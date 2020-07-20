Эффект домино. Как отмена юниорских Гран-при по фигурному катанию повлияет на зимний сезон

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию предстоящего сезона из-за пандемии коронавируса. В официальном заявлении организации отмечается, что соответствующее решение было принято советом ISU, исходя из рекомендаций медицинской комиссии и специальной рабочей группы. Эта новость могла бы стать хедлайнером раньше. К примеру, до полной отмены чемпионата мира или до закрытия катков в России, из-за которого простой, обещавший продлиться пару недель, растянулся на месяцы. Наконец, до тех пор, пока организаторы юниорских этапов один за другим не стали отказываться от проведения Гран-при, а японская федерация фигурного катания - одна из сильнейших в мире - не запретила своим спортсменам участвовать в серии. Сейчас это лишь следствие многих факторов, преодолеть которые оказалось невозможным. В условиях пандемии, повлекшей за собой экономические проблемы колоссальных масштабов, на первый план во всех потенциальных разговорах о каких-либо мероприятиях должна выходить их финансовая привлекательность. Юниорская серия в число потенциально денежных мероприятий не входит. И это проблема не столько ISU - он во всей этой истории сам зажат в рамки и вынужден подстраиваться под обстоятельства.

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Основными игроками здесь являются организаторы, принимающая сторона. И нет никаких сомнений в том, что для подавляющего большинства стран детские соревнования с не самым звездным составом, которые мало того, что надо в принципе провести, так еще и обеспечить всем необходимым, а если вдруг кто заболеет - и ответить по всей строгости, попросту не нужны. Одни лишь организационные вопросы вроде брони гостиниц и транспортировки участников могли обойтись дороже потенциальных доходов. Не говоря уже о том, что в случае форс-мажора все убытки, в сущности, легли бы на плечи местных федераций. Перенос в другие страны выглядит нелогичным из-за многих факторов. Утопичным выглядит и условный вариант платы за просмотр Pay-per-view (PPV), выведший бокс, смешанные единоборства и смежные виды развлекательных мероприятий в ранг самых кассовых спортивных мероприятий. В случае с юниорскими этапами, хотя бы половину арены на которых удается заполнять лишь в России, такая схема просто не приживется. Очевидно, в ISU это понимали уже давно, поэтому транслировали все юниорские этапы на своем Youtube-канале. "Нужно думать о детях" Удивляет лишь хронология принятия решений. Очевидно, в изначальных планах было обнародовать вердикт позднее. Во всяком случае на это указывает позиция членов ISU, озвученная на последнем заседании совета, которое прошло две недели назад. Тогда в официальных заявлениях категоричности не было, хотя напряжение, безусловно, присутствовало. Вероятнее всего, ISU и организаторы, наученные опытом авральной отмены чемпионата мира, решили не рисковать и не давать напрасных надежд всем причастным, включая спортсменов. Своевременное официальное признание, что игра не стоит свеч, в данной ситуации может даже пойти на пользу. К примеру, бронзовый призер прошлогоднего юниорского финала Гран-при Даниил Самсонов в беседе с ТАСС рассказал, что каждый день обсуждал судьбу серии с другими фигуристами группы Этери Тутберидзе. Теперь же, когда груз неопределенности сброшен, можно со спокойной душой готовиться ко внутрироссийским соревнованиям. "Мы старались особо не думать о соревнованиях - ты работаешь, тренируешься, стараешься восстановиться, вернуться к пику своей формы, но почти каждый день обсуждали с ребятами - будет юниорский Гран-при или нет, особенно с девочками, которые еще катаются на юниорском уровне, - сказал 15-летний Самсонов. - Конечно, я очень хотел выступать на международной арене, но ничего страшного, думаю, еще много стартов впереди, и в этом сезоне тоже, мы не расстраиваемся, продолжаем работать и готовиться. Без международных соревнований будет тяжеловато, конечно, но я думаю, будут всероссийские старты, и там мы будем выступать. Как бы там ни было, сейчас основная задача - полностью восстановиться, подготовиться к сезону, чтобы на оставшихся соревнованиях выступить хорошо, чтобы зрители и болельщики получали удовольствие, смотря на наши новые программы".

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