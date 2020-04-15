С уверенностью в завтрашнем дне. ОКР продолжает готовиться к ближайшим Играм

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не только стала причиной переноса летних Олимпийских игр в Токио, но и серьезно скорректировала планы на подготовку к ним. Однако Олимпийский комитет России (ОКР) не планирует сбавлять оборотов - даже в условиях самоизоляции организация продолжает работу по основным направлениям своей деятельности, включая подготовку к ближайшим Играм. Подробнее о деятельности ОКР во времена пандемии рассказал президент организации Станислав Поздняков в ходе онлайн-конференции.
Мероприятие прошло в единственно доступном на текущий момент формате - по видеосвязи. И именно с этого глава ОКР начал разговор о работе в нелегкое время. "ОКР осуществляет деятельность в удаленном режиме, - сказал Поздняков. - Поэтому моя личная жизнь не очень сильно отличается от жизни большинства наших соотечественников, все работаем дистанционно, используем все возможные технические средства - компьютер, интернет".
"Безусловно, все члены моей семьи находятся вместе со мной, и хочу сказать, что я как отец очень даже рад этому, - добавил президент ОКР. - У меня за последние годы, в особенности годы работы на посту президента ОКР, создался существенный дефицит общения с моими детьми. Рад, что сейчас могу это компенсировать, но жаль, что благодаря такой неприятной вещи, как эпидемия".
Одной из основных тем беседы стал перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год. Отмена многих соревнований, включая квалификационные к Играм в Токио, вкупе с вышеизложенным обстоятельством создали большие трудности не только для спортсменов, но и для национальных федераций. Поздняков отметил, что ОКР в кратчайшие сроки смог перераспределить финансы и выделить дополнительные средства для их поддержки.
"Проводя консультации с представителям международных федераций, мы поняли - спортивный сезон так или иначе должен быть идентичен сезону-2019/20, - сообщил он. - ОКР внимательно подошел к этой проблеме, мы знали ее суть чуть раньше, чем остальные. Мы могли в короткий период перегруппировать наши финансовые ресурсы, чтобы нашим федерациям были выделены 267 млн рублей дополнительно для поддержки спортсменов в Токио. Будет оказываться поддержка спортивным федерациям: как многие знают, работа всех иностранных специалистов в федерациях оплачивается из бюджета ОКР, и, безусловно, это существенная статья расходов в этой программе, в некоторых видах спорта это целая группа [иностранных специалистов], как, например, в федерации дзюдо".
Вместе с тем Поздняков считает, что МОК принял верное решение, не став отменять Игры: "Я спортсмен, который участвовал во многих Олимпийских играх, и как у спортсмена у меня всегда была мечта участвовать и побеждать на Олимпиаде. Я всю жизнь посвятил достижению целей спорта высших достижений. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов".
Максимальный состав и выполнение программ
Еще одной немаловажной проблемой в связи с переносом Игр стала неразбериха с квалификацией. К весне текущего года было разыграно чуть более половины олимпийских лицензий. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в заявлении для ТАСС отмечал, что квалифицировавшиеся на Игры спортсмены смогут без дополнительного отбора выступить на соревнованиях и через год, однако вопрос распределения оставшихся квот пока остается открытым.
"Мы говорили с МОК на первой конференции - МОК призывает сохранить завоеванные лицензии, оставить их за спортсменами, которые их добились, - сказал Поздняков. - Таким образом, в немногих видах спорта, где невозможно провести дополнительную квалификацию, пойти по пути добавления места с учетом рейтинга".
Глава ОКР уверен, что сборная России выступит в Токио в максимальном составе. "МОК дал три недели на эту работу, но учитывая масштаб, это должна быть еще и консультация со всеми уровнями управления федерациями, вряд ли за три недели МОК с этим справится, но это справедливо по отношению к спортсменам, завоевавшим лицензии, и организациям, которые уже вложились в подготовку, - добавил глава ОКР. - С нашей стороны мы поможем всем федерациям. Но хочу сказать, что наши спортсмены уверенно прошли квалификационные соревнования, поэтому у меня никаких сомнений - оставшиеся лицензии мы доберем и в следующем году выступим максимальным составом".
Поздняков отметил, что ОКР продолжает работу по подготовке к ближайшим летним и зимним Играм. "Все, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо, - сказал Поздняков. - Что касается нашей регулярной деятельности, главное - выполнение двух программ - к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача - полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию".
"WADA находится в двусмысленном положении"
Не обошлось и без обсуждения темы дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS), где ОКР будет выступать в качестве третьей стороны. Пандемия коронавируса скорректировала и этот вопрос. В настоящее время предполагается, что слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля, но все может измениться в один момент.
"Большинство участников настроены позитивно по отношению к России, - отметил Поздняков. - Поэтому сейчас время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу, чтобы закрыть этот вопрос. Со сдержанным оптимизмом смотрим на это. Позицию ОКР наши адвокаты представят в CAS до конца апреля, в соответствии с графиком".
В то же время Поздняков выразил беспокойство ограничением работы международных антидопинговых организаций из-за пандемии. К примеру, РУСАДА в настоящее время не может проводить тестирование, и генеральный директор агентства Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС, отмечал, что в связи с этим возможен рост количества случаев нарушения антидопинговых правил.
"Большинство международных антидопинговых лабораторий закрыты в настоящий момент, невозможно организовать допинг-контроль, эта тема нас серьезно беспокоит, - сказал Поздняков. - Порядка 80 процентов видов спорта - виды с низкими рисками допинга, но если говорить, что оставшиеся 20 процентов в группе риска, то в настоящий момент эпидемия наносит серьезный удар по целостности некоторых дисциплин. Это огромный вызов для WADA - каким образом наладить работу, которая велась, каким образом убедиться, что спортсмены, которые за это время не подвергались тестированию, не могли проводить манипуляции".
Глава ОКР также отметил, что ни одна из американских лиг не попадает под юрисдикцию WADA. "Вся элита американского спорта не является предметом контроля со стороны международных антидопинговых организаций, - добавил Поздняков. - Эта ситуация, помноженная на проблемы, связанные с тренером Альберто Салазаром, который пожизненно отстранен от Олимпийских игр, будучи тренером, предлагающим под эгидой одного из ведущих американских спортивных брендов своим спортсменам различные антидопинговые программы - это очень серьезный вызов. И я хочу сказать, что WADA находится в двусмысленном положении, и как они будут выходить из него, я не знаю, громких заявлений и предложений на эту тему я пока не слышал".