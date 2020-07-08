Матыцин: смена гражданства не решит проблемы российских легкоатлетов с допуском к стартам

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила журналистам, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили в эфире "Матч ТВ", что также не исключают переход под флаг другой страны. Один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления другого спортивного гражданства.

"Выражу обеспокоенность и тревожность в отношении этой ситуации. Понимаем всю сложность проблемы и обеспокоенность спортсменов своим будущим выступлений на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Российская легкая атлетика всегда гордилась своими спортсменами, последние пять лет были тяжелыми, и мы понимаем эти решения, которые были приняты World Athletics. Мне сложно говорить, насколько объективны штрафы. С другой стороны, федерация не говорила, что она не готова оплачивать эти штрафы - был разговор про отсрочку", - сказал Матыцин.

"Мы с уважением относимся к любым решениям, спортсмены должны понимать, что в случае смены гражданства они не смогут в течение трех лет принимать участие в соревнованиях, и я, честно говоря, не очень понимаю, что приобретут такие спортсмены, если World Athletics не будет принимать какие-то экстренные решения по внесению изменений в свой устав. Считаю, это абсолютно никак не решит вопрос. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы защитить статус нейтральных спортсменов и их право участвовать в международных соревнованиях, и мы активно работаем в этом отношении с Олимпийским комитетом России. Надеюсь, разум восторжествует и спортсмены будут центром олимпийского движения", - добавил министр.