"ВТБ-Арена" готова переоборудовать сиденья трибун под нужный формат для проведения игр РПЛ

"После введения указа о запрете проведения массовых мероприятий на территории Москвы было решено начать заранее профилактические работы на всех объектах "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", чтобы в любой момент после снятия ограничений комплекс был готов к использованию ресурсов в полном объеме, - сообщили в пресс-службе. - На центральном стадионе "Динамо" ведется активная подготовка к футбольному матчу "Динамо" против ЦСКА, который состоится 27 июня и станет первым мероприятием после возобновления работы комплекса: проходят плановые агрономические работы, проводится тестирование акустического и визуального оборудования, дополнительно проверяются система безопасности и логистическая структура всего объекта".

На заседании исполкома РФС, которое прошло во вторник, был утвержден регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России. "В данный момент мы ждем от Российской премьер-лиги утвержденный регламент проведения матчей на стадионах в условиях пандемии. Для улучшения качества обслуживания и обеспечения максимальной безопасности посетителей, на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" уже применяются методы профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором: проводится регулярная санитарная обработка всех поверхностей, введены правила обязательного использования средств индивидуальной защиты для сотрудников компании и посетителей торгового центра "Арена Плаза", который расположен на первом этаже стадиона. В том числе планируется использование тепловизоров для отслеживания температуры работников комплекса, а также установка специальных дезинфицирующих рамок в спортивной зоне и местах с высокой проходимостью", - отметили в пресс-службе управляющей компании.

На матчах первенства России будет разрешено присутствие зрителей, их численность не должна превышать 10% от вместимости стадиона. Стадион "Динамо" вмещает 25 716 человек.