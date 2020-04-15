С уверенностью в завтрашнем дне. ОКР продолжает готовиться к ближайшим Играм

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не только стала причиной переноса летних Олимпийских игр в Токио, но и серьезно скорректировала планы на подготовку к ним. Однако Олимпийский комитет России (ОКР) не планирует сбавлять оборотов - даже в условиях самоизоляции организация продолжает работу по основным направлениям своей деятельности, включая подготовку к ближайшим Играм. Подробнее о деятельности ОКР во времена пандемии рассказал президент организации Станислав Поздняков в ходе онлайн-конференции.

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Мероприятие прошло в единственно доступном на текущий момент формате - по видеосвязи. И именно с этого глава ОКР начал разговор о работе в нелегкое время. "ОКР осуществляет деятельность в удаленном режиме, - сказал Поздняков. - Поэтому моя личная жизнь не очень сильно отличается от жизни большинства наших соотечественников, все работаем дистанционно, используем все возможные технические средства - компьютер, интернет". "Безусловно, все члены моей семьи находятся вместе со мной, и хочу сказать, что я как отец очень даже рад этому, - добавил президент ОКР. - У меня за последние годы, в особенности годы работы на посту президента ОКР, создался существенный дефицит общения с моими детьми. Рад, что сейчас могу это компенсировать, но жаль, что благодаря такой неприятной вещи, как эпидемия". Одной из основных тем беседы стал перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год. Отмена многих соревнований, включая квалификационные к Играм в Токио, вкупе с вышеизложенным обстоятельством создали большие трудности не только для спортсменов, но и для национальных федераций. Поздняков отметил, что ОКР в кратчайшие сроки смог перераспределить финансы и выделить дополнительные средства для их поддержки.

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"Проводя консультации с представителям международных федераций, мы поняли - спортивный сезон так или иначе должен быть идентичен сезону-2019/20, - сообщил он. - ОКР внимательно подошел к этой проблеме, мы знали ее суть чуть раньше, чем остальные. Мы могли в короткий период перегруппировать наши финансовые ресурсы, чтобы нашим федерациям были выделены 267 млн рублей дополнительно для поддержки спортсменов в Токио. Будет оказываться поддержка спортивным федерациям: как многие знают, работа всех иностранных специалистов в федерациях оплачивается из бюджета ОКР, и, безусловно, это существенная статья расходов в этой программе, в некоторых видах спорта это целая группа [иностранных специалистов], как, например, в федерации дзюдо". Вместе с тем Поздняков считает, что МОК принял верное решение, не став отменять Игры: "Я спортсмен, который участвовал во многих Олимпийских играх, и как у спортсмена у меня всегда была мечта участвовать и побеждать на Олимпиаде. Я всю жизнь посвятил достижению целей спорта высших достижений. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов". Максимальный состав и выполнение программ Еще одной немаловажной проблемой в связи с переносом Игр стала неразбериха с квалификацией. К весне текущего года было разыграно чуть более половины олимпийских лицензий. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в заявлении для ТАСС отмечал, что квалифицировавшиеся на Игры спортсмены смогут без дополнительного отбора выступить на соревнованиях и через год, однако вопрос распределения оставшихся квот пока остается открытым. "Мы говорили с МОК на первой конференции - МОК призывает сохранить завоеванные лицензии, оставить их за спортсменами, которые их добились, - сказал Поздняков. - Таким образом, в немногих видах спорта, где невозможно провести дополнительную квалификацию, пойти по пути добавления места с учетом рейтинга".

На эту тему Поздняков уверен, что сборная России выступит на Олимпиаде в Токио максимальным составом

Глава ОКР уверен, что сборная России выступит в Токио в максимальном составе. "МОК дал три недели на эту работу, но учитывая масштаб, это должна быть еще и консультация со всеми уровнями управления федерациями, вряд ли за три недели МОК с этим справится, но это справедливо по отношению к спортсменам, завоевавшим лицензии, и организациям, которые уже вложились в подготовку, - добавил глава ОКР. - С нашей стороны мы поможем всем федерациям. Но хочу сказать, что наши спортсмены уверенно прошли квалификационные соревнования, поэтому у меня никаких сомнений - оставшиеся лицензии мы доберем и в следующем году выступим максимальным составом". Поздняков отметил, что ОКР продолжает работу по подготовке к ближайшим летним и зимним Играм. "Все, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо, - сказал Поздняков. - Что касается нашей регулярной деятельности, главное - выполнение двух программ - к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача - полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию". "WADA находится в двусмысленном положении" Не обошлось и без обсуждения темы дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS), где ОКР будет выступать в качестве третьей стороны. Пандемия коронавируса скорректировала и этот вопрос. В настоящее время предполагается, что слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля, но все может измениться в один момент.

На эту тему Позиция ОКР по делу WADA и РУСАДА будет представлена в CAS до конца апреля

"Большинство участников настроены позитивно по отношению к России, - отметил Поздняков. - Поэтому сейчас время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу, чтобы закрыть этот вопрос. Со сдержанным оптимизмом смотрим на это. Позицию ОКР наши адвокаты представят в CAS до конца апреля, в соответствии с графиком". В то же время Поздняков выразил беспокойство ограничением работы международных антидопинговых организаций из-за пандемии. К примеру, РУСАДА в настоящее время не может проводить тестирование, и генеральный директор агентства Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС, отмечал, что в связи с этим возможен рост количества случаев нарушения антидопинговых правил.