"ВТБ-Арена" готова переоборудовать сиденья трибун под нужный формат для проведения игр РПЛ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", являющаяся домашним стадионом московского футбольного клуба "Динамо", готова оперативно переоборудовать сидения трибун под нужный формат для проведения игр Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".
Сезон в РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.
"После введения указа о запрете проведения массовых мероприятий на территории Москвы было решено начать заранее профилактические работы на всех объектах "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", чтобы в любой момент после снятия ограничений комплекс был готов к использованию ресурсов в полном объеме, - сообщили в пресс-службе. - На центральном стадионе "Динамо" ведется активная подготовка к футбольному матчу "Динамо" против ЦСКА, который состоится 27 июня и станет первым мероприятием после возобновления работы комплекса: проходят плановые агрономические работы, проводится тестирование акустического и визуального оборудования, дополнительно проверяются система безопасности и логистическая структура всего объекта".
На заседании исполкома РФС, которое прошло во вторник, был утвержден регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России. "В данный момент мы ждем от Российской премьер-лиги утвержденный регламент проведения матчей на стадионах в условиях пандемии. Для улучшения качества обслуживания и обеспечения максимальной безопасности посетителей, на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" уже применяются методы профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором: проводится регулярная санитарная обработка всех поверхностей, введены правила обязательного использования средств индивидуальной защиты для сотрудников компании и посетителей торгового центра "Арена Плаза", который расположен на первом этаже стадиона. В том числе планируется использование тепловизоров для отслеживания температуры работников комплекса, а также установка специальных дезинфицирующих рамок в спортивной зоне и местах с высокой проходимостью", - отметили в пресс-службе управляющей компании.
На матчах первенства России будет разрешено присутствие зрителей, их численность не должна превышать 10% от вместимости стадиона. Стадион "Динамо" вмещает 25 716 человек.
"В данных условиях шахматная рассадка не потребуется, гостей можно будет равномерно разместить на всех секторах вокруг поля, обеспечив идеальный обзор и безопасность. Финальное решение по распределению билетов и систему рассадки с учетом соблюдения правил социальной дистанции будет определять футбольный клуб "Динамо" как главный организатор мероприятия. В дальнейшем, при смягчении мер по проведению массовых мероприятий, шахматная рассадка может стать оптимальным способом обеспечения комфортного и безопасного пребывания зрителей на концерте или спортивном матче. Со своей стороны, мы готовы оперативно переоборудовать сиденья трибун под необходимый формат и привлечь дополнительные службы стадиона для контроля по соблюдению рассадки согласно купленным билетам и исключения любых перемещений в другие сектора", - добавили в пресс-службе.