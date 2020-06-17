{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу

Поражение позволило приблизиться "Лейпцигу" к идущей второй "Боруссии" на расстояние в три очка
Описание
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGE

ТАСС, 17 июня. Футболисты дортмундской "Боруссии" уступили "Майнцу" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.

На эту тему
"Шальке" проиграл "Айнтрахту" и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и Жан-Филип Матета (49).

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило "Лейпцигу", сыгравшему вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская "Бавария" гарантировала себе чемпионство. "Майнц" идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.

В других матчах игрового дня "Аугсбург" дома проиграл "Хоффенхайму" (1:3), а леверкузенский "Байер" дома обыграл "Кёльн" (3:1).

На эту тему
Первые в "коронавирусной" эпохе. "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу

В предпоследнем туре "Боруссия" 20 июня в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Майнц" в тот же день примет "Вердер".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария32244493-3176
2Боруссия Д32206682-3766
3Лейпциг321712379-3463
4Байер32186860-4260
5Боруссия М32185961-3859
6Вольфсбург3212101044-4146
7Хоффенхайм321371245-5346
8Фрайбург321291143-4445
9Айнтрахт321251555-5741
10Шальке329121137-5039
11Герта321081445:5738
12Унион321151638-5438
13Кельн321051749-6235
14Аугсбург32981543-6035
15Майнц321041841-6334
16Фортуна326111535-6329
17Вердер32771835-6528
18Падерборн32482034-6820

 

Летние неолимпийские виды спорта
Розыгрыш чемпионата России по регби начнется в четверг матчем в Пензе
Турнир пройдет в один круг с 18 июня по 28 августа
Читать полностью