Гендиректор "Локомотива" ждет, что вернувшийся из "Сельты" Смолов проведет хороший сезон

"Сельта" арендовала Смолова в январе до конца сезона-2019/20. В завершившемся сезоне 30-летний нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил по голу в ворота "Реала" и "Барселоны" (оба матча завершились со счетом 2:2). В среду он вместе с группой молодых футболистов "Локомотива" присоединился к основному составу на базе клуба в Баковке.

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассчитывает на то, что вернувшийся из аренды в испанской "Сельте" нападающий Федор Смолов проведет хороший сезон. Об этом Кикнадзе сказал ТАСС.

"Федор вчера проходил тесты, сегодня принял участие в тренировке, - сказал Кикнадзе. - Он находится в прекрасном настроении - понюхал заморского пороха и вернулся к нам. Мы очень верим в Федора. Никаких сомнений нет [в том, что Смолов начнет сезон в "Локомотиве"]".

"Варианты [продолжения карьеры в другом клубе] могут появиться у кого угодно. Мы напряженно работаем. Ждем, что Федор проведет хороший сезон", - добавил гендиректор "Локомотива".

Смолов выступает за московский клуб с сезона-2018/19. За это время в составе железнодорожников он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав семь результативных передач. Вместе с командой он по разу завоевал Олимп - Кубок России и Олимп - Суперкубок России.