Сеть "Красное и Белое" устранила большинство нарушений на складе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сеть "Красное и Белое" выполнила большинство предписаний Роспотребнадзора по устранению нарушений в магазинах, а также в логистическом центре на территории Свердловской области, где ранее была обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 100 случаев заражения. По словам Куйвашева, лицензия у сети может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил.

"Мы провели конструктивный совместный штаб с учредителями и владельцам "Красное и Белое". Предписания Роспотребнадзора и рекомендации в основной своей массе либо выполняются, либо выполнены, за счет компании проведено обследование почти всех работников, процент выявления пока не очень высокий", - сказал Креков.

Основная часть работников, по его словам, не заразилась. Креков добавил, что компания взяла на себя финансовые расходы для аренды мест пребывания бессимптомных заразившихся и с легкой формой заболевания.

По его сведениям, Роспотребнадзор проверил почти все магазины - порядка 70 точек и отметил, что угрозы нет.

В Екатеринбурге проверят "резиновые квартиры"

Квартиры в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где проживает большая часть мигрантов, работающих в сети "Красное и Белое", а также регистрируется неблагополучная эпидобстановка по коронавирусу, проверят в ближайшие выходные, сообщил Креков.



"В ближайшее время по поручению губернатора Свердловской области этим районом (Железнодорожным районом Екатеринбурга - прим. ТАСС) мы займемся особо, в том числе, в два выходных дня. Будут работать усиленные наряды полиции. Мы проверим так называемые "резиновые" квартиры", - сказал он, отметив, что Железнодорожный район демонстрирует повышенные показатели заболеваемости пневмонией и ОРВИ.

По информации Крекова, основная часть больных из "Красное и Белое" - проживающие в этом районе мигранты, которые не всегда хорошо соблюдают законодательство РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем Instagram, что только в одном из домов Железнодорожного района официально зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди заразившихся 15 детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада "Красное и Белое", уточнил он.

В Свердловской области общее число зафиксированных случаев коронавируса составляет 3 443. Выписано 1 063 человека, умерло 12 человек.

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