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Единая лига ВТБ

Кущенко: Единая лига ВТБ до 15 июня ждет от клубов подтверждения участия в турнире

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ до 15 июня ждет от клубов подтверждения участия в турнире, но из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса может немного скорректировать сроки. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет.

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"Принятый регламент мы менять не будем, но ситуация, безусловно, нестандартная. Поэтому я допускаю, что мы можем разговаривать с конкретным клубом по конкретной ситуации. Но качество соревнования, качество продукта мы не хотим уменьшать", - сказал Кущенко.

"Несомненно, будут серьезные изменения финансовых потоков от спонсоров, от поддерживающих наши клубы компаний. Но мы хотим оставить качество нашей лиги высоким, поэтому мы внимательно изучаем другие рынки, как там развивается ситуация, чтобы оставаться конкурентоспособными. Думаю, что максимум, на что мы можем пойти, - это коррекция сроков финансовых гарантий от клубов. Сейчас мы ждем до 15 июня подтверждения от клубов участия в Единой лиге ВТБ, и их уже присылают", - добавил Кущенко.

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