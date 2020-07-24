Дюков закроет ящик Пандоры. Исполком РФС подвел итоги прошедшего сезона

Не все члены исполкома присутствовали на заседании, проходившем, как это уже было, в формате видеоконференции. Не было одного из заметных его членов, владельца "Спартака" Леонида Федуна - пресс-служба "Спартака" сообщила ТАСС, что руководителя клуба не было "по уважительной причине".

Как и ожидалось, РФС утвердил дату начала нового чемпионата России - сезон стартует спустя две недели после завершения предыдущего, 7 августа "Зенит" в ранге чемпиона сыграет в Олимп - Суперкубке России против "Химок" или "Локомотива". Чемпионат завершится 16 мая, дата выбрана в интересах сборной России, с учетом ее подготовки к чемпионату Европы.

"Клубы на вчерашнем заседании попросили перенести окончание сезона с 16 на 23 мая, - сказал ТАСС член исполкома Михаил Гершкович. - Но проголосовали за то, чтобы чемпионат закончился именно 16 мая".

Исполком утвердил 22 команды на следующий сезон Олимп - Футбольной национальной лиги, прошлый сезон не был доигран из-за пандемии, ни один клуб из турнира не вылетел, но снялись по разным причинам "Армавир", "Луч", "Авангард" и "Мордовия". Из третьего по силе дивизиона поднялись "Велес", "Динамо" (Брянск), "Акрон", "Иртыш" и "Волгарь". Еще одним клубом, который сыграет в ФНЛ, стала занявшая второе место после "Волгаря" в зоне "Юг" владикавказская "Алания" - ее РФС предпочел "Олимпу-Долгопрудному" и "Камазу", также претендовавшим на вакантное место.

В сезоне-2021/22 в ФНЛ будут снова выступать 20 команд - по итогам сезона-2020/21 вылетят шесть клубов, а войдут четыре.

Разрешили отменять желтые карточки

Утвержден формат Кубка России, который будет не совсем традиционным. На ранних стадиях в турнире, как обычно, сыграют команды ФНЛ, ПФЛ и любительские коллективы, после чего для повышения интереса к турниру будут созданы 10 групп по три команды (по одной из трех профессиональных лиг). Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть клубов, которые выступят в еврокубках.