{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"ВТБ-Арена" готова переоборудовать сиденья трибун под нужный формат для проведения игр РПЛ

На стадионе "Динамо" ведется активная подготовка к футбольному матчу против ЦСКА, который состоится 27 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", являющаяся домашним стадионом московского футбольного клуба "Динамо", готова оперативно переоборудовать сидения трибун под нужный формат для проведения игр Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

Сезон в РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

На эту тему
По новым правилам. Исполком РФС утвердил регламент чемпионата РПЛ сезона-2019/20

"После введения указа о запрете проведения массовых мероприятий на территории Москвы было решено начать заранее профилактические работы на всех объектах "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", чтобы в любой момент после снятия ограничений комплекс был готов к использованию ресурсов в полном объеме, - сообщили в пресс-службе. - На центральном стадионе "Динамо" ведется активная подготовка к футбольному матчу "Динамо" против ЦСКА, который состоится 27 июня и станет первым мероприятием после возобновления работы комплекса: проходят плановые агрономические работы, проводится тестирование акустического и визуального оборудования, дополнительно проверяются система безопасности и логистическая структура всего объекта".

На заседании исполкома РФС, которое прошло во вторник, был утвержден регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России. "В данный момент мы ждем от Российской премьер-лиги утвержденный регламент проведения матчей на стадионах в условиях пандемии. Для улучшения качества обслуживания и обеспечения максимальной безопасности посетителей, на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" уже применяются методы профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором: проводится регулярная санитарная обработка всех поверхностей, введены правила обязательного использования средств индивидуальной защиты для сотрудников компании и посетителей торгового центра "Арена Плаза", который расположен на первом этаже стадиона. В том числе планируется использование тепловизоров для отслеживания температуры работников комплекса, а также установка специальных дезинфицирующих рамок в спортивной зоне и местах с высокой проходимостью", - отметили в пресс-службе управляющей компании.

На матчах первенства России будет разрешено присутствие зрителей, их численность не должна превышать 10% от вместимости стадиона. Стадион "Динамо" вмещает 25 716 человек.

На эту тему
Матчи первого тура РПЛ после паузы будут посвящены врачам, борющимся с коронавирусом

"В данных условиях шахматная рассадка не потребуется, гостей можно будет равномерно разместить на всех секторах вокруг поля, обеспечив идеальный обзор и безопасность. Финальное решение по распределению билетов и систему рассадки с учетом соблюдения правил социальной дистанции будет определять футбольный клуб "Динамо" как главный организатор мероприятия. В дальнейшем, при смягчении мер по проведению массовых мероприятий, шахматная рассадка может стать оптимальным способом обеспечения комфортного и безопасного пребывания зрителей на концерте или спортивном матче. Со своей стороны, мы готовы оперативно переоборудовать сиденья трибун под необходимый формат и привлечь дополнительные службы стадиона для контроля по соблюдению рассадки согласно купленным билетам и исключения любых перемещений в другие сектора", - добавили в пресс-службе.

Теги
Российский футбол
Перенос Олимпиады в Японии
Исполком МОК обсудит ход подготовки к перенесенной на 2021 год Олимпиаде в Токио
Организация также выслушает обновленные отчеты оргкомитетов зимних Игр 2022 года в Пекине и летних соревнований 2024 года в Париже
Читать полностью