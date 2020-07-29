Кикнадзе: у "Локомотива" есть немало вариантов по приобретению футболистов

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" во время трансферного окна имеет достаточное количество вариантов с точки зрения приобретения новых игроков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
"Грядущие трансферы комментировать не буду, я никогда так не делаю, - сказал Кикнадзе. - Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать. Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону".
"Длина трансферного окна позволяет принимать определенные кадровые решения по ходу сезона. Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем", - добавил гендиректор "Локомотива".
На вопрос, останется ли в команде перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, чей контракт истекает 31 июля 2020 года, Кикнадзе не дал четкого ответа. Также он прокомментировал уход из клуба полузащитника Александра Коломейцева, который принял решение о завершении карьеры.
"Мы расстаемся с Сашей Коломейцевым с огромной благодарностью за чемпионский год, за характер, мужество, отношение и верность команде. Возможно, в будущем наши пути пересекутся в самых разных качествах", - отметил собеседник агентства.
"Локомотив" в прошлом розыгрыше чемпионата России занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе участие на групповой стадии Лиги чемпионов. Сезон-2020/21 команда начнет 7 августа матчем за Суперкубок России, в котором сыграет против действующего чемпиона России и обладателя Кубка России петербургского "Зенита". Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.