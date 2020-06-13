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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 с тренером Медведевой Орсером

Орсер станет вторым тренером Кихиры, основным тренером японки останется Мие Хамада
Рика Кихира EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Рика Кихира
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Японка Рика Кихира приняла решение тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером. Комментарий фигуристки приводит японское агентство Kyodo.

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"Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Играм в Пекине", - заявила 17-летняя Кихира.

Основным тренером японки останется Мие Хамада, Орсер будет вторым тренером Кихиры. На данный момент она не может вылететь в Канаду из-за ограничений на перемещения, вызванных пандемией коронавируса, она надеется начать тренировочный процесс в Торонто в начале июля.

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Орсер также является тренером двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира японца Юдзуру Ханю. Весной 2018 года он стал тренером россиянки Евгении Медведевой, в 2019 году российская фигуристка стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, второй на этапе Гран-при России и третьей на этапе Гран-при Канады. Также в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр и две золотые медали чемпионатов мира и Европы.

Кихира - победительница финала Гран-при сезона-2018/19 и обладательница золотой награды Турнира четырех континентов 2019 и 2020 годов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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