Кикнадзе: дискуссия о смене тренера в "Локомотиве" началась после неудач осенью

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос о смене главного тренера в московском "Локомотиве" начал подниматься после неудачных результатов в концовке осенней части сезона. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

14 мая "Локомотив" объявил о том, что не будет продлевать контракт с Юрием Семиным. Новым главным тренером был назначен 40-летний серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"У меня контракт истекает в декабре 2024 года, мы выходим на новый четырехлетний цикл. Совет директоров решил, что в новый цикл имеет смысл входить с новым главным тренером, дискуссия пошла в связи с плохими результатами еще осенью. В двух последних матчах Лиги чемпионов игра была далека от той, что хотелось видеть. У меня больше вопросов по домашнему матчу с "Байером" (0:2), в котором все решалось, и мы ничего не показали", - сказал Кикнадзе.

"Первая дискуссия с Юрием Павловичем [Семиным] у нас состоялась в прошлом году во время финала Лиги чемпионов. Я сказал, что мы не можем больше позволить себе брать возрастных футболистов. Нам необходимо научиться развивать собственных игроков, находить молодых игроков из других стран, развивать их и оформлять трансфер на выход. За время моей работы мне ни разу не удалось заставить Юрия Павловича посмотреть игры "Казанки", - добавил генеральный директор "Локомотива".