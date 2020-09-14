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ФХР попросит Минспорт разъяснить некоторые положения нормативных актов по коронавирусу

Владислав Третьяк уже подписал соответствующее письмо в адрес министерства

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) попросит Минспорт РФ дать разъяснения относительно некоторых пунктов нормативных актов, касающихся проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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"Мы работаем в полном соответствии с нормативными актами по коронавирусу, которые спускают нам Роспотребнадзор и Минспорт. Выполняем все рекомендации и сами еще разработали дополнительные меры, которые мы рассылаем по всем регионам. Они касаются того, как себя вести, что нужно делать", - сказал Третьяк.

"У нас тоже есть ряд вопросов, и я подписал уже письмо с вопросами нашему министру спорта, поскольку у нас есть сложности в связи с тем, что нам присылают. К примеру, какие мероприятия признаются массовыми, какие требования предъявляются к обсервации участников соревнований из других субъектов РФ в случае выявления коронавируса. Или, например, вправе ли гостиница отказывать в проживании участнику соревнований в случае выявления у него коронавируса", - добавил он.

"ФХР, в частности, имеет вопрос по поводу возвращения к месту жительства участников соревнований, зараженных коронавирусом. Мы это письмо только посылаем. Попросим, учитывая проведение соревнований, чтобы нам направили разъяснения в кратчайшие сроки", - отметил Третьяк.

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РоссияТретьяк, Владислав Александрович
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