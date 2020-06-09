Космическая ничья. Космонавты на МКС сыграли в шахматы с Карякиным

ТАСС, 9 июня. Шахматный матч между гроссмейстером Сергеем Карякиным и российскими космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции (МКС), завершился вничью. Эта игра в таком формате стала второй в истории шахмат.

Матч проходил на двух площадках - в МКС и главном зале московского Музея космонавтики. С Земли в игре принимал участие Карякин, из космоса - Герой Российской Федерации, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер. Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках был организован Федерацией шахмат России (ФШР), Роскосмосом и столичным Музеем космонавтики.

Право первого хода было предоставлено космическому экипажу. По словам Иванишина, день для него и Вагнера стал особенным. "Сегодня ровно два месяца с того момента, как мы отправились на МКС", - сказал он во время прямого включения до начала игры. Оба отправились в космос 9 апреля в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-16".

Матч "Космос - Земля" стал вторым в нынешнем формате в истории шахмат, сыгранным с участием находящимися в полете космонавтами. Впервые это случилось 9 июня 1970 года, тогда в матче участвовали только космонавты, многие из которых, по воспоминанию 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, играли в шахматы в свободное время. По словам Карпова, шахматы тогда могли быть отдушиной, повышать настроение и были формой интеллектуального досуга.

Космос тогда представляли экипаж советского космического корабля "Союз-9" в составе летчика-космонавта Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова, Землю - руководитель подготовки космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Вел трансляцию летчик-космонавт Валерий Быковский.

"Сергею надо больше тренироваться"

Полвека назад партия проводилась в день отдыха экипажа и шла около шести часов. Связь осуществлялась по радио, обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Нынешняя партия началась в 12:30 мск ходом космонавтов е2-е4, длилась чуть более 15 минут и завершилась вничью. В трансляции в социальной сети "ВКонтакте" ее посмотрели более 800 тыс. человек.