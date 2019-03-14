Челябинский аэропорт возобновил прерванную из-за сильного снегопада работу

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинска после временной приостановки приема и отправки рейсов возобновил работу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что воздушные суда авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Победа", "Аэрофлот", Nordwind и "Россия" из Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково ушли на запасной аэродром в Екатеринбург. Самолет авиакомпании "Сибирь" совершил посадку в Тюмени, один из рейсов "Аэрофлота" решением авиакомпании был отменен. Также не смогла вылететь группа из 60 южноуральских школьников в лагерь "Артек".

"С 12:00 (10:00 мск) мы открыты. Идет регистрация на рейсы. Те школьники, которые должны были вылететь в "Артек", сейчас уже заканчивают ее", - уточнили в пресс-службе.

Тем временем пробки в городе, которые к 10:00 (08:00 мск) из-за снегопада достигали 10 баллов и привели к тому, что люди опаздывали на работу, днем спали до пяти баллов. Ночью в городе снег чистили 180 единиц техники, все коммунальные службы были приведены в повышенным режим готовности, однако это не помогло избежать утренних заторов и возмущения в соцсетях жителей города. Утром последствия снегопада ликвидировали семь колонн техники.

Качество уборки снега в Челябинске в феврале уже подверг критике губернатор региона Борис Дубровский на совещании с главами районов города. Он назвал катастрофической ситуацию с уборкой снега в городе и потребовал навести порядок. Также он поручил городским властям составить две дорожные карты: как будет идти уборка снега в марте, и как будет организована работа в следующем зимнем сезоне.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Челябинской области 14 марта действует метеорологическое предупреждение. Ожидается местами сильный и очень сильный снег, мокрый снег и дождь. Возможно налипание мокрого снега на провода, гололед. Днем температура воздуха в Челябинске будет держаться около 0 градусов.