Оплот английской обороны. Скончался Джек Чарльтон

Чарльтон родился 8 мая 1935 года. В отличие от его отца, работавшего в шахте, мама Джека, его братьев Бобби и Гордона Сисси Милберн была увлечена футболом и занималась им с сыновьями. Она происходила из целой футбольной династии - дяди Чарльтона по маминой линии Джек, Джордж, Джим и Стэн Милберны были известны по выступлениям за ряд клубов, включая тот же "Лидс". На первых порах Джек находился в тени Бобби, который с юношеских лет попал на заметку скаутам из "Манчестер Юнайтед" и дебютировал за манкунианцев в 18 лет.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Англии, чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет. Всю свою игровую карьеру он провел в "Лидсе", за который выступал более 20 лет, сумел помочь клубу выйти в элиту английского футбола и завоевать ряд трофеев.

Про отношения с братом Джек рассказал в своей биографии, вышедшей в 1996 году. Их отношения разладились после того, как мать не приняла девушку Бобби, ставшую его женой в 1961 году, и тот уехал от матери. В результате вражды Бобби Чарльтон не видел мать с 1992 года до ее смерти, случившейся в марте 1996 года, приехав только на ее похороны.

После этого братья не общались друг с другом вплоть до 2008 года, пока не увиделись на церемонии вручения награды Джеку от ВВС за выдающиеся жизненные достижения. Ту награду вручил ему Бобби.

Оплот обороны "Лидса"

Джеку хватило одного дня работы с отцом в шахте, чтобы понять, что он не хочет связывать свою жизнь с этим. Он мог бы стать и полицейским, однако в тот день, когда у него было назначено собеседование на работу в полицию, его пригласили на просмотр в "Лидс". Два года он провел в юношеской команде, пока его не перевели в резервный состав.

В 17 лет Чарльтон, которого за глаза называли "Жирафом", подписал свой первый профессиональный контракт и дебютировал за основу 25 апреля 1953 года в матче с "Донкастером". На поле он вышел на позицию центрального полузащитника вместо одного из лидеров команды Джона Чарльза, которого перевели в форварды.

В "Лидсе" одно время Чарльтона переводили с позиции центрального защитника в атаку, учитывая его стремление к игре впереди. Однажды это дало эффект - по итогам сезона-1961/62 Чарльтон стал лучшим бомбардиром "Лидса" с 12 мячами. Однако он осознал, что чувствовал себя на этой позиции некомфортно, так как не имел соответствующего опыта игры. В итоге вместе с Норманом Хантером он составил крепкую связку в центре обороны.

Вместе с "Лидсом" Чарльтон вылетал из элиты во второй дивизион, потом возвратился в высшую лигу в 1964 году и в следующем сезоне едва не выиграл как чемпионат, так и Кубок Англии. В чемпионате тогда "Лидс" уступил "Манчестер Юнайтед", в финале кубка - "Ливерпулю". Судьба вознаградила его в 1969 году, когда "Лидс" стал чемпионом страны. Годом ранее его команда выиграла Кубок английской лиги, а в 1972-м, за год до завершения карьеры, Чарльтон с "Лидсом" выиграл Кубок Англии.

Член команды 100-летия

В 1965 году Чарльтон дебютировал и в сборной Англии, когда ему было почти 30 лет, в то время как Бобби к тому времени провел за команду более 50 игр. В сборной Чарльтон играл в центре обороны вместе с капитаном команды Бобби Муром. За "львов" Чарльтон сыграл 35 матчей, забил шесть мячей. При нем команда пропустила 21 мяч и потерпела два поражения.

По воспоминаниям Бобби Чарльтона, его брат отличался великолепным позиционным чутьем и серьезно помогал команде во время стандартных положений. Помогли и навыки Джека в игре в атаке - на домашнем чемпионате мира 1966 года он не раз по возможности шел вперед, когда у его партнеров мало что получалось у чужих ворот.

На том турнире Чарльтон провел все матчи, и в том числе благодаря ему англичане пропустили всего три мяча, причем на групповой стадии - ни одного. В символическую сборную Чарльтон, в отличие от своего партнера по обороне Мура, не попал, однако в 1967 году был признан лучшим игроком Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. Еще через год Чарльтон выиграл бронзовые медали чемпионата Европы - тогда англичане в матче за третье место обыграли сборную СССР (2:0).

За "Лидс" Чарльтон сыграл в общей сложности 773 матча и забил 96 мячей, в память о футбольных заслугах он был включен в 2005 году в Зал славы английского футбола, а спустя два года - в команду 100-летия по версии Профессиональной футбольной ассоциации с 1907 по 1976 год. Несмотря на то, что всю игровую карьеру Чарльтон отдал "Лидсу", будучи тренером он ни разу не работал в "Юнайтед". Возможно, потому, как он сам вспомнил, что главный тренер команды Дон Риви, недовольный последними матчами ветерана, словно нехотя предлагал Чарльтону остаться в качестве тренера.

Почетный гражданин Ирландии

Первой командой Чарльтона в тренерской карьере стал "Миддлсбро", который по итогам дебютного сезона-1973/74 вышел в первый дивизион. Затем он работал с "Шеффилд Уэнсдэй", "Ньюкаслом", но больше стал известен по работе со сборной Ирландии, которая под его руководством сыграла на трех крупных турнирах.

Чарльтона часто критиковали за то, что тот пользовался практикой натурализации в сборную игроков, которые не имели ирландских корней. "Каждый игрок, которого мы приводили в команду, считал себя ирландцем, если бы не экономические обстоятельства, вынудившие их родителей или бабушек и дедушек эмигрировать, они родились бы и выросли в Ирландии. Должны ли они теперь стать жертвами и лишиться своего наследия из-за прихоти журналистов? Думаю, что нет", - писал в ответ на это он в биографии.

Чарльтону удавалось выступление с ирландской командой на чемпионатах мира: в 1990 и 1994 годах ирландцы выходили из группы. В Италии в 1/8 финала они по пенальти обыграли румын и в следующей стадии уступили хозяевам со счетом 0:1. Спустя четыре года в 1/8 финала ирландцы пропустили два безответных мяча от голландцев. На турнире в США Чарльтон пропустил последний важный матч группового этапа с норвежцами (0:0) из-за дисквалификации: в предыдущей игре с мексиканцами (1:2) тренер повздорил с арбитром, который не давал долгое время выйти на поле игроку его команды, в то время как его партнер находился на скамейке запасных.

Хуже сборной Ирландии при Чарльтоне удавалось играть на чемпионате Европы. При нем команда только раз вышла в финальную стадию - в 1988 году. Уровень конкуренции на континентальном первенстве был тогда куда выше, чем на чемпионате мира, в группе с ирландцами играли англичане, голландцы и сборная СССР. При этом подопечные Чарльтона до конца группового турнира рассчитывали на выход в полуфинал после победы над англичанами (1:0) и ничьей со сборной СССР (1:1), но стали третьими после поражения от голландцев (0:1).

В финальную часть чемпионата Европы - 1992 ирландцы попасть не смогли. В борьбе за попадание на чемпионат Европы 1996 года ирландцы финишировали вторыми в отборочной группе, опередив североирландцев по разнице мячей. Но из-за худших результатов, чем у остальных вторых команд в группах, сборной Ирландии пришлось играть стыковой матч в Ливерпуле с голландцами, которым она проиграла со счетом 0:2. После этого тренер незамедлительно подал в отставку.

Тем не менее в 1996 году Чарльтон стал почетным гражданином Ирландии. Во втором по значимости ирландском аэропорту в Корк-Сити была установлена его статуя в человеческую величину. Чарльтон там изображен с удочкой и свежепойманной рыбой.