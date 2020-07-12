Визит Евсеева и Слуцкого к бывшим. "Уфа" и "Рубин" в гостях сыграют с "Локо" и ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Программа 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется в воскресенье пятью матчами. В этот день в Москве "Локомотив" примет "Уфу" (начало - 16:30 мск), "Динамо" - самарские "Крылья Советов", а ЦСКА - казанский "Рубин" (обе игры начнутся в 18:30). Еще 12 июля "Оренбург" дома встретится с "Ростовом" (18:30), а "Краснодар" на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом" (20:30). "Локомотив" и "Уфа" перед матчем на "РЖД-Арене" занимают второе и шестое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 и 36 очков соответственно. В пяти турах после паузы, связанной с пандемией коронавируса, железнодорожники сначала обыграли "Оренбург" (1:0) и "Рубин" (2:0), после чего три раза подряд сыграли вничью - с "Крыльями Советов" (1:1), "Сочи" (0:0) и "Спартаком" (1:1). Потеря очков командой сербского специалиста Марко Николича обострила борьбу за путевки в Лиге чемпионов на сезон-2020/21 - у занимающих места с третьего по пятое ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова" в активе 46, 45 и 43 очка. Любая потеря очков "Локомотивом" в игре против команды из столицы Башкортостана пойдет на руку ближайшим преследователям и гарантирует напряженную концовку чемпионата.

"Уфа" под руководством главного тренера Вадима Евсеева в пяти летних играх набрала девять очков из 15 возможных. Команда одержала победы над "Тамбовом" и "Ростовом" (обе встречи завершились со счетом 2:1), а также сыграла вничью со "Спартаком" (0:0), "Рубином" (0:0) и "Уралом" (1:1). Матч в Черкизове станет для уфимцев первым после ухода генерального директора Шамиля Газизова на аналогичную должность в московский "Спартак". За "Локомотив" в предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный защитник Мацей Рыбус. Под вопросом появление на поле вернувшегося к тренировкам 7 июля нападающего Джефферсона Фарфана и продолжающих восстановление от травм вратаря Маринато Гилерме, защитника Михаила Лысова, полузащитников Дмитрия Баринова и Александра Коломейцева, а также форварда Луки Джорджевича. Тренерский штаб "Уфы" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Джемала Табидзе и травмированного полузащитника Оливье Тилля. Предстоящий матч станет 14-м в истории встреч "Локомотива" и "Уфы" - в шести случаях сильнее были железнодорожники, уфимцы одержали три победы, еще четыре встречи завершились вничью. Вадим Евсеев в качестве игрока выступал за московский клуб с 2000 по 2006 год, за семь лет в команде он завоевал семь трофеев, включая два титула чемпиона России. В качестве главного тренера "Уфы" он провел против бывшего клуба два матча, потерпев поражение (0:1) и сыграв вничью (1:1). Единственную победу над "Локомотивом" он одержал в 2018 году в качестве наставника пермского "Амкара" (2:1). Леонид Слуцкий против ЦСКА В конце 2019 года на пост главного тренера "Рубина" был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В 28-м туре он впервые проведет матч против бывшей команды, с которой за почти семь лет завоевал семь трофеев, включая три титула чемпиона России. С 2017 по 2019 год он работал в английском "Халл Сити" и нидерландском "Витессе", с которыми не смог добиться серьезных успехов. Во встрече на "ВЭБ-Арене" в Москве его оппонентом будет Виктор Гончаренко, который входил в тренерский штаб Слуцкого в чемпионском сезоне-2015/16 (тогда ЦСКА завоевал титул в 30-м туре, обыграв "Рубин"). Перед очной встречей ЦСКА и "Рубин" в пяти летних турах набрали по 10 очков. Армейцы после поражения от "Зенита" (0:4) сыграли вничью с "Динамо" (0:0), а также одержали три подряд победы - над "Спартаком" (2:0), "Ахматом" (4:0) и "Оренбургом" (4:0). Казанцы в это же время обыграли "Урал" (2:1), уступили "Локомотиву" (0:2), сыграли вничью с "Уфой" (0:0), а также обыграли "Оренбург" (1:0) и "Краснодар" (1:0).

На эту тему "Рубин" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

В предстоящем матче в составе ЦСКА не появятся продолжающий восстановление после операции на плече полузащитник Ильзат Ахметов, а также защитники Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев, которые не сыграют из-за перебора желтых карточек. "Рубин" Леонида Слуцкого будет вынужден обходиться без травмированных защитника Силвие Бегича и полузащитника Вячеслава Подберезкина. В параллельном матче в нескольких километрах от "ВЭБ-Арены" московское "Динамо" встретится с "Крыльями Советов". Перед очной встречей бело-голубые и самарцы занимают 10-ю и 15-ю строчки в турнирной таблице, набрав 32 и 27 очков. Столичная команда имеет одну игру в запасе - ее игра 23-го тура РПЛ против "Краснодара" была перенесена на 19 июля из-за выявления коронавируса у трех игроков. В случае победы гости могут покинуть зону вылета в Футбольную национальную лигу, тогда как хозяевам три очка нужны для того, чтобы приблизиться к шестому месту, которое станет пропуском в квалификацию Лиги Европы, если победителем Олимп - Кубка России станет "Зенит". "Динамо" в четырех летних матчах набрало два очка из 12 возможных - сначала бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и "Сочи" (1:1), а потом поочередно проиграли тульскому "Арсеналу" (0:1) и екатеринбургскому "Уралу" (1:2). "Крылья Советов" в двух первых матчах после коронавирусной паузы потерпели поражения от "Ахмата" (2:4) и "Зенита" (1:2), после чего руководство клуба договорилось о расторжении контракта с главным тренером Миодрагом Божовичем. На смену черногорскому специалисту пришел Андрей Талалаев, под руководством которого самарцы сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1) и "Ростовом" (0:0), а также обыграли "Арсенал" (4:2). "Динамо" в предстоящем матче будет обходиться без перенесших заражение коронавирусом полузащитников Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе, а также нападающего Клинтона Н'Жи. Также на поле не выйдут дисквалифицированный хавбек Роман Нойштедтер и травмированный защитник Сергей Паршивлюк, под вопросом участие в игре его коллеги по амплуа Константина Рауша. За "Крылья Советов" в воскресной встрече не сыграют отбывающие одноматчевую дисквалификацию игроки обороны Никита Чернов и Владимир Полуяхтов и полузащитник Артем Тимофеев. Травмы не позволят выйти на поле защитникам Тарасу Бурлаку и Мехди Зеффану, а также нападающему Максиму Канунникову. Борьба за выживание и еврокубки В 18:30 мск начнется матч между "Оренбургом" и "Ростовом". Команды перед этой встречей занимают 16-е и пятое места в турнирной таблице РПЛ. Первым победа нужна, чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки в лиге, а вторым - чтобы попасть в призовую тройку и завоевать право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На эту тему В ФК "Оренбург" сообщили, что у одного из игроков выявлено двустороннее воспаление легких

После возобновления чемпионата "Оренбург" и "Ростов" испытали больше проблем из-за коронавируса, чем остальные клубы премьер-лиги. Команде из Оренбурга из-за большого числа заражений новой инфекцией в матчах с "Краснодаром" и "Уралом" засчитали технические поражения со счетом 0:3, тогда как дончане в 23-м туре по аналогичной причине были вынуждены выставить на матч против "Сочи" игроков из клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет; игра завершилась со счетом 10:1 в пользу клуба из Краснодарского края. Помимо двух технических поражений, "Оренбург" трижды проиграл соперникам на поле - команда уступила "Локомотиву" (0:1), "Рубину" (0:1) и ЦСКА (0:4). "Ростов", в свою очередь, обыграл "Арсенал" (2:1), сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) и "Крыльями Советов" (0:0), а также уступил "Уфе" (1:2). В предстоящем матче "Оренбург" будет вынужден обходиться без 10 игроков основного состава, которые находятся на карантине после заражения коронавирусом, их имена не разглашаются. Также команде не поможет дисквалифицированный нападающий Джоэль Фамейе. У "Ростова" игру из-за травм игру пропустят защитники Алексей Козлов и Дмитрий Чистяков, из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет полузащитник Хорен Байрамян. В заключительном матче 28-го тура занимающий четвертое место "Краснодар" примет идущий седьмым "Урал". Хозяева после возобновления чемпионата провели три матча, в которых на 111-й минуте упустили победу над "Ростовом" (1:1), а также проиграли "Зениту" (2:4) и "Рубину" (0:1). Единственная их победа носила технический характер - 3:0 над "Оренбургом", игра 23-го тура против "Динамо" была перенесена на 19 июля. "Урал", в свою очередь, после рестарта проиграл "Рубину" (1:2), обыграл "Тамбов" (2:1), "Оренбург" (3:0, техническая победа) и "Динамо" (2:1), а также сыграл вничью с "Уфой" (1:1).

На эту тему "Урал" впервые с 2017 года обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

В этой игре за "Краснодар" не сыграют продолжающие восстановление защитник Урош Спаич, полузащитник Виктор Классон и нападающий Ари, дисквалификация не позволит выйти на поле хавбеку Тонни Вильене. Под вопросом участие во встрече универсалов Дмитрия Стоцкого и Руслана Камболова. "Урал", в отличие от соперника, не имеет кадровых проблем - в составе нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Для "Краснодара" предстоящая игра важна с точки зрения борьбы за место в призовой тройке и попадание в число участников Лиги чемпионов на сезон-2020/21. "Урал" продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы - екатеринбуржцы могут завоевать путевку во второй по значимости еврокубок как через победу в Кубке России, так и благодаря шестой строчке в турнирной таблице РПЛ (для этого национальный кубок должен выиграть "Зенит").