Фарфан назвал шуткой заявление о несогласии с решением ФК "Локомотив" сократить зарплаты

ТАСС, 12 апреля. Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назвал шуткой свое заявление о несогласии с решением клуба о сокращении зарплат футболистам. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

В субботу Фарфан во время прямого эфира в Instagram бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игрокам команды из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки "Локомотива" согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов.

"К сожалению, мой шуточный комментарий, который я дал во время прямого эфира с моим давним другом Роберто Гизасолой, был неверно истолкован, - написал Фарфан. - Среди многих шуток, которые мы произнесли, одна была о том, что я не согласен с сокращением зарплаты, о котором все игроки договорились с "Локомотивом". Это было согласовано за несколько дней до нашего эфира, я хочу уточнить, что это было частью шутки и что я согласен с решением, к которому пришли все мои товарищи по команде. В трудные времена, когда нужно подчеркнуть нашу солидарность с другими, я поддерживаю свой клуб больше, чем когда-либо".

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.