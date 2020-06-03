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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ФИФА только начала знакомиться с пакетом допинговых дел россиян, присланном из WADA

На данный момент неизвестно, сколько среди вызвавших подозрение допинг-проб принадлежит российским футболистам
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© EPA-EFE/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) только начала процесс ознакомления с пакетом допинговых дел российских спортсменов, полученным от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

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30 апреля отдел расследований WADA объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами россиян. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов, под подозрением находятся все 298 россиян. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

"ФИФА участвовала в вебинаре WADA 30 апреля. ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент неизвестно, сколько среди вызвавших подозрение допинг-проб принадлежит российским футболистам. ФИФА заявляла перед стартом чемпионата мира 2018 года в России, что никто из 23 игроков, вошедших в состав российской команды на турнир, не был замешан в допинговом скандале.

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В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд, слушания состоятся 2-5 ноября.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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