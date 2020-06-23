Необычный формат. Конгресс IIHF решил текущие вопросы в режиме видеоконференции

ТАСС, 23 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), проводившийся в режиме онлайн, установил новые сроки проведения чемпионата мира в Минске и Риге. Во время заседания также был утвержден перенос выборов президента и совета IIHF на сентябрь 2021 года. Изначально конгресс должен был проходить в мае во время чемпионата мира в Швейцарии - собрание с участием более 50 представителей хоккейных федераций традиционно проводится в последние дни мирового первенства. Однако в середине марта турнир из-за коронавируса был отменен, а точная дата конгресса в формате видеоконференции стала известна только 2 июня.

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"Конгресс прошел хорошо, все подключились, задавали вопросы. Формат необычный, конгресс - это не только голосования, но и обмен мнениями, общение людей. IIHF - это международная семья, а семья должна собираться. Одно дело писать письма и в монитор друг на друга смотреть, а другое - переговорить, потому что есть общие интересы, договоренности", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Для утверждения на конгрессе были подняты некоторые вопросы, связанные с проведением турниров под эгидой IIHF и выборами руководства организации. Намеченный изначально на сентябрь текущего года полугодовой конгресс в Санкт-Петербурге, на котором планировались выборы президента и совета IIHF, перенесли на год, сохранив место проведения. По словам президента организации Рене Фазеля, это объясняется отсутствием на тот момент гарантий безопасности для участников конгресса. Таким образом, Фазель, который планировал завершить свое пребывание на посту президента, будет возглавлять федерацию еще год. Продолжит в таком же составе работать и совет IIHF, куда входит президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он сообщил ТАСС, что возрастной ценз для членов совета поднят до 73 лет.

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Новые сроки турниров Немаловажным был вопрос, касавшийся переноса чемпионата мира, запланированного в столицах Белоруссии и Латвии. Турнир изначально должен был пройти с 7 по 23 мая 2021 года, однако был перенесен на период с 21 мая по 6 июня. "Мы пытались быть гибкими в этом вопросе и уважать интересы национальных лиг, хотя играть в июне слишком поздно. Лигам нужно больше времени, также больше игроков НХЛ смогут приехать, если новый сезон начнется в сентябре-октябре", - сказал Фазель ТАСС.

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По словам главы организации, проведение чемпионата мира в конце мая является исключительным случаем. В будущем IIHF вернется к практике старта турнира в начале мая. Перенос же должен пойти на пользу и сборной России. "Изменение сроков проведения чемпионата мира является для нас положительным фактом, так как мы сможем дольше готовиться к турниру. Финны в прошлом году готовились почти месяц и выиграли трофей. Есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки. У нас будет хороший разгон, хочется повторить успех в Белоруссии", - сказал Третьяк. Первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил, что команде нужно взять на вооружение опыт подготовки к победной Олимпиаде 2018 года. "Это значит, что сборной предоставят 20 полноценных дней для подготовки к турниру, которые включат в себя три микроцикла, товарищеские игры, медицинские тесты и обследования. Это позволит качественно восстановить игроков после плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), залечить травмы, восстановить организм после тяжелых матчей, а также планомерно выстроить тренировочный процесс, улучшить качество тактической и физической подготовок. Например, период основного сбора перед Олимпиадой 2018 года составлял 14 дней", - отметил Ротенберг.

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