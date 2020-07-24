Дюков закроет ящик Пандоры. Исполком РФС подвел итоги прошедшего сезона

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил дату старта Тинькофф - Российской премьер-лиги - 8 августа, а также отложил определение лучшего игрока прошедшего чемпионата.
Не все члены исполкома присутствовали на заседании, проходившем, как это уже было, в формате видеоконференции. Не было одного из заметных его членов, владельца "Спартака" Леонида Федуна - пресс-служба "Спартака" сообщила ТАСС, что руководителя клуба не было "по уважительной причине".
Как и ожидалось, РФС утвердил дату начала нового чемпионата России - сезон стартует спустя две недели после завершения предыдущего, 7 августа "Зенит" в ранге чемпиона сыграет в Олимп - Суперкубке России против "Химок" или "Локомотива". Чемпионат завершится 16 мая, дата выбрана в интересах сборной России, с учетом ее подготовки к чемпионату Европы.
"Клубы на вчерашнем заседании попросили перенести окончание сезона с 16 на 23 мая, - сказал ТАСС член исполкома Михаил Гершкович. - Но проголосовали за то, чтобы чемпионат закончился именно 16 мая".
Исполком утвердил 22 команды на следующий сезон Олимп - Футбольной национальной лиги, прошлый сезон не был доигран из-за пандемии, ни один клуб из турнира не вылетел, но снялись по разным причинам "Армавир", "Луч", "Авангард" и "Мордовия". Из третьего по силе дивизиона поднялись "Велес", "Динамо" (Брянск), "Акрон", "Иртыш" и "Волгарь". Еще одним клубом, который сыграет в ФНЛ, стала занявшая второе место после "Волгаря" в зоне "Юг" владикавказская "Алания" - ее РФС предпочел "Олимпу-Долгопрудному" и "Камазу", также претендовавшим на вакантное место.
В сезоне-2021/22 в ФНЛ будут снова выступать 20 команд - по итогам сезона-2020/21 вылетят шесть клубов, а войдут четыре.
Разрешили отменять желтые карточки
Утвержден формат Кубка России, который будет не совсем традиционным. На ранних стадиях в турнире, как обычно, сыграют команды ФНЛ, ПФЛ и любительские коллективы, после чего для повышения интереса к турниру будут созданы 10 групп по три команды (по одной из трех профессиональных лиг). Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть клубов, которые выступят в еврокубках.
Исполком разрешил контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) отменять ошибочно показанные арбитром желтые карточки, ведущие к пропуску игр. Это изменение утверждено в дисциплинарном регламенте. Ранее КДК мог отменять только предупреждения, ошибочно предъявленные другому футболисту, либо прямые красные карточки.
"Решение не соответствует тому, за что выступают УЕФА и ФИФА. Мы пришли к этому, исходя из российской действительности. Это эксперимент, вполне возможно, мы вернемся к тому, что эти четвертые/восьмые карточки не будут пересматриваться", - сказал после исполкома президент РФС Александр Дюков.
РФС также утвердил рамки трансферных окон: 26 июля - 17 октября, 29 января - 25 февраля.
Вопреки ожиданиям, исполком отложил определение лучшего игрока по итогам прошедшего сезона. "Не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу. Думаю, решение будет в ближайшее время", - рассказал Гершкович.
"Я шел не на два года"
По окончании заседания исполкома глава РФС пояснил ряд моментов, связанных с прошедшим чемпионатом. Дюков признался, что именно он выступил с инициативой позволить клубам самим договариваться относительно возможных переносов матчей из-за случаев инфицирования коронавирусом. Ранее из-за непоследовательности решений в подобных ситуациях под шквал критики попал президент РПЛ Сергей Прядкин.
"Этот ящик Пандоры открыл я. Мы боролись за возвращение футбола, была проделана большая работа, было непросто, - сказал Дюков. - На тот момент у меня было сильное желание, чтобы мы начали играть и не было технического начисления очков, я дал возможность "Сочи" и "Ростову" договориться. Они не договорились, а "Краснодар" и "Динамо" договорились, эмоциональная реакция была вызвана этим, к этому Сергей Геннадьевич не имеет никакого отношения". Дюков указал, что до 31 июля лига внесет ясность в регламент следующего сезона относительно возможности переноса матчей при инфицировании футболистов, чтобы в будущем избежать противоположных решений в похожих ситуациях.
Также исполком РФС в пятницу отверг идею расширения РПЛ до 18 команд, что обсуждалось на общем собрании лиги.
"При всем уважении к клубам, которые покидают РПЛ, решение о расширении до 18 команд было бы неправильным. Нельзя менять правила после того, как соревнования завершились. Коронавирус стал форс-мажором, но когда мы принимали решение о возобновлении, все знали о том, что придется доигрывать в таких условиях", - отметил Дюков.
Глава РФС высказался относительно болельщиков на трибунах, по его мнению, квота в 10% от вместимости может быть увеличена. При этом он напомнил о возможных наказаниях со стороны Роспотребнадзора в случае систематических нарушений. "РФС при всем желании не может ходить за каждым болельщиком и проверять, носит ли он маску и перчатки. Это ответственность лиги, есть штрафы", - отметил Дюков.
Глава РФС после исполкома также сообщил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы президента организации. Срок его полномочий истечет в феврале следующего года. "Когда шел на выборы президента РФС, я озвучил программу - цели и задачи, которые я бы хотел реализовать. Они рассчитаны не на два года, а на более длительный срок, я шел не на два года. За это время ничего не изменилось, хотелось бы довести намеченное до логического завершения" - сказал Дюков.