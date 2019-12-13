Суд подтвердил законность прекращения уголовного дела экс-мэра Челябинска Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд в пятницу, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры, признал законным прекращение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, потерпевшей стороной является одно из муниципальных предприятий Челябинска. Сумма похищенных денег не называлась. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями.

В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения, где снова прекратили. В сентябре прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда первой инстанции о прекращении производства по уголовному делу.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.