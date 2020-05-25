От середняка до флагмана российского футбола. "Зениту" — 95 лет

Вопрос о том, с какого года следует вести отсчет истории "Зенита", остро стоял в конце прошлого века. В июне 1999 года Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост президента клуба, издал приказ "Об исторической дате рождения клуба "Зенит". Для выявления исторической справедливости была создана специальная комиссия, в которую вошли ветераны ленинградского футбола, представители клуба, а также историки российского спорта Владимир Фалин и Юрий Лукосяк. Первый из них предложил вести отсчет с 1925 года — со времени упоминания о появлении первых футбольных команд на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ). Второй, в свою очередь, предложил на выбор несколько вариантов: 1914-й (тогда команда "Мурзинка", которую можно считать прародителем современного "Зенита", участвовала в дореволюционных чемпионатах города), 1931-й (тогда команда ЛМЗ заявилась для участия в чемпионате Ленинграда) или 1936-й (тогда были организованы добровольные спортивные общества, в том же году был проведен первый розыгрыш чемпионата СССР). В мае 2000 года комиссия приняла решение считать датой основания "Зенита" май 1925 года.

Описание Футбольный матч в блокадном Ленинграде, 1942 год © Фотохроника ТАСС

Спортивный журналист, исследователь истории футбола, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк считает, что принятая всеми дата является ошибочной. "Это очень туманная история, — сказал он в разговоре с ТАСС. — Когда мы говорим о дне рождения "Зенита", нельзя это воспринимать всерьез, потому что за основу была взята маленькая заметка из журнала "Спартак" за май 1925 года, в которой юнкор Бодряков писал о том, что на ЛМЗ силами спартаковцев будут созданы четыре футбольные команды. Это было желание, а не исполнение — уже в августе того же года в том же журнале было написано, что ничего не было сделано. Да и не могло. Спартаковское общество выросло как результат политической борьбы — уходящий после Гражданской войны Всевобуч (система всесоюзного военного обучения) не оставил преемника. Тут и вылезло молодежное комсомольское спартаковское движение, которое решило взять спорт под свое начало, не имея для этого денег, а только политические лозунги сделать спорт массовым. Первые спартаковцы — это были дети сотрудников завода, им было 12–15 лет".

По словам Лукосяка, решение о выборе мая 1925 года как точки отсчета истории "Зенита" было сделано, чтобы выйти из положения при подготовке справочников к выступлению команды в розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-1999/2000. Тогда клуб впервые в российской истории стал участником еврокубков, завоевав это право благодаря победе в финале Кубка России — 1999. "Команда фактически не имела сформированной истории, а для выступления в Европе была нужна биография. Вот почему тогда началась эта гонка с утверждением даты. В итоге остановились на этой глупой заметке, хотя юнкор Бодряков в конце 1925 года фигурировал на встрече, на которой юнкоров обвинили в том, что они занимаются приписками и придумками", — отметил собеседник агентства. В 1920-е организованные на Ленинградском металлическом заводе спортивные коллективы в основном выступали на внутрезаводских соревнованиях, а в 1931-м объединенная команда дебютировала в чемпионате города. Лукосяк считает, что этот год ближе к реальной дате основания "Зенита".

Описание Вратарь "Зенита" Михаил Бирюков, 1984 год © Николай Науменков/ТАСС

В 1936 году команда приняла участие в первом чемпионате СССР. Сначала она носила названия "Команда ЛМЗ имени Сталина" и "Металлический завод", в мае того же года, после передачи спортивных объединений завода под эгиду добровольного спортивного общества "Сталинец", она получила такое же имя. Спустя три года "Сталинец" громко заявил о себе, дойдя до финала Кубка СССР, где, впрочем, потерпел поражение от московского "Спартака" (1:3). 1939 год важен для истории клуба еще и тем, что в феврале в результате массовой реорганизации управления промышленностью Ленинградский металлический завод был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО "Зенит". В чемпионат СССР она вошла под новым именем, которое остается неизменным уже 80 лет. Трофеи советской эпохи После начала Великой Отечественной войны Ленинградский металлический завод не подлежал полной эвакуации — основной состав "Зенита" был переброшен под Казань, но ветераны команды остались в городе. Они принимали участие в военных действиях, работали на заводе, а также водили машины по Дороге жизни. В годы войны в блокадном Ленинграде погибло много футболистов, среди них были Борис Ивин, братья Борис, Евгений и Валентин Шелагины, Николай Салостин и другие. Те, кому удалось выжить, принимали участие в блокадных матчах в 1942 году. Эвакуированные же игроки "Зенита" в 1943-м были переведены в подмосковный город Калининград (ныне — Королев), где они работали на артиллерийском заводе и продолжали тренироваться. В 1944 году, когда блокада Ленинграда была снята, "Зенит" вернулся в город. В этом же году состоялся первый с 1939 года розыгрыш Кубка СССР. Именно этот трофей стал первым в истории клуба.

Описание Главный тренер "Зенита" Павел Садырин (в центре) вместе с игроками команды после победы в чемпионате СССР, 1984 год © Николай Науменков/ТАСС

"Зенит" к 1944 году подошел командой, которая не распадалась — прошла Казань и Калининград и в феврале того года приехала в Ленинград спаянным коллективом, — вспоминает Лукосяк. — Там были все свои ребята, подключился тренер Константин Иванович Лемешев — это и стало залогом успеха. Но не стоит забывать, что финал "Зенит" должен был проиграть ЦДКА по всем показателям. Настолько это была сильная команда! Но в этом матче фантастической игрой блеснул вратарь Леонид Иванов — лучший, на мой взгляд, игрок в истории "Зенита". Никто не ожидал, что команда выиграет. ЦДКА даже подготовил значки к этой встрече, рассчитывая, что фамилии армейцев будут выгравированы на обратной стороне. А этого не случилось. Это совпало с настроением в стране — почти весь стадион "Динамо" болел за ленинградцев, потому что они были символом стойкости, из города, который не сдался врагу". Несмотря на этот триумф, "Зениту" было сложно развить успех. Вплоть до 1980-х команда, какие бы игроки в ней ни состояли и кто бы ее ни тренировал, не могла попасть в тройку призеров. Лукосяк связывает это с тем, что у конкурентов в те годы было больше возможностей. "Зенит" всегда испытывал финансовые проблемы — он не мог приглашать классных футболистов, а тех, что появлялись, переманивали более высокой зарплатой, квартирами и удобствами. Тогда "Зенит" не мог претендовать на высокие места, эти условия мешали ему добиваться серьезных результатов. Это была средняя команда", — отмечает исследователь истории футбола.

Описание Во время матча Кубка Европейских чемпионов между "Зенитом" и финским клубом "Куусюси", 1985 год © Николай Науменков/ТАСС

Самым важным для "Зенита" в советской истории стал 1984 год, когда команда под руководством Павла Садырина выиграла чемпионат СССР — в первый и последний раз в истории клуба. Однако фундамент золотого состава был заложен ранее. "В 1980 году Юрий Андреевич Морозов включил в состав целую группу ленинградских футболистов и, тренируя их, создал плацдарм для чемпионства 1984 года, — вспоминает Лукосяк. — Тем более бразды правления за год до этого принял его ученик Павел Федорович Садырин, который был с ним начиная с 70-х. Была преемственность, и в 1984 году уже был наигран состав, ребята уже были обкатаны. Это тот самый случай, который подтверждает, что надо готовить своих футболистов". Игроки из того состава "Зенита" навсегда вошли в историю клуба, а двое из них продолжили приносить пользу сине-бело-голубым даже после завершения карьеры. Так, Михаил Бирюков приложил руку ко всем чемпионским титулам — сначала как голкипер, а в XXI веке — уже как тренер вратарей. Игравший как в защите, так и полузащите Анатолий Давыдов несколько раз занимал пост главного тренера, а с 2017 года — должность директора клубной академии. Восхождение на вершину российского футбола Конец 80-х и начало 90-х "Зенит" провел вне элиты советского, а потом и российского футбола. Только в 1996 году команде удалось вернуться в Высшую лигу. Годом позднее президентом клуба стал Виталий Мутко. Ему предстояло сыграть важную роль в истории преобразования клуба, который занимал места в середине таблицы, в клуб с приставкой "топ".

Описание Финал Кубка России по футболу между "Зенитом" и московским "Динамо", 1999 год © Андрей Бабушкин, Павел Петров/ТАСС

"Тот "Зенит", который мы возрождали в 90-е, у него оставалась концепция — ориентироваться на собственных воспитанников. Так его видели те, кто работал в клубе, в том числе Юрий Андреевич Морозов. Мы всегда исходили из того, чтобы на поле играли воспитанники, ребята из Ленинградской области. Это усиливало связь с городом", — сказал Мутко. Первым серьезным успехом "Зенита" в российской истории стала победа в финале Кубка России — 1999 над московским "Динамо" (3:1). Этот трофей команда завоевала под руководством чемпиона-1984 Анатолия Давыдова. Главным героем той встречи стал воспитанник СДЮШОР "Зенит" Александр Панов, оформивший дубль. Меньше чем через две недели после той игры он снова отметился двумя голами, на этот раз в матче за сборную России во встрече с действующими чемпионами мира — командой Франции (3:2). В отличие от советского периода, в этом случае "Зениту" удалось закрепить и развить успех. На рубеже веков при непосредственном участии Юрия Морозова в основной состав сине-бело-голубых были введены сразу несколько игроков, которые впоследствии стали символами клуба, — это Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов.

Описание Александр Кержаков (в центре), 2004 год © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

"Тогда было талантливое поколение. Над тренером не довлел результат, и он имел право экспериментировать. Его решения под сомнение не ставил никто. Руководство позволяло это делать. Благодаря этому нам повезло в то время оказаться под руководством Юрия Андреевича Морозова. Сейчас у тренеров немного шансов на ошибку", — вспоминает в разговоре с ТАСС лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков. Прославленный тренер привел молодую команду к бронзе чемпионата России — 2001, а годом позднее вывел ее в финал национального Кубка (поражение от ЦСКА со счетом 0:2). После этого специалист, которому было 68 лет, по состоянию здоровья покинул пост. В оставшееся до конца года время команду успели потренировать Михаил Бирюков и Борис Раппопорт, после чего клуб впервые возглавил иностранец — чех Властимил Петржела. С ним "Зенит" выиграл единственный розыгрыш Кубка Премьер-лиги, а также стал вторым в чемпионате. Помимо этого тренер запомнился заявлением о том, что "Зенит" никогда не станет чемпионом. Оно было сделано за несколько месяцев до того, как контрольный пакет акций клуба приобрел "Газпром". "У нас была концепция сделать клуб европейского уровня, клуб, который бы постоянно играл в еврокубках. Было два пути развития. Первый — быть как "Барселона", народный клуб, у которого тысячи акционеров, второй — это когда есть сильный собственник. Первый путь более сложный. Если бы я продолжал работать и не уехал в 2003 году, может быть, мы бы пошли по второму пути", — отмечает Мутко.

Описание Андрей Аршавин, 2004 год © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

С приходом крупного владельца и назначением на пост президента клуба Сергея Фурсенко в "Зените" начался новый этап развития. Летом 2006 года главным тренером команды стал голландец Дик Адвокат. Вслед за этим петербуржцы стали агрессивно действовать на трансферном рынке, покупая как звездных игроков из-за рубежа, так и ведущих игроков из команд — соперниц по чемпионату. Самыми яркими примерами являются украинец Анатолий Тимощук и португалец Мигель Данни, которые в разные годы были куплены у донецкого "Шахтера" и московского "Динамо" за €14,5 млн и €30 млн соответственно (по оценке портала Transfermarkt.de). Каждый из них сыграл большую роль в развитии клуба. Первый был ключевым игроком "Зенита" на пути к победе в чемпионате России — 2007 и завоеванию Кубка УЕФА — 2008, а второй, присоединившись к команде посреди того же сезона, в первом же матче помог петербуржцам завоевать Суперкубок УЕФА, обыграв английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Описание После победы в финале Кубка УЕФА, 2008 год © EPA/FELIPE TRUEBA

Воспитанник клубной академии, капитан команды с 2003 по 2007 год, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на просьбу ТАСС так и не смог выделить самый яркий матч в футболке сине-бело-голубых. "Я провел огромное количество игр за "Зенит", было много побед, и все встречи для меня важны и ценны, поэтому не хочется выделять какую-то отдельную игру, чтобы не обидеть остальные, — сказал он. — Я пришел в академию клуба — тогда она называлась "Смена" — в семь лет. В 16 стал выпускником школы сине-бело-голубых. В 25 лет я вновь присоединился к "Зениту". Мне уже 44, и на протяжении всего этого времени я здесь. Что для меня значит клуб? Он со мной большую часть жизни. Я благодарен клубу — мне удалось здесь играть и стать тренером. Благодарен болельщикам — они всегда поддерживали и продолжают поддерживать. Благодарен и городу — он заслужил, чтобы в нем была такая команда".

Описание Обладатели Суперкубка УЕФА, 2008 год © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Константин Зырянов защищает цвета "Зенита" с 2007 года. Десять лет в качестве игрока, еще три — в роли главного тренера молодежной команды сине-бело-голубых. Несмотря на то что в команде он провел около 300 матчей, самыми яркими для него остаются игры 2007 и 2008 годов. "Выигрывали мы часто, все матчи были яркими, но особняком стоят победа в Кубке УЕФА, матч в Леверкузене, где мы обыграли "Байер" 4:1, дома "Баварию" обыграли 4:0 и, конечно же, финал в Манчестере, где мы обыграли "Рейнджерс" 2:0. Запомнилась и победа над "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке УЕФА в Монако. В чемпионате России, если вспоминать, это победа в Раменском, которая принесла нам чемпионство спустя 23 года. Эти матчи врезались в память", — признался бывший полузащитник "Зенита". Четыре чемпионства и пять тренеров Адвокат работал в "Зените" до лета 2009 года, однако в последние месяцы перед его отставкой результаты оставляли желать лучшего. Руководство клуба приняло решение расстаться с голландским тренером, который за годы в России успел полюбить "Зенит" и Санкт-Петербург. Во время проводов Адвоката в аэропорту Пулково болельщики устроили специализированное представление, а тот плакал, не скрывая слез.

Описание Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти после победы в финале Кубка России, 2010 год © Валерий Матыцин/ТАСС

На смену Адвокату пришел известный по работе с итальянской "Ромой" Лучано Спаллетти. Он в первый же год работы завоевал Кубок России и привел команду к чемпионству. Этому тренеру повезло оказаться в "Зените" в период самых громких трансферов в истории клуба — в 2012 году из португальских "Порту" и "Бенфики" были куплены бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель. За каждого из них было заплачено по €40 млн. Ни один российский клуб не платил за переход одного игрока больше этой суммы. Несмотря на приход звездных новичков, команда не смогла сделать качественный шаг вперед в развитии и не добивалась серьезных результатов не только на международной арене, но и на внутренней. Весной 2014-го Спаллетти покинул "Зенит", уступив дорогу португальцу Андре Виллаш-Боашу. В первый же полноценный год работы с командой он, как и итальянский предшественник, выиграл чемпионат и Кубок России. Победа в национальном первенстве стала особенной потому, что теперь над эмблемой клуба появилась звезда (дается за пять побед в чемпионатах СССР/России). В дальнейшем результаты стали ухудшаться, и в мае 2016-го Виллаш-Боаш покинул команду.

Описание Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после победы в чемпионате России сезона-2014/15 © Руслан Шамуков/ТАСС

Непосредственное отношение к трем из пяти российских чемпионских титулов имеет Кержаков. Только золото — 2007 "Зенит" завоевал без него, поскольку форвард в конце 2006 года ушел в испанскую "Севилью". В родной клуб он вернулся в 2010-м транзитом через московское "Динамо". "Досады из-за того, что не был причастен к первому чемпионству в российской истории, нет, потому что я сполна взял титулов с родной командой. Запомнились все чемпионские матчи, хотя в третье золото я внес меньший вклад. Были еще Кубки и Суперкубки", — отметил Кержаков.

Описание Футболисты "Зенита" празднуют чемпионство в сезоне 2018/19 © Петр Ковалев/ТАСС

Несмотря на то что за пять с половиной лет работы Спаллетти и Виллаш-Боаша "Зенит" мог добиться большего, итальянский и португальский специалисты могут занести себе в актив то, что в тренерском штабе каждого из них работал нынешний главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Сотрудничество с именитыми европейцами помогло его становлению в профессии. В мае 2018 года он стал первым российским главным тренером клуба за 15 с лишним лет. В первый же год работы он сделал то, чего не смогли два менее успешных зарубежных специалиста, румын Мирча Луческу и итальянец Роберто Манчини, — вернул "Зениту" титул чемпиона страны. В сезоне-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня, Семак с большой долей вероятности повторит прошлогодний успех. За восемь туров до конца чемпионата отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей составляет комфортные 9 очков.

Если бы не глобальная эпидемиологическая проблема, "Зенит" вполне мог бы отмечать 95-летие в ранге шестикратного чемпиона России. Вместо этого клуб вынужден праздновать юбилей в онлайн-формате. "К 95-летию, я больше чем уверен, "Зенит" подарит болельщикам и городу очередное чемпионство, — сказал Кержаков. — За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду. Очень желаю этого болельщикам и клубу!" Генеральный директор "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золото чемпионата России в этом году, отметив тем самым 95-летний юбилей.

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