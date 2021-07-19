Неонатологи — не волшебники, хотя... О первом в России ковидном госпитале для младенцев

Решение об открытии этого медучреждения Минздрав Астраханской области принял из-за осложнившейся эпидобстановки и увеличения количества детей, в том числе детей первого месяца жизни с диагнозом "коронавирусная инфекция". Госпиталь рассчитан на 20 мест, расположен на этаже с отдельным входом в здании структурного подразделения № 2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой. Сообщение с другими отделениями больницы исключено.
При переходе из красной зоны в зеленую сотрудники проходят полную дезинфекцию. Конечно же, используют СИЗы, которые надевают при входе в красную зону и снимают при выходе.
Сегодня малышей с диагнозом COVID-19 в регионе 18, многие из них лечатся амбулаторно, под постоянным наблюдением врачей, так как заболевание протекает в легкой форме, семеро маленьких пациентов госпитализированы.
Мамам и родным находиться в госпитале нельзя, часто им самим необходимо лечение этой инфекции. Врачи поддерживают с ними связь, сообщая о динамике. Трое младенцев сейчас в состоянии средней степени тяжести, кроме маленького Андрея.
В надежных руках
Сегодня Дина Маркова, бабушка 19-дневного Андрея, не устает благодарить врачей госпиталя. У ее еще совсем крошечного внука внезапно, как это бывает, обнаружили ковидную инфекцию, сейчас малыш в тяжелом состоянии.
Несколько дней назад все начиналось как обычная ОРВИ, но внезапно у малыша подскочила температура и резко ухудшилось состояние. Врачи в стационаре диагностировали двустороннюю пневмонию.
"Нас госпитализировали сюда, и теперь я спокойна — он в надежных руках, ухудшений нет, состояние стабилизировали, а это значит — есть надежда, что все у нас будет хорошо. Я благодарна всем, кто сейчас спасает моего внука, это страшно, когда болеют такие маленькие дети, а ты ничем не можешь помочь. Сейчас он в руках профессионалов, это важно, потому что инфекция коварна. Мы молимся и верим, что он обязательно выздоровеет. Так же, как и другие детки, которые, к сожалению, подхватили этот коварный вирус", — поделилась бабушка Андрея.
Прецедентов пока нет
Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова, открытие госпиталя для младенцев в России пока беспрецедентный случай, однако медицинская система региона была заранее готова к такому повороту событий.
"Сегодня в Астраханской области превалирует чрезвычайно заразная разновидность инфекции — дельта-штамм коронавируса, которая имеет короткий инкубационный период и очень интенсивное клиническое течение. Он поражает молодых людей, в том числе беременных женщин и, как следствие, новорожденных детей".
Замминистра отмечает, что сейчас нередки случаи, когда в медицинские учреждения поступают беременные женщины, которые уже болеют коронавирусом, таким образом, у их новорожденных детей высок риск заболеваемости ковидом.
"Ранее младенцам с инфекционной патологией помощь оказывалась на базе Областной клинической инфекционной больницы им. Ничоги, но особенности медицинского ведения детей первого месяца жизни требуют ежедневной, ежеминутной консилиумной работы совместно со специалистами-неонатологами, поэтому решение об открытии отдельного госпиталя нами было принято", — говорит Агафонова.
При этом было очень важно, чтобы госпитализированные малыши сразу получили весь необходимый объем медицинской помощи, так как только в структурном подразделении № 2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой сконцентрированы максимальные возможности и особые условия для лечения младенцев — за ними круглосуточно могут наблюдать неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, у которых есть опыт работы с такими "микропациентами".
Малыш поступает в госпиталь после подтвержденного диагноза "коронавирусная инфекция" и если есть ухудшение состояния — высокая температура, осложнения в виде пневмонии, затруднения дыхания. В этом случае к противовирусной терапии подключают антибактериальную.
"Кроме того, необходимо было соблюсти ряд условий по обеспечению всех санитарно-эпидемиологические требований, оснащению необходимой аппаратурой, усовершенствованию знаний наших коллег по методикам работы с ковид-пациентами, что было сделано в кратчайшие сроки", — добавила Ольга Агафонова.
Все необходимое есть
Все необходимое оборудование для лечения младенцев в госпитале есть: кювезы, перфузоры, мониторы, аппараты ИВЛ, количество которых в случае необходимости может быть увеличено.
Оказание плановой медпомощи при этом в больнице не прекращается — работают отделения патологии недоношенных новорожденных, дневной стационар, реанимация и отделение катамнестического наблюдения (катамнестическое наблюдение — наблюдение до трех лет за доношенными и недоношенными детьми, у которых имеются либо внутриутробные, либо возникшие во время родов или в раннем неонатальном периоде проблемы — прим. ТАСС).
Плановое лечение в больнице сейчас получают 68 детей.
"Наше структурное подразделение специализируется на оказании плановой, экстренной и неотложной медицинской помощи новорожденным детям до достижения ими месячного возраста", — говорит заведующий структурным подразделением № 2 Областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой Виктор Чечухин.
Опыт работы с детьми с инфекционной патологией в больнице уже есть. В прошлом году здесь открывали отделение для детей с признаками острого респираторного заболевания. Однако COVID-19 тогда у них не выявлялся.
"Дельта-штамм коронавируса, который циркулирует сейчас, чрезвычайно контагиозен. К сожалению, заражению начинают подвергаться уже маленькие дети. С открытием госпиталя все дети до месяца с признаками острой респираторной инфекции поступают к нам, мы их обследуем, и, если появляется положительный результат на ковид, наблюдаем за их состоянием. В основном болезнь у младенцев протекает в легкой и средней форме, однако и здесь необходимо динамическое наблюдение, пациенты ведь у нас особенные", — делится Виктор Чечухин.
Специалисты высшего класса
Весь медицинский персонал, работающий здесь, — это уникальные специалисты, владеющие всеми методиками современной терапии новорожденных, в том числе детей, родившихся раньше срока весом от 500 граммов, а также детей раннего грудного возраста.
"Всех нас объединяет идея милосердия и осознание того, что жизнь ребенка бесценна. Я не по-детски радуюсь, когда ребенок, которого я лечил, полностью выздоравливает. Мы обязательно поможем всем нашим пациентам, сделаем все возможное, что в наших силах. Для нас очень важно доверие их близких, доверие к работе, которую мы делаем. Конечно, мы не волшебники, но что-то волшебное в нашей профессии есть, потому что у нас в руках самое ценное, что есть на свете, — совсем маленькая, крошечная детская жизнь", — не скрывает эмоций Виктор Чечухин.
Мария Соловьева