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Двое из трех пострадавших при коротком замыкании на уральском заводе умерли в больнице

Ранее в пятницу в больнице Первоуральска ТАСС сообщили о гибели одного из пострадавших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Второй пострадавший при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в пятницу в больнице Первоуральска ТАСС сообщили о гибели одного из пострадавших при ЧП на заводе.

"По информации следственного отдела по городу Первоуральску Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии 14 февраля утром и в дневное время умерли уже двое из троих пострадавших", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с гибелью пострадавших будет решен вопрос о переквалификации статьи возбужденного уголовного дела - с ч. 1 ст. 143 УК РФ на ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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РоссияСвердловская область
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