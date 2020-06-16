Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

ТАСС, 16 июня. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству российского спорта, в котором они просят обратить внимание на ситуацию с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Письмо спортсменов опубликовал " Спорт-Экспресс ".

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях. В понедельник World Athletics отклонила запрос ВФЛА на отсрочку по выплате штрафа.

"Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов. К нынешней ситуации привело в том числе отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуску зимнего сезона - 2020.

Есть ряд вопросов, на которые мы не можем получить ответы все последние пять лет. Кто в этом всем виноват? Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения? Кто и как действительно отстаивал все это время наши права? Почему за действия руководителей все время отвечают спортсмены? Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?

В середине марта World Athletics была озвучена конкретная дата — 1 июля, до которой все разногласия между ВФЛА и WA должны быть разрешены. Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU".

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.