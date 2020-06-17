Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты дортмундской "Боруссии" уступили "Майнцу" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.
Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и Жан-Филип Матета (49).
"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило "Лейпцигу", сыгравшему вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская "Бавария" гарантировала себе чемпионство. "Майнц" идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.
В других матчах игрового дня "Аугсбург" дома проиграл "Хоффенхайму" (1:3), а леверкузенский "Байер" дома обыграл "Кёльн" (3:1).
В предпоследнем туре "Боруссия" 20 июня в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Майнц" в тот же день примет "Вердер".
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|32
|24
|4
|4
|93-31
|76
|2
|Боруссия Д
|32
|20
|6
|6
|82-37
|66
|3
|Лейпциг
|32
|17
|12
|3
|79-34
|63
|4
|Байер
|32
|18
|6
|8
|60-42
|60
|5
|Боруссия М
|32
|18
|5
|9
|61-38
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|12
|10
|10
|44-41
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|45-53
|46
|8
|Фрайбург
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|9
|Айнтрахт
|32
|12
|5
|15
|55-57
|41
|10
|Шальке
|32
|9
|12
|11
|37-50
|39
|11
|Герта
|32
|10
|8
|14
|45:57
|38
|12
|Унион
|32
|11
|5
|16
|38-54
|38
|13
|Кельн
|32
|10
|5
|17
|49-62
|35
|14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|43-60
|35
|15
|Майнц
|32
|10
|4
|18
|41-63
|34
|16
|Фортуна
|32
|6
|11
|15
|35-63
|29
|17
|Вердер
|32
|7
|7
|18
|35-65
|28
|18
|Падерборн
|32
|4
|8
|20
|34-68
|20