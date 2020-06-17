Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу

"Шальке" проиграл "Айнтрахту" и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и Жан-Филип Матета (49).

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило "Лейпцигу", сыгравшему вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская "Бавария" гарантировала себе чемпионство. "Майнц" идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.

В других матчах игрового дня "Аугсбург" дома проиграл "Хоффенхайму" (1:3), а леверкузенский "Байер" дома обыграл "Кёльн" (3:1).