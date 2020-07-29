Кикнадзе: у "Локомотива" есть немало вариантов по приобретению футболистов

"Грядущие трансферы комментировать не буду, я никогда так не делаю, - сказал Кикнадзе. - Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать. Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону".

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" во время трансферного окна имеет достаточное количество вариантов с точки зрения приобретения новых игроков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Длина трансферного окна позволяет принимать определенные кадровые решения по ходу сезона. Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем", - добавил гендиректор "Локомотива".

На вопрос, останется ли в команде перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, чей контракт истекает 31 июля 2020 года, Кикнадзе не дал четкого ответа. Также он прокомментировал уход из клуба полузащитника Александра Коломейцева, который принял решение о завершении карьеры.

"Мы расстаемся с Сашей Коломейцевым с огромной благодарностью за чемпионский год, за характер, мужество, отношение и верность команде. Возможно, в будущем наши пути пересекутся в самых разных качествах", - отметил собеседник агентства.

"Локомотив" в прошлом розыгрыше чемпионата России занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе участие на групповой стадии Лиги чемпионов. Сезон-2020/21 команда начнет 7 августа матчем за Суперкубок России, в котором сыграет против действующего чемпиона России и обладателя Кубка России петербургского "Зенита". Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.