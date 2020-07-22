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ММА

Бойцовский остров. В каких условиях UFC проводит свои поединки

© AP Photo/Elise Amendola
Рассказываем о деталях и нюансах организации турниров на острове

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) еще весной готовил интригу относительно того, как будут проводиться турниры во время пандемии. Впервые концепция Бойцовского острова была озвучена еще в начале апреля, спустя несколько дней после очередной отмены многострадального поединка между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым и во многом была обусловлена причиной срыва боя. Пандемия только набирала обороты, и границы многих стран просто закрывались. Соответственно, бойцы фактически теряли возможность добраться до места проведения турнира.

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Идея Бойцовского острова состояла в том, чтобы создать единое безопасное место, куда смогут беспрепятственно прилететь бойцы со всего мира. Среди различных вариантов президент UFC выбрал так называемый остров Яс в Абу-Даби, где организации удалось создать закрытую безопасную территорию.

К слову, год назад UFC анонсировал пятилетний контракт с властями Абу-Даби, согласно которому промоушен должен как минимум раз в год проводить в эмирате свой турнир хотя бы с одним титульным поединком. Прошлогодний бой Нурмагомедова стал первым в этом списке.

А не так давно Уайт заявил, что Бойцовский остров примет еще несколько турниров, которые должны были состояться в октябре в США. В частности, именно на острове должен пройти бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Что же есть на острове Яс?

"На Бойцовском острове расположены сама арена, гостиницы, отдельные тренировочные базы для каждого бойца, рестораны и зона безопасности 10 кв. миль. Туда допущены только сами бойцы, тренерский персонал и другие сотрудники, которые будут заниматься обеспечением деятельности всех объектов. И да, у нас будет октагон на пляже", — говорит президент UFC Дэйна Уайт, рассказывая об острове.

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Бойцы и члены их команд, а также персонал UFC добирались на остров, как правило, чартерными рейсами за редким исключением.

Участники турниров до каждого боя сдают по пять тестов на коронавирус. При этом по прилете в Абу-Даби бойцов ожидал двухдневный карантин. Свои первые тесты спортсмены сдавали за 48 часов до вылета в Абу-Даби. Американцы делали это в Лас-Вегасе, бразильцы — в Сан-Паулу, остальные — либо в Лондоне, либо в Москве, в зависимости от их местоположения.

Когда бойцы прибыли в Абу-Даби, они прошли второй тест и направились в гостиницу, где находились в карантине до получения результатов. Затем они прошли третий тест и вернулись в карантин. Далее они получали возможность для перемещения, а после — четвертый тест. После турнира бойцы пройдут последнее тестирование. В случае отрицательного результата им будет разрешено вернуться домой.

При этом для всех бойцов организация приготовила разные условия по подготовке к поединку. Те, кто возглавляет турнир или проводит титульный поединок, получают более просторный номер в отеле с условиями для тренировок внутри. В частности, в каждом таком улучшенном номере есть специальный мат для тренировок спортсменов.

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В остальных же случаях подобного нет. Вся пища доставляется бойцам и участникам турниров непосредственно в номера.

Изначально для бойцов также были закрыты все бассейны в отеле, а также доступ на пляж. Но в течение нескольких дней после проведения тестов локации для посещения расширялись.

В итоге на данный момент бойцы и участники турниров могут пользоваться гидроскутерами, посещать бассейны, пляж и автодром. Хотя при средней температуре воздуха 40 градусов по Цельсию бойцы не горят желанием выходить на улицу в преддверии поединков. Все вышеописанное находится в рамках острова Яс, который закрыт для въезда и выезда всем, кроме участников турниров.

Планы

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Бойцовский остров в условиях пандемии станет центром боев вместо Лас-Вегаса. Уайт связал это с ухудшением возможностей проведения турниров в США.

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Нынешние реалии таковы, что Бойцовский остров является оптимальным вариантом для того, чтобы UFC продолжал свою деятельность. Безусловно, речь не идет о докризисном периоде. Но на данный момент остров Яс стал площадкой для быстрой доставки, организации тестирования, а также проведения большого количества турниров в короткий период. Это не только дает UFC возможность зарабатывать, но и позволяет предоставлять поединки бойцам, выполняя тем самым контрактные обязательства.

Надо уточнить и то, что большие расходы берет на себя эмират Абу-Даби, который обеспечивает доставку участников турниров, а также их пребывание на острове Яс.

Игорь Лазорин

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