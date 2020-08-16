Рекордный подиум. Хэмилтон выиграл гонку в Испании и превзошел достижение Шумахера

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Шестикратный чемпион мира в 156-й раз поднялся на подиум в "Формуле-1", установив новый рекорд.
После двух пропущенных Гран-при за руль болида "Рейсинг Пойнт" вернулся Серхио Перес. Мексиканец вынужден был отсутствовать из-за теста на коронавирус, который дал положительный результат сначала перед Гран-при Великобритании, а затем в преддверии Гран-при 70-летия. Тестирование перед испанским этапом не выявило признаков заражения, после чего Перес был допущен к участию в Гран-при. Вынужденный простой не сказался на форме мексиканца - во всех трех свободных практиках он был в топ-10.
Свободные заезды прошли без сенсаций - первые три места в итоговых протоколах занимали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и финн Валттери Боттас и гонщик "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен. Несмотря на победу последнего на прошлом этапе, преимущество "Мерседесов" по-прежнему остается заметным. Из других событий практик стоит отметить аварию с участием датчанина Кевина Магнуссена ("Хаас") и француза Эстебан Окона ("Рено") в третьей практике - первый на прямой сбросил скорость, а второй, пытаясь избежать столкновения с соперником, разбил машину о стену. Стюарды, рассмотрев эпизод, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент.
Первая тройка в квалификации также не претерпела изменений - Хэмилтон завоевал 92-ю поул-позицию в карьере, Боттас стал вторым, а Ферстаппен - третьим. Подтвердил свою скорость и Перес, который квалифицировался четвертым, опередив партнера по команде канадца Лэнса Стролла. По-прежнему не идут дела у "Феррари" - монегаск Шарль Леклер стал только девятым, а немец Себастьян Феттель вновь не сумел выйти в финальный сегмент квалификации, расположившись на 11-й позиции. В прессе все чаще появляются слухи, что четырехкратный чемпион мира, который покинет "Феррари" в конце сезона, конфликтует с командой - после квалификации сообщалось, что во время сессии немец ни разу не ответил по радио своему гоночному инженеру, который обращался к нему 20 раз.
Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" вновь проиграл квалификацию напарнику французу Пьеру Гасли. Уфимец показал 12-й результат, тогда как партнер по команде вышел в финальный сегмент, по итогам которого стал 10-м. Россиянин заявил, что не переживает по поводу не очень сильных выступлений в квалификациях, отметив, что зачастую это происходит из-за невезения.
Гонка
На старте гонки Хэмилтон сохранил лидерство, а вот Боттас разом проиграл две позиции, пропустив вперед Ферстаппена и Стролла. Канадца вскоре он прошел, а вот Ферстаппен за это время успел уехать на достаточное расстояние. Хэмилтон же оторвался от этой пары еще больше, и даже слегка затянутый пит-стоп не помешал ему вернуться на трассу лидером.
Позади лидирующей группы также не происходило какой-либо интересной борьбы. В середине гонки из-за технических проблем сошел Леклер - машина монегаска едва не заглохла в одном из поворотов, пилот смог реанимировать мотор и доехать до боксов, после чего сошел. Не сильно поменялась ситуация на трассе и после вторых пит-стопов.
Хэмилтон без проблем довел дело до очередной победы и превзошел рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера по количеству подиумов в карьере - у британца стало 156 финишей на пьедестале почете против 155 у немца. На шаг Хэмилтон приблизился и к другому рекорду легендарного гонщика - по победам (у Шумахера - 91, у Хэмилтона - 88). Хэмилтон упрочил лидерство в чемпионате, набрав 132 очка.
CLASSIFICATION: END OF RACE— Formula 1 (@F1) August 16, 2020
Another win for the imperious @LewisHamilton
Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV
"Наша команда вновь сработала фантастически, - сказал после финиша Хэмилтон. - Я хорошо контролировал работу шин, потому что мы разобрались в причинах сложностей, которые у нас возникли на прошлом этапе. Я внимательно следили за тем, как ведут себя шины по ходу уик-энда, это позволило добиться успеха. Я не сразу понял, что гонка закончилась, поскольку был готов ехать еще много кругов".
Ферстаппен остался впереди Боттаса и в гонке, и в личном зачете. Уверенную гонку провел и Перес, он финишировал четвертым, однако был оштрафован на пять секунд за игнорирование синих флагов (показываются круговым гонщикам, когда их проходят лидеры - прим. ТАСС), в результате чего потерял одну позицию, пропустив вперед напарника по команде Стролла. Точно такой же штраф получил и Квят, однако на его финишную позицию он не повлиял - россиянин стал 12-м. Гасли же занял девятое место и набрал еще два очка в личном зачете.
"Не могу сказать, что это была удовлетворительная гонка, потому что это было довольно неприятно, - сказал Квят. - В машине мне было не так комфортно, как обычно по воскресеньям. Нам все еще нужно вникнуть в детали и попытаться понять, почему, возможно, наши шины использовались не оптимально. Я думаю, мы извлечем уроки из этого уик-энда и сможем хорошо выступить в следующих гонках".
Подиум Шварцмана
В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". В "Формуле-3" второй уик-энд подряд без очков закончил пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. В первой гонке он остановился в шаге от того, чтобы стартовать с поул-позиции в воскресном заезде, финишировав 11-м, а во второй занял 12-е место.
Немногим лучше сложился этап для россиян в "Формуле-2". В субботней гонке на подиум поднялся пилот SMP Racing Роберт Шварцман. Он уверенно провел хаотичную гонку, которая трижды прерывалась появлением на трассе машины безопасности из-за инцидентов, и смог финишировать вторым. Во второй гонке Шварцман столкнулся с проблемой износа резины и финишировал вне очковой зоны - на 13-м месте.
В субботней гонке россиян на подиуме могло быть двое, однако Никита Мазепин, который пересек финишную черту третьим, вскоре был наказан пятисекундным штрафом за неправильное возвращение на трассу после вылета, что разом отбросило его на 13-ю позицию. Вторая гонка для Мазепина сложилась более удачно - он финишировал шестым и набрал четыре очка. Был близок к первым очкам в сезоне и третий представитель России в "Формуле-2" - Артем Маркелов. Он квалифицировался к первой гонке 11-м, однако не смог преобразовать высокую для себя стартовую позицию в очки, финишировав только 12-м, во второй гонке Маркелов занял 16-е место.
После шестого этапа Шварцман поднялся с третьей на вторую позицию в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Каллуму Айллотту 18 очков. Мазепин опустился с четвертого на седьмое место, Маркелов остался на 20-й позиции.
Следующие этапы "Формулы-1", "Формулы-2" и "Формулы-3" пройдут в Бельгии с 28 по 30 августа.