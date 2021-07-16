Независимость от засухи и воды с Украины. Чем важен для Крыма Бештерек-Зуйский водозабор

Сейчас в этом месте, в двух десятках километров от Симферополя, работает большая строительная площадка. Подземные запасы воды здесь подтвердили еще в советские годы, но разрабатывать месторождение стали только в конце 2020-го, причем в кратчайшие сроки — из-за небывалой засухи в водохранилищах полуострова практически не оставалось воды

Запасы воды в Крыму когда-то пополнялись из Северо-Крымского канала, однако Украина его перекрыла, что быстро прочувствовали на себе Симферополь и его пригороды. Вода в кранах текла лишь по несколько часов в сутки, напор заметно ослабел, и от постоянных перепадов давления начались, как их тогда называли, отклонения от графиков — это когда трубы просто-напросто рвались, не выдерживая такого чередования. Разведка полвека назад Как рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов, геологоразведка на Бештерек-Зуйском месторождении была проведена еще в советский период. В конце декабря 1970 года был представлен отчет по результатам разведки водоносного горизонта для водоснабжения Симферополя.

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Тогда было подсчитано, что запасы подземных вод здесь могут давать городу 13,5 тыс. куб. м воды в сутки в течение по меньшей мере 25 лет. Однако проект строительства водозабора в советский период не реализовали, а пробуренные в процессе геологоразведочных работ скважины ликвидировали. Новую оценку запасов подземных вод в 2016–2018 годах выполнили специалисты "Крымгеологии". По данным Евгения Кабанова, были пробурены три разведочно-эксплуатационные скважины. Задача срочная Задачу начать строить Бештерек-Зуйский водовод и водозабор федеральные власти поставили 19 ноября 2020 года. По плану работы должны были занять более двух лет, но дефицит воды оказался настолько критичным, что сроки пришлось сократить до полугода. Сначала планировалось пустить артезианскую воду в Симферополь в конце апреля 2021 года, но это удалось сделать еще раньше, и в итоге эксплуатацию скважин и трубы начали 18 марта 2021 года — в день седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Поэтому насосная станция здесь украшена в честь этого праздника.

Описание Насосная станция украшеная в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией © Владимир Бондаренко/ТАСС

Само место строительства водозабора находится в 2,5 км от источника воды, и его местоположение стараются не раскрывать, поэтому журналистов сюда допускают нечасто. Но Российская академия наук договорилась с крымскими властями и организовала пресс-тур, в рамках которого можно было побывать на насосной станции и на площадке бурения скважин, а также увидеть финальные этапы работ. Завершение проекта На территории водозабора не найдешь открытых водоемов. "Предусмотрено 11 скважин: девять в постоянной эксплуатации и две — резервные. Также одна нитка водовода у нас постоянная, вторая — резервная. Две нитки реализованы. Сейчас работы проводятся на девяти скважинах, еще две будут буриться до конца года", — рассказал Андрей Воробьев, главный специалист компании-заказчика — ГКУ "Инвестиционно-строительного управления Республики Крым", исполняющий обязанности руководителя проекта.

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Он пояснил, что вода поднимается через скважины до резервуаров, представляющих собой четыре емкости по 100 куб. м, проходит водоподготовку. По словам вице-премьера крымского правительства Кабанова, для доставки уже подготовленной воды потребителям от водозабора до насосной станции "Белая" в Симферополе прокладываются две нитки водовода протяженностью 19 км. Кроме того, ведется строительство насосной станции мощностью 22 тыс. куб. м воды в сутки. На водоводе также построят 51 колодец и проложат 24 км кабельных линий. Новая насосная станция второго подъема оборудована семью насосами, каждый из которых способен перекачивать 160 куб. м воды в час. Непосредственно на водозаборе построена насосная станция первого подъема, оборудованная девятью насосами мощностью 140 куб. м воды в час. Помимо 11 скважин, здесь построены резервуары чистой воды, десять камер переключения, модульная станция обеззараживания, а также вспомогательные здания и сооружения. Как отметил Кабанов, сейчас смонтировано насосное оборудование и выполнена "обвязка" на шести скважинах. Еще на трех ведутся опытно-фильтрационные работы. "Водозабор и водовод — это два отдельных объекта. Водозабор представляет собой пробуренные скважины средней глубиной 400−450 м. Артезианская вода. Насосы первой группы поднимают воду из скважин. Вода проходит первичную подготовку в резервуарах чистой воды посредством электролиза. Далее вода попадает в насос второго объема и идет по водоводу на насосную станцию "Белая" в Симферополе. Производительность — 22 тыс. куб. м воды в сутки", — пояснил Воробьев.

Все оборудование, которое здесь используется, произведено в России, отмечает и. о. руководителя проекта. Компания-поставщик проводит монтаж и пусконаладку. "До конца года будет закончено. У нас строительная готовность обеспечена для подачи воды. Сейчас проводятся работы по электрификации, возведению вспомогательных зданий и сооружений, вертикальной планировке и ограждению территории. На водоводе сейчас проводятся работы по засыпке траншей, рекультивации плодородных слоев почвы", — сказал Воробьев. "Мы сейчас прокладываем кабельные линии по всем скважинам, по всему водозабору. Плюс начинаем заниматься диспетчеризацией, чтобы каждая задвижка управлялась с пульта в отдельном помещении. Основные работы по трубопроводу выполнены, все скважины выполнены, занимаемся завершением проекта", — рассказал Лев Савченко, руководитель проекта от компании-подрядчика "Современные системы реновации". Чище, чем в канале Специалисты уверены, что добыча воды в этом месторождении не отразится на экологии Крыма, в частности не вызовет засаливания почв. "Проводили экологическую экспертизу: тот объем, который мы будем здесь добывать, никак не повлияет. Он составляет мизерную долю разведанного объема в этой местности. Подземный источник — это возобновляемый источник", — отметил Воробьев.

Описание Один из узлов системы Бештерек-Зуйского водозабора, с помощью которой вода из месторождения подается на насосную станцию © Владимир Бондаренко/ТАСС

При этом подземные воды превосходят по своим характеристикам те, что до 2014 года попадали в Крым с территории Украины. "Артезианская вода, конечно, по качеству намного лучше. Она чище, отсутствуют примеси. На этом водозаборе мы забираем воду из-под земли, и она нигде не накапливается, ни в каком ковше, резервуаре, не контактирует с внешней средой, не проходит ни по каким полям, не собирает нитраты, удобрения. Она сразу попадает в трубу — замкнутый контур, по насосам проходит и идет на насосную станцию в систему водоснабжения. Труба — пластиковая, то есть коррозии не поддается, вода не собирает по пути тяжелые металлы", — пояснил Воробьев. Ликвидация дефицита По неофициальным подсчетам, Симферополь в курортный сезон потребляет в сутки до 150–160 тыс. куб. м воды, в холодное время года — 80–90 тыс. куб. м в сутки. "В несезон водовод будет покрывать одну четвертую потребности. В сезон — одну седьмую — одну восьмую", — уточнил Воробьев, отметив, что с учетом ранее запущенных Ивановского и Вилинского водозаборов проблема дефицита практически решена. По данным Евгения Кабанова, уже сегодня, несмотря на то, что водозабор пока не заработал на полную мощность, подача воды выполняется с трех скважин, еще на трех производятся работы. Вице-премьер отметил, что проект позволит решить вопрос стабильного и надежного водоснабжения не только жителей Симферополя и Симферопольского района, но и предприятий, тем самым устранив инфраструктурные препятствия для развития региона. И это не все его преимущества. "Этот проект будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населения в регионе, созданию комфортных и безопасных условий для жизни", — подчеркнул Кабанов.

Описание Запуск дополнительного насосного оборудования для подачи воды в Симферополь из Виленского и Ивановского водозаборов, 17 ноября 2020 года © Сергей Мальгавко/ТАСС