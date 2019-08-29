Теплоход "Рем Вяхирев" подобрал пассажиров севшего на мель на Ямале судна

ТАСС, 29 августа. Пассажиры севшего на мель судна, выполнявшего рейс по маршруту Березово - Салехард - Муж (Ямало-Ненецкий автономный округ), пересели на направленный ранее к месту происшествия теплоход "Рем Вяхирев", сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"Рем Вяхирев" забрал всех пассажиров, теплоход на пути в Салехард. Ориентировочное прибытие судна в окружную столицу - в 20:00 (18:00 мск)", - сообщили в департаменте.

Судно, выполняющее рейс Березово - Салехард - Мужи, село на мель утром в четверг в 40 км от Салехарда в условиях хорошей видимости. На борту судна находилось 62 пассажира. Серьезно никто не пострадал, несколько человек получили незначительные ушибы.

Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. В связи с происшествием в четверг отменено выполнение части рейса Мужи - Салехард - Мужи, в пятницу рейсы по расписанию", - уточнили в департаменте.