опасений распространения коронавируса журналистов ни на генеральную репетицию, ни на саму церемонию не допустили.