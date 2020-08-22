"Зенит", ЦСКА и "Динамо" проведут в субботу матчи 4-го тура чемпионата РПЛ

Всего в этот день пройдут шесть игр тура

ТАСС, 22 августа. Футболисты "Зенита", "Динамо" и ЦСКА в субботу сыграют свои матчи в рамках четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Центральной встречей можно назвать поединок армейцев с "Рубином". Всего в субботу пройдут шесть игр: "Урал" - "Краснодар" (начало - 14:00 мск), "Химки" - "Ахмат" (16:00), "Арсенал" - "Динамо" (17:30), "Зенит" - "Тамбов" (18:00), ЦСКА - "Рубин" (20:00) и "Ротор" - "Сочи" (20:00). Все матчи тура будут посвящены Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом всех игр прозвучит гимн России, а капитаны команд выйдут на поле с повязками в цветах российского триколора. Футболисты ЦСКА и "Рубина" сыграют на "ВЭБ-Арене". Месяц назад в матче 28-го тура прошлого чемпионата РПЛ главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отобрал очки у своего бывшего клуба в Москве. В драматичной концовке "Рубин" смог добыть ничью (1:1), реализовав пенальти в конце матча. Потеря двух баллов тогда, по сути, лишила ЦСКА шансов на попадание в Лигу чемпионов и оставила вне призовой тройки чемпионата.

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Армейцы начали сезон с двух побед: над "Химками" (2:0) и "Тамбовом" (2:1). В прошлом туре команда Виктора Гончаренко показала с "Зенитом" достойную игру, но уехала из Санкт-Петербурга без очков (1:2) и занимает пятое место в турнирной таблице. Серьезность повреждения автора армейского гола в Санкт-Петербурге полузащитника Николы Влашича, который из-за мышечной травмы пропустил первые два тура, по имеющейся у ТАСС информации, не подтвердилась, и хорват, скорее всего, поможет команде в игре с "Рубином". Под вопросом участие в матче травмированного нападающего Федора Чалова, вне заявки будут также находящиеся в лазарете ЦСКА полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. У "Рубина" старт не задался: в трех первых турах ни одной победы. Единственный балл в турнире казанцы добыли во второй игре - в домашнем противостоянии с "Уралом" (1:1). В первом туре казанцы уступили на своем поле "Локомотиву" (0:2), а во вторник в драматичном по сюжету матче уступили в гостях "Сочи" (2:3). Проигрывая после первого тайма со счетом 0:1, подопечные Слуцкого вышли вперед на 77-й минуте, но в концовке пропустили подряд два мяча. В итоге перед четвертым туром "Рубин" занимает 13-е место. "Рубин" - удобный соперник для ЦСКА. У армейцев 23 победы против 11 у соперника, восемь встреч завершились мирным исходом. Из последних 11 матчей армейцы уступили казанцам только в одном - в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи. Первый матч субботы Откроется субботний игровой день ранним матчем в Екатеринбурге "Урал" - "Краснодар". Хозяевам поля не смогут помощь дисквалифицированный защитник Роман Емельянов, а также вратарь Олег Баклов. У "Краснодара" продолжают оставаться вне игры травмированные с конца прошлого сезона нападающий Ари и сербский защитник Урош Спаич. Также стоит отметить, что команда Мурада Мусаева имела на сутки больше для подготовки к этой встрече. У уральцев безвыигрышная серия растянулась уже до семи матчей, пять из которых завершились поражениями, при разности мячей 4-14. В трех стартовых турах подопечные Юрия Матвеева ни разу не выиграли, но при этом дважды смогли взять очки c командами выше себя классом: на выезде с "Рубином" (1:1) и в прошлом туре дома против "Локомотива" (1:1), пропустив ответный гол от Федора Смолова на 87-й минуте.

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"Краснодар" стартовал с уверенной выездной победы против "Уфы" (3:0), затем оступился в Москве с "Локомотивом" (0:1), но в последнем туре реабилитировался на родном стадионе с тульским "Арсеналом" (2:0). После трех игр у команды шесть очков, всего один пропущенный мяч и четвертое место в таблице. "Урал" с двумя баллами расположился на 12-й строчке. В прошлом сезоне "Краснодар" дважды обыграл "Урал" (4:2 - на выезде, 3:0 - дома). Из 10 последних очных матчей в рамках РПЛ екатеринбуржцы выиграли лишь один раз. Всего команды встречались между собой 19 раз: три победу у уральцев, девять - у краснодарцев, семь встреч завершились вничью Талалаев против бывших В матче "Химки" - "Ахмат" особая интрига противостояния - соперничество главного тренера грозненцев Андрея Талалаева со своей бывшей командой, с которой он работал еще в начале года. Еще одна особенность - на игре решено не задействовать систему видеоассистента рефери (VAR). "Химки" пока не могут адаптироваться к элитному дивизиону: одна ничья и два поражения при общей разнице мячей 1-4. Как итог, предпоследнее место в турнирной таблице. В дебютном матче подмосковная команда уступила на своем поле ЦСКА (0:2), затем сыграла на выезде вничью с "Сочи" (1:1), а в прошлом туре уступила в Саранске "Тамбову" (0:1), хотя больше тайма играла в большинстве.

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"Ахмат" свою первую победу в сезоне одержал лишь в третьем туре, взяв три очка в игре против другого новичка РПЛ "Ротора" (3:1). Перед этим грозненцы проиграли в Москве "Спартаку" (0:2) и сыграли нулевую ничью в Туле с "Арсеналом". Перед четвертым матчем команда Талалаева расположилась на восьмой строчке в таблице, имея в активе четыре очка. В очном противостоянии в 11 матчах у грозненцев семь побед, одна ничья и три поражения. Дополнительная мотивация для Подпалого и Луценко В Туле у главного тренера Сергея Подпалого и нападающего "Арсенала" Евгения Луценко будет дополнительный настрой в матче против "Динамо". 56-летний специалист выступал в 1995-96 годах за бело-голубых и становился в их составе обладателем Кубка России, а 33-летний форвард играл в динамовской футболке в период с 2016 по 2019 год и забил в ней 15 мячей. "Арсенал" со старта чемпионата пока идет без побед и имеет в своем активе всего одно очко. Только в первом туре туляки довольствовались ничьей с "Ахматом" (0:0), после этого потерпели два поражения: дома от "Уфы" (2:3) и на выезде от "Краснодара" (0:2). Команда занимает 14-е место в таблице. Что касается "Динамо", то в первой игре сезона подопечные Кирилла Новикова увезли три очка из Екатеринбурга (2:0), а последовавшую затем осечку в домашней ничье против "Ротора" (0:0) компенсировали победой над "Ростовом" (2:0). После трех туров "Динамо" идет на втором месте (семь очков), команда остается единственной из участников РПЛ этого сезона, которая имеет ноль в графе "пропущенные мячи". В прошлом сезоне "Арсенал" в меньшинстве выиграл у "Динамо" в Москве (1:0), в Туле была зафиксирована ничья (1:1). Всего в очном соперничестве у команд пока равенство: по две победы и четыре ничейных результата. Хозяева по-прежнему не могут рассчитывать на вратаря Михаила Левашова. В первых двух турах последний рубеж у туляков защищал Егор Шамов, а в Краснодаре - Артур Нигматуллин. Интриги не будет без VAR На "Газпром-Арене", где на поле выйдут "Зенит" и "Тамбов", на бумаге и у букмекеров хозяева поля выглядят фаворитами. На матче в Санкт-Петербурге, как и в игре "Химки" - "Ахмат", не будет работать VAR. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков на это решение отреагировал так: "Ничего страшного не вижу в этом. Мы уже играли без этой системы, в июле против "Спартака", и выиграли 3:2, поэтому с VAR или без VAR пройдет матч - без разницы".

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"Зенит" - единственная команда РПЛ, которая до четвертого тура дошла со стопроцентным показателем. В состав команды Сергея Семака ожидается возвращение украинского защитника Ярослава Ракицкого, которого в последнем матче против ЦСКА вполне надежно подменил бразилец Дуглас Сантос. Продолжает лечение вратарь Андрей Лунев. Однако к игре его дублера Михаила Кержакова, ворота которого в нынешнем сезоне удалось распечатать только Влашичу, у тренерского штаба питерцев вопросов быть не должно. Нынешний сезон тамбовская команда начала с двух поражений: от "Ростова" (0:1) и ЦСКА (1:2). Лишь в предыдущем туре подопечные Сергея Первушина одолели, несмотря на удаление и нереализованный пенальти, "Химки" (1:0). "Тамбову" в Санкт-Петербурге не сможет помочь дисквалифицированный защитник Алексей Грицаенко, получивший красную карточку в предыдущем матче с "Химками" уже на 40-й минуте. Команды встречались между собой пока всего три раза, и во всех матчах успех был на стороне питерской команды. В прошлом сезоне "Зенит" дважды обыграл соперника с одинаковым счетом 2:1, но победа в Нижнем Новгороде, где проводил домашние матчи "Тамбов", чемпиону досталась на последних секундах. Тройное усиление для "Ротора" Одним из матчей завершающим субботнюю программу четвертого тура станет противостояние в Волгограде "Ротора" и "Сочи". Сочинцы входят в число тех команд, которые в новом сезоне еще не проигрывали: у команды ничья со скандальным уклоном против "Спартака" (2:2), с "Химками" (1:1), а также победа над "Рубином" (3:2). Вернувшемуся в элиту после долгого перерыва "Ротору" пока трудновато похвастаться положительными результатами. Единственное очко в РПЛ команда Александра Хацкевича добыла в гостях с "Динамо" (0:0). В стартовом домашнем матче волгоградцы уступили "Зениту" (0:2), а в предыдущем туре уехали ни с чем из Грозного, проиграв "Ахмату" (1:3). Удаленный в этой встрече ивуарийский защитник Седрик Гогуа, арендованный у ЦСКА, пропустит субботний матч. В четверг заявку "Ротора" пополнили сразу три новичка, взятые в аренду: защитник Соломон Кверквелия ("Локомотив"), полузащитник Зурико Давиташвили ("Рубин") и нападающий Александр Саплинов ("Ростов"). Соперники провели между собой два матча в рамках первенства Олимп - Футбольной национальной лиги сезона-2018/19: в Волгограде был зафиксирован ничейный результат (1:1), а в Сочи хозяева добились победы со счетом 4:2.