Кущенко: Единая лига ВТБ до 15 июня ждет от клубов подтверждения участия в турнире

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ до 15 июня ждет от клубов подтверждения участия в турнире, но из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса может немного скорректировать сроки. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет.