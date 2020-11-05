В Югре начнут выпуск первых в России кровоостанавливающих коллагеновых губок из кожи рыб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Производство кровоостанавливающих и ранозаживляющих коллагеновых губок из кожи речных рыб планируется начать в 2021 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Это будет первое подобное предприятие в России мощностью 1,2 тонны в месяц, сообщил ТАСС директор компании "Велес" на базе муниципального унитарного предприятия "Восход" Эдуард Огарков.

"Впервые в России мы планируем выпускать кровоостанавливающие и ранозаживляющие коллагеновые губки из кожи речных рыб - щуки и язя. Производство планируем начать в 2021 году на территории Сургутского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая губка похожа на поролоновую по ощущениям, если трогать руками. Она накладывается на очищенную рану и оказывает заживляющий эффект, помогает останавливать кровь, при этом коллаген лучше впитывается, чем большинство имеющихся средств. "Он эффективен при ожогах, поскольку восстанавливает структуру кожи человека. Это натуральный продукт", - уточнил Огарков.

Он отметил, что в настоящее время готов образец такой губки, он будет направлен в лабораторию на доклинические и клинические исследования. Их планируется провести в ХМАО, а также в НИИ "Биохиммаш". После них и планируется начать производство - примерно 1,2 тонны в месяц. "Рыбу мы добываем сами в Сургутском районе. При большом спросе мы нарастим производство. В год можем добывать до 520 тонн речной рыбы, из которой получится около 62 тонн коллагена", - уточнил спикер.

Он добавил, что в настоящее время в России подобные губки выпускают только два предприятия - одно из крупного рогатого скота, а другое - из морской рыбы. При этом коллаген из кожи речной рыбы усваивается организмом на 87-92%, а из крупного рогатого скота на 60%.

Мнение властей

В свою очередь глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что в проект было вложено более 33 млн рублей, что позволило предприятию с момента запуска первой линии по производству гидрата рыбного коллагена в феврале 2020 года выпустить 7 тонн данной продукции. "Проект сопровождают районные власти, он на контроле муниципального инвестиционного совета. На предприятии создано 14 новых рабочих мест, к концу года планируется увеличить до 30. Сейчас разрабатывается крем для суставов "55+" с использованием пептидов, которые имеют очень сильный эффект проникновения в глубокие термальные слои (т. е. это суставы и ткани)", - сказал он.

Трубецкой сообщил, что совместно с еще одним предприятием из Сургутского района - "Дикоросы Югры" - "Велес" создает линейку косметических кремов - семь видов на основе коллагена с добавлением сока морошки и масел югорских трав. Продукт планируют запатентовать и ввести в продажу к Новому году. "На данный момент "Велес" заказал косметическую линейку из 18 позиций на основе собственного коллагена. Патчи, маски и кремы будут выпускать в Свердловской области. Продажи пойдут через федеральные сети и собственные представительства в Пятигорске, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге", - резюмировал глава района.