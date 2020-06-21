Получили водокачку. Строгий регламент поставил под угрозу второй матч РПЛ за три дня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за наличия у московского клуба троих игроков, инфицированных коронавирусом.

Владелец краснодарской команды Сергей Галицкий вошел в положение "Динамо", несмотря на то что других дат для возможных переносов из-за плотного расписания просто не будет.

Два дня назад в схожих обстоятельствах "Сочи" отказал "Ростову" и дончанам пришлось выставлять на игру юниоров, что закончилось счетом 1:10. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ситуацию в привычной резкой манере. "Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки", - заявил он ТАСС.

Стало очевидным, что регламент на остаток сезона проверки не выдерживает. Ключевая его особенность, которая, впрочем, исходит даже не от РПЛ и РФС, а от Роспотребнадзора, заключается в том, что в случае обнаружения коронавируса в клубе вся группа контактировавших с зараженным помещается на двухнедельный карантин.

Тотальная изоляция не нравится никому - ни футболистам, ни руководителям клубов. РФС и РПЛ уже начали консультации на предмет допуска к играм незараженных игроков. Похожая схема с четким определением понятия "контактная группа" и разделения ее на зоны риска в настоящее время действует в чемпионатах Германии, Англии и Испании.

"Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, тесты которых показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день, - сказал главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков. - Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших".

РФС намерен смягчить регламент

На необходимость корректировки регламента указал в разговоре с ТАСС и почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он отметил, что футбольным властям необходимо четко зафиксировать все обстоятельства возможных переносов матчей, чтобы не допустить неразберихи. "Российский футбольный союз должен принимать решение вне зависимости от того, договорились клубы или нет, кто-то кого-то уважает, у кого-то собственные интересы. Начнется вакханалия: сегодня перенесли, завтра - нет, послезавтра команда не приедет, и ей засчитают техническое поражение. Должен быть единый подход", - сказал Колосков.