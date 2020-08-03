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Советовавший меньше питаться уральский депутат задекларировал за год 4 копейки дохода

В октябре 2019 года арбитражный суд подтвердил окончание банкротства Ильи Гаффнера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2019 году четыре копейки. Это следует из данных, опубликованных на сайте Заксобрания.

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Согласно им, депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, три квартиры площадью от 80 до 239,2 кв. м находятся в пользовании у трех несовершеннолетних детей Гаффнера.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу. 14 октября 2019 года Арбитражный суд Уральского округа подтвердил окончание банкротства депутата.

Широкий резонанс вызвал в январе 2015 года совет Гаффнера жителям России, которым он порекомендовал меньше питаться в кризис.

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