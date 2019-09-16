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Прокуратура проверяет информацию о спектакле со сценами насилия в екатеринбургском ТЮЗе

По данным СМИ, во время спектакля в зале якобы находились дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Свердловская прокуратура проверяет информацию о спектакле "Ревизор" по мотивам произведения Николая Гоголя, в котором была показана сцена изнасилования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в екатеринбургском ТЮЗе прошел спектакль, содержащий сцену изнасилования. Во время спектакля в зале якобы находились дети.

"Проверка проводится, какие-либо выводы делать преждевременно", - сказали в прокуратуре.

По словам директора ТЮЗа Евгении Умниковой, театр также проведет внутреннее расследование по данному факту.

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