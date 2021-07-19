Неонатологи — не волшебники, хотя... О первом в России ковидном госпитале для младенцев

Наверное, врачи-неонатологи, работающие с младенцами, в том числе родившимися раньше срока, какие-то особенные люди, ведь от них чаще всего ждут чудес. Они и правда могут сразу понять, что болит у малыша, часто помещающегося на одной ладони. Ковидная история, к сожалению, не обошла стороной и самых маленьких пациентов. На днях в Астрахани открылся госпиталь для младенцев первых недель жизни

Решение об открытии этого медучреждения Минздрав Астраханской области принял из-за осложнившейся эпидобстановки и увеличения количества детей, в том числе детей первого месяца жизни с диагнозом "коронавирусная инфекция". Госпиталь рассчитан на 20 мест, расположен на этаже с отдельным входом в здании структурного подразделения № 2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой. Сообщение с другими отделениями больницы исключено.

При переходе из красной зоны в зеленую сотрудники проходят полную дезинфекцию. Конечно же, используют СИЗы, которые надевают при входе в красную зону и снимают при выходе. Сегодня малышей с диагнозом COVID-19 в регионе 18, многие из них лечатся амбулаторно, под постоянным наблюдением врачей, так как заболевание протекает в легкой форме, семеро маленьких пациентов госпитализированы. Мамам и родным находиться в госпитале нельзя, часто им самим необходимо лечение этой инфекции. Врачи поддерживают с ними связь, сообщая о динамике. Трое младенцев сейчас в состоянии средней степени тяжести, кроме маленького Андрея. В надежных руках Сегодня Дина Маркова, бабушка 19-дневного Андрея, не устает благодарить врачей госпиталя. У ее еще совсем крошечного внука внезапно, как это бывает, обнаружили ковидную инфекцию, сейчас малыш в тяжелом состоянии.

На эту тему "Лишь бы только подышать". Как ледовый дворец стал ковидным госпиталем

Несколько дней назад все начиналось как обычная ОРВИ, но внезапно у малыша подскочила температура и резко ухудшилось состояние. Врачи в стационаре диагностировали двустороннюю пневмонию. "Нас госпитализировали сюда, и теперь я спокойна — он в надежных руках, ухудшений нет, состояние стабилизировали, а это значит — есть надежда, что все у нас будет хорошо. Я благодарна всем, кто сейчас спасает моего внука, это страшно, когда болеют такие маленькие дети, а ты ничем не можешь помочь. Сейчас он в руках профессионалов, это важно, потому что инфекция коварна. Мы молимся и верим, что он обязательно выздоровеет. Так же, как и другие детки, которые, к сожалению, подхватили этот коварный вирус", — поделилась бабушка Андрея. Прецедентов пока нет Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова, открытие госпиталя для младенцев в России пока беспрецедентный случай, однако медицинская система региона была заранее готова к такому повороту событий. "Сегодня в Астраханской области превалирует чрезвычайно заразная разновидность инфекции — дельта-штамм коронавируса, которая имеет короткий инкубационный период и очень интенсивное клиническое течение. Он поражает молодых людей, в том числе беременных женщин и, как следствие, новорожденных детей". Замминистра отмечает, что сейчас нередки случаи, когда в медицинские учреждения поступают беременные женщины, которые уже болеют коронавирусом, таким образом, у их новорожденных детей высок риск заболеваемости ковидом. "Ранее младенцам с инфекционной патологией помощь оказывалась на базе Областной клинической инфекционной больницы им. Ничоги, но особенности медицинского ведения детей первого месяца жизни требуют ежедневной, ежеминутной консилиумной работы совместно со специалистами-неонатологами, поэтому решение об открытии отдельного госпиталя нами было принято", — говорит Агафонова.

На эту тему Минздрав допустил применение "Ковид-глобулина" у беременных по жизненным показаниям

При этом было очень важно, чтобы госпитализированные малыши сразу получили весь необходимый объем медицинской помощи, так как только в структурном подразделении № 2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой сконцентрированы максимальные возможности и особые условия для лечения младенцев — за ними круглосуточно могут наблюдать неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, у которых есть опыт работы с такими "микропациентами". Малыш поступает в госпиталь после подтвержденного диагноза "коронавирусная инфекция" и если есть ухудшение состояния — высокая температура, осложнения в виде пневмонии, затруднения дыхания. В этом случае к противовирусной терапии подключают антибактериальную. "Кроме того, необходимо было соблюсти ряд условий по обеспечению всех санитарно-эпидемиологические требований, оснащению необходимой аппаратурой, усовершенствованию знаний наших коллег по методикам работы с ковид-пациентами, что было сделано в кратчайшие сроки", — добавила Ольга Агафонова. Все необходимое есть Все необходимое оборудование для лечения младенцев в госпитале есть: кювезы, перфузоры, мониторы, аппараты ИВЛ, количество которых в случае необходимости может быть увеличено. Оказание плановой медпомощи при этом в больнице не прекращается — работают отделения патологии недоношенных новорожденных, дневной стационар, реанимация и отделение катамнестического наблюдения (катамнестическое наблюдение — наблюдение до трех лет за доношенными и недоношенными детьми, у которых имеются либо внутриутробные, либо возникшие во время родов или в раннем неонатальном периоде проблемы — прим. ТАСС).

Описание Врачи Структурного подразделения № 2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой © Мария Соловьева/ТАСС

Плановое лечение в больнице сейчас получают 68 детей. "Наше структурное подразделение специализируется на оказании пла­но­вой, экстрен­ной и не­от­лож­ной медицинской помощи новорожденным детям до достижения ими месячного возраста", — говорит заведующий структурным подразделением № 2 Областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой Виктор Чечухин. Опыт работы с детьми с инфекционной патологией в больнице уже есть. В прошлом году здесь открывали отделение для детей с признаками острого респираторного заболевания. Однако COVID-19 тогда у них не выявлялся.

На эту тему Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по оказанию медпомощи беременным с ковидом