"Старикам" тут место? Кто может не сыграть на Евро-2020 по футболу из-за переноса турнира

Как изменятся составы сборных, а также кто из игроков выиграет от того, что Евро пройдет в 2021 году, — в материале ТАСС

Перенос чемпионата Европы нанес урон организаторам турнира и болельщикам, которые планировали поездки на матчи заранее. Если говорить о сборных, от смещения сроков проведения турнира могут пострадать сами футболисты.

На эту тему УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020

Решение УЕФА негативно скажется на возрастных игроках. В сборной России самой критичной выглядит картина с левым полузащитником "Зенита" Юрием Жирковым, которому в августе 2021 года исполнится 38 лет. И пусть на момент Евро ему будет "всего" 37, для игрока, который при определенных тактических построениях должен закрывать всю бровку, возраст и выносливость очень важны. Плюс ко всему у футболиста на данный момент нет ясности по поводу будущего на клубном уровне — его контракт рассчитан до лета 2020 года, а что будет дальше — пока неизвестно. Несмотря на это, главный тренер сборной России Станислав Черчесов оптимистично настроен в вопросе возможного участия Жиркова в чемпионате Европы. "Уже пять — семь лет я слышу, что ему пора заканчивать, — сказал специалист в эфире "Матч ТВ". Но зачем искусственно что-то делать? Если бы был лучше футболист, чем Жирков, то он уже не играл бы. Есть конкурентная среда. Он всегда дает нам определенные плюсы как спортсмен и как человек, так почему мы должны отказываться от него?" Ситуация с Жирковым может разрешиться безболезненно для самого игрока и тренерского штаба сборной России. Особенно учитывая тот факт, что ветеран уже объявлял об уходе из национальной команды после чемпионата мира 2018 года, а в начале 2019-го вернулся в нее и ударно провел весь отборочный цикл к чемпионату Европы. В такой ситуации пауза может сыграть на руку 36-летнему игроку — он сэкономит силы и в 2021-м может еще раз ярко напомнить о себе на международной арене. Звезды без Евро Помимо российского игрока в "зоне риска" оказались сразу несколько известных футболистов из ведущих европейских сборных. Так, мимо чемпионата Европы может проследовать лучший игрок ЧМ-2018, лидер сборной Хорватии Лука Модрич. Полузащитник, которому в 2021 году будет 35 лет, после нескольких сезонов на высочайшем уровне в составе мадридского "Реала" и яркого перфоманса на турнире в России заметно сдал. Учитывая это, не факт, что главный тренер хорватской сборной Златко Далич даст полузащитнику шанс сыграть на предстоящем турнире. Существует также вариант, при котором Модрич окажется в заявке команды, но будет выходить на поле не во всех играх, да и то со скамейки запасных.

На эту тему Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

В составе действующих чемпионов Европы, сборной Португалии, следующим летом может не оказаться одного из самых цепких защитников последних лет — Пепе. Могло создаться впечатление, что после ухода из "Реала" в 2017-м и подписания контракта с турецким "Бешикташем" он спокойно уступит дорогу молодым, но не тут-то было. В начале прошлого года он перешел в более амбициозный клуб — португальский "Порту", в составе которого в середине 2000-х громко заявил о себе на весь мир. Даже в 38 лет Пепе будет настроен на то, чтобы играть на самом высоком уровне, но тут все будет зависеть от того, продолжит ли верить в ветерана главный тренер Фернанду Сантуш. С подобными проблемами в сборных Нидерландов, Франции и Испании могут столкнуться 33-летние Райан Бабель и Оливье Жиру, а также 35-летний Санти Касорла. Первому из этого списка в приличном по футбольным меркам возрасте придется конкурировать за место в заявке с плеядой молодых голландских игроков, которые еще в 2019-м неплохо заявили о себе в Лиге наций УЕФА, дойдя до финала турнира. Рослый француз, скорее всего, попадет в состав, но не в статусе игрока стартового состава. Что до испанского полузащитника, он за долгую карьеру перенес множество травм, но в конце прошлого года вновь стал отмечаться результативными действиями за сборную. Однако в 36 лет тренеры вряд ли дадут ему шанс, поскольку на его позиции в Испании выступает сразу несколько серьезных исполнителей. Говоря об игроках, которые могут пострадать от переноса чемпионата Европы, также стоит упомянуть защитников Томаса Вермалена (34 года), Лукаша Пищека (34), Андреаса Гранквиста (34), Эшли Уильямса (35) и Штефана Лихтштайнера (36), которые выступают за сборные Бельгии, Польши, Швеции, Уэльса и Швейцарии соответственно. Сборной Швеции кадровых проблем может добавить и то, что сразу двум ведущим икрогам команды — Маркусу Бергу и Микаэлю Лустигу — в следующем году исполнится 34 года. Главный бенифициар переноса Евро — сборная Англии Ситуация, при которой тренерский штаб не может рассчитывать на ветерана или же не рассматривает его в качестве реального помощника на предстоящем турнире, предельно понятна. Гораздо интереснее дело обстоит с форс-мажором, к которому в футболе относятся травмы. Сборная Англии, которая в 2018-м заняла четвертое место на чемпионате мира, на Евро-2020 вряд ли могла бы рассчитывать на повторение такого результата, и уж тем более — на его улучшение. Виной всему повреждения сразу у четырех игроков, один из которых, форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, и вовсе является главной звездой английской команды.

На эту тему Презентация формы сборной России по футболу перенесена на неопределенный срок

У 26-летнего нападающего, становившегося лучшим бомбардиром ЧМ-2018 и отбора на Евро-2020, был выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. Планируется, что только в апреле он сможет приступить к тренировкам. То есть вероятность того, что Кейн подошел бы к турниру не в оптимальной форме, была очень высока. Теперь же главному тренеру Гарету Саутгейту можно спокойно выдохнуть и не думать о том, как заменить лидера сборной. Одним Кейном в Англии дело не ограничилось. Перенос пошел на пользу родоначальникам футбола еще и потому, что восстановиться от повреждений успеют защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз, полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Минимум по два игрока успеют вылечиться от повреждений у сборных Германии (защитник Никлас Зюле и нападающий Марко Ройс), Франции (полузащитник Поль Погба и вингер Усман Дембеле), Италии (вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Николо Дзаньоло) и Турции (защитник Мерих Демираль и нападающий Дженк Тосун). Отдельного внимания заслуживает капитан соперников сборной России по группе на чемпионате Европы бельгиец Эден Азар. Нападающий, прошлым летом перешедший из английского "Челси" в "Реал", проводил этот сезон не на высшем уровне и имел проблемы с лишним весом, а в феврале в одном из матчей он получил трещину малоберцовой кости, из-за которой не сможет вернуться на поле раньше начала июня. Со схожей проблемой могла столкнуться и сборная Нидерландов: ее лидер — вингер французского "Лиона" Мемфис Депай — выбыл из-за разрыва крестообразной связки. Его возвращения на поле стоит ждать не раньше начала сезона-2020/21.

На эту тему Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Помимо травм игроков, существуют и уникальные случаи. Так, в начале февраля португальский вингер "Монако" Желсон Мартинш в матче чемпионата Франции против "Нима" дважды толкнул судью, за что был дисквалифицирован на полгода. Если бы чемпионат Европы проходил этим летом, он только при невероятном сценарии мог бы рассчитывать на приглашение в сборную. Теперь же у него есть целый сезон, чтобы доказать свою необходимость тренерскому штабу. В свою очередь, форвард киевского "Динамо" Артем Беседин в ноябре 2019-го был дисквалифицирован на год из-за положительного допинг-теста после матча Лиги Европы против шведского "Мальмё". Ему, как и Мартиншу, остается только радоваться из-за переноса Евро. Только времени на то, чтобы убедить главного тренера Андрея Шевченко в своей полезности, у него меньше, чем у португальского товарища по несчастью. Дополнительные плюсы для сборной России Перенос чемпионата Европы на 2021 год может пойти на руку и некоторым игрокам сборной России. До первой игры на турнире остается 444 дня. За это время сразу несколько футболистов могут доказать свою необходимость главной команде страны. Так, конкуренцию натурализованному бразильскому вратарю "Локомотива" Маринато Гилерме, которому в декабре исполнится 35 лет, могут составить молодые голкиперы "Краснодара" и "Спартака" Матвей Сафонов и Александр Максименко. Понятно, что действующий первый номер сборной далек от пенсионного по вратарским меркам возраста, но тот уровень игры, который демонстрируют 21-летний краснодарец и 22-летний спартаковец, уже сейчас заставляет говорить о них через призму приглашения в сборную России.

На эту тему УЕФА считает, что пока рано говорить о возобновлении футбольного сезона