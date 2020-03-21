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Влияние коронавируса на спорт

Быков: хоккеистам нужно смириться с отменой ЧМ и помочь в борьбе с коронавирусом

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Хоккеистам национальных сборных необходимо принять отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавирусной инфекции и постараться помочь в борьбе с распространением болезни. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Международная федерация хоккея (IIHF) в субботу отменила чемпионат мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

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"Швейцария, как и другие страны, столкнулась с проблемой коронавируса. Власти принимают достаточно жесткие меры, вся страна живет в особом режиме. Например, запрещено собираться компаниями более пяти человек, иначе будут серьезные штрафы, закрыты все школы, учреждения, детские сады, предприятия, кроме медицинских, также не работают, - рассказал Быков, проживающий в Швейцарии. - Сейчас большое значение имеет осознанность каждого человека для того, чтобы остановить эту эпидемию".

"Хочется, чтобы специалисты по инфекционным болезням поскорее нашли противоядие, вакцину от этой болезни и успокоили весь мир. Спортсменам могу сказать только то, что в жизни бывают такие случаи, сейчас нужно только принять это как есть и по-своему помочь в борьбе с этим заболеванием", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Теги
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