Рекордный подиум. Хэмилтон выиграл гонку в Испании и превзошел достижение Шумахера

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Шестикратный чемпион мира в 156-й раз поднялся на подиум в "Формуле-1", установив новый рекорд. После двух пропущенных Гран-при за руль болида "Рейсинг Пойнт" вернулся Серхио Перес. Мексиканец вынужден был отсутствовать из-за теста на коронавирус, который дал положительный результат сначала перед Гран-при Великобритании, а затем в преддверии Гран-при 70-летия. Тестирование перед испанским этапом не выявило признаков заражения, после чего Перес был допущен к участию в Гран-при. Вынужденный простой не сказался на форме мексиканца - во всех трех свободных практиках он был в топ-10.

Свободные заезды прошли без сенсаций - первые три места в итоговых протоколах занимали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и финн Валттери Боттас и гонщик "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен. Несмотря на победу последнего на прошлом этапе, преимущество "Мерседесов" по-прежнему остается заметным. Из других событий практик стоит отметить аварию с участием датчанина Кевина Магнуссена ("Хаас") и француза Эстебан Окона ("Рено") в третьей практике - первый на прямой сбросил скорость, а второй, пытаясь избежать столкновения с соперником, разбил машину о стену. Стюарды, рассмотрев эпизод, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент. Первая тройка в квалификации также не претерпела изменений - Хэмилтон завоевал 92-ю поул-позицию в карьере, Боттас стал вторым, а Ферстаппен - третьим. Подтвердил свою скорость и Перес, который квалифицировался четвертым, опередив партнера по команде канадца Лэнса Стролла. По-прежнему не идут дела у "Феррари" - монегаск Шарль Леклер стал только девятым, а немец Себастьян Феттель вновь не сумел выйти в финальный сегмент квалификации, расположившись на 11-й позиции. В прессе все чаще появляются слухи, что четырехкратный чемпион мира, который покинет "Феррари" в конце сезона, конфликтует с командой - после квалификации сообщалось, что во время сессии немец ни разу не ответил по радио своему гоночному инженеру, который обращался к нему 20 раз. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" вновь проиграл квалификацию напарнику французу Пьеру Гасли. Уфимец показал 12-й результат, тогда как партнер по команде вышел в финальный сегмент, по итогам которого стал 10-м. Россиянин заявил, что не переживает по поводу не очень сильных выступлений в квалификациях, отметив, что зачастую это происходит из-за невезения. Гонка На старте гонки Хэмилтон сохранил лидерство, а вот Боттас разом проиграл две позиции, пропустив вперед Ферстаппена и Стролла. Канадца вскоре он прошел, а вот Ферстаппен за это время успел уехать на достаточное расстояние. Хэмилтон же оторвался от этой пары еще больше, и даже слегка затянутый пит-стоп не помешал ему вернуться на трассу лидером. Позади лидирующей группы также не происходило какой-либо интересной борьбы. В середине гонки из-за технических проблем сошел Леклер - машина монегаска едва не заглохла в одном из поворотов, пилот смог реанимировать мотор и доехать до боксов, после чего сошел. Не сильно поменялась ситуация на трассе и после вторых пит-стопов. Хэмилтон без проблем довел дело до очередной победы и превзошел рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера по количеству подиумов в карьере - у британца стало 156 финишей на пьедестале почете против 155 у немца. На шаг Хэмилтон приблизился и к другому рекорду легендарного гонщика - по победам (у Шумахера - 91, у Хэмилтона - 88). Хэмилтон упрочил лидерство в чемпионате, набрав 132 очка.

CLASSIFICATION: END OF RACE



Another win for the imperious @LewisHamilton



Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

"Наша команда вновь сработала фантастически, - сказал после финиша Хэмилтон. - Я хорошо контролировал работу шин, потому что мы разобрались в причинах сложностей, которые у нас возникли на прошлом этапе. Я внимательно следили за тем, как ведут себя шины по ходу уик-энда, это позволило добиться успеха. Я не сразу понял, что гонка закончилась, поскольку был готов ехать еще много кругов". Ферстаппен остался впереди Боттаса и в гонке, и в личном зачете. Уверенную гонку провел и Перес, он финишировал четвертым, однако был оштрафован на пять секунд за игнорирование синих флагов (показываются круговым гонщикам, когда их проходят лидеры - прим. ТАСС), в результате чего потерял одну позицию, пропустив вперед напарника по команде Стролла. Точно такой же штраф получил и Квят, однако на его финишную позицию он не повлиял - россиянин стал 12-м. Гасли же занял девятое место и набрал еще два очка в личном зачете. "Не могу сказать, что это была удовлетворительная гонка, потому что это было довольно неприятно, - сказал Квят. - В машине мне было не так комфортно, как обычно по воскресеньям. Нам все еще нужно вникнуть в детали и попытаться понять, почему, возможно, наши шины использовались не оптимально. Я думаю, мы извлечем уроки из этого уик-энда и сможем хорошо выступить в следующих гонках". Подиум Шварцмана В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". В "Формуле-3" второй уик-энд подряд без очков закончил пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. В первой гонке он остановился в шаге от того, чтобы стартовать с поул-позиции в воскресном заезде, финишировав 11-м, а во второй занял 12-е место. Немногим лучше сложился этап для россиян в "Формуле-2". В субботней гонке на подиум поднялся пилот SMP Racing Роберт Шварцман. Он уверенно провел хаотичную гонку, которая трижды прерывалась появлением на трассе машины безопасности из-за инцидентов, и смог финишировать вторым. Во второй гонке Шварцман столкнулся с проблемой износа резины и финишировал вне очковой зоны - на 13-м месте.

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